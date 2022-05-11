20+ человек с золотыми руками, которые добавили в бочку труда каплю таланта и получили шедевр

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Люди, которые занимаются каким-либо видом рукоделия, способны создавать шедевры из чего угодно. В умелых руках кусок дерева превращается в причудливую люстру, кусочек проволоки и камень — в кулон, а моток ниток — в фантазийную шапку. И, конечно же, такие поделки по-своему уникальны.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с золотыми руками и готовы рассматривать их работы бесконечно.

Люстра «Город с небоскребами⁠⁠». За массивным кольцом лежит темный город, наполненный драматическими тенями, узорами и резкими контрастами света и тени

«Представляю вашему вниманию куклу Клементину! Изготовлена моей женой полностью вручную, начиная от тела и парика, заканчивая одеждой, обувью и зеркальцем»

«На создание этой красотки ушло почти полгода кропотливой работы. Супруга считает, что кукла еще далека от идеала. Как по мне, так это просто фантастика, ведь когда-то она была просто кучкой ткани, кожи и опилок».

«Моя мама после выхода на пенсию увлеклась изготовлением всевозможных сладостей дома. Одна из ее последних работ — зефир»

У мамы руки не золотые — платиновые. Как такое возможно просто взять и съесть, совершенно неясно. Очень круто! © Erzhbet / Pikabu

Знакомьтесь: голубь Геннадий. Сухое валяние. Ручная работа

«Надвигался день рождения свояченицы. Жена вспомнила, что ее сестра очень уж восхищалась светильниками-панельками в интернете»

«Загуглив стоимость авторских светильников, я малость обалдел, а жаба сказала „Ква-а!“. Решил сделать сам».

«Взгляните на эту крутую маленькую подвеску, которую я сделала! Внутри жемчужина»

Миниатюрная еда и посуда из полимерной глины

«Я сшила эту сумочку на день рождения моей маме из переработанной обивки дивана. Это копия дизайнерского аксессуара, только она обошлась мне в 200 раз дешевле!»

«Мама сшила внуку кукольный театр. По-моему, куклы шикарны!»

«Все цветы сделаны моими руками из фоамирана. Каждый лепесток вырезаю отдельно, окрашиваю разными красками, далее все части собираю в цветок»

Фоамиран — это материал для рукоделия, по текстуре похожий на замшу. Он очень пластичный, а при нагревании «запоминает» свою форму. — Прим. АdMe.ru.

Игрушки связаны крючком, пряжа — акрил/мохер

«Сделал ночник с акулой»

«Одежда для кукол. За 10 лет в хобби я много чего сшила и связала»

Мадам! Простите за вопрос, но давайте я стану вашей куклой, а вы в такое меня оденете? Шучу, естественно, но очень крутые работы! © moto.baba / Pikabu

«Я сделала кучу кулонов»

«Этот радужный зонтик связала я!»

Звероварежки с бельками. Выполнены из искусственного меха с элементами сухого валяния

«На этой картине я научилась показывать туман, так что она была в некотором роде экспериментальной. Это вышивка»

Эти кольца похожи на льдинки, застывшие на ветках дерева

«Покажу шапку-Ктулху. Она связана из шерсти с высокообъемным акрилом (мягкая и теплая)»

«И еще она трансформер: можно отвернуть манжету с другой стороны и носить как обычную шапку».

«Делаю витражные шкатулочки в форме листьев»

Это мыло выглядит слишком аппетитно

«Мой самый масштабный проект. Клатч связан крючком из мельчайшего японского бисера и состоит из почти 20 000 бусин»

«На изготовление ушло больше 80 часов чистого времени».

«Увидела технику бесшовного пэчворка, и зачесались руки. Очень медитативное занятие — рекомендую»

«Наткнулась в интернете на идею весеннего декора тортика и потеряла покой. Даже плохо спала. В итоге в эти выходные наконец испекла. Вот фото торта в разрезе»

«Подснежники лепила из мастики вчера (от забора и до обеда) до поздней ночи. Снег — мармеладно-сахарный лист на агар-агаре, льдинки из изомальта (леденцы)».