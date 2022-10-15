20+ прикольных вещиц, которые вроде как и не нужны. Но рука почему-то уже потянулась к кошельку

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Наверняка многие слышали, как во время похода по магазинам дети клянчат: «Ну купи!» Однако не будем греха таить: и нам, взрослым, тоже иногда так хочется приобрести что-нибудь эдакое, что потеют ладошки, а рука невольно тянется к кошельку. Например, чай, который меняет свой цвет; тамагочи из детских воспоминаний или ожерелье с котиком. При виде таких вещиц, как в статье, удержаться от покупки очень сложно.

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«Для меня это магия какая-то. Купила синий чай, но если добавить лимон, то напиток становится фиолетовым»

В комплекте к грилю прилагались наклейки индикатора готовности на разных языках мира

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Уже вижу, как кто-то кричит и выбегает из дома, увидев такую штуку. © Lord_MAX184 / Reddit

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«Предлагаю вашему вниманию серьги в виде полностью функционирующих кубиков Рубика»

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