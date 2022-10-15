20+ прикольных вещиц, которые вроде как и не нужны. Но рука почему-то уже потянулась к кошельку
Наверняка многие слышали, как во время похода по магазинам дети клянчат: «Ну купи!» Однако не будем греха таить: и нам, взрослым, тоже иногда так хочется приобрести что-нибудь эдакое, что потеют ладошки, а рука невольно тянется к кошельку. Например, чай, который меняет свой цвет; тамагочи из детских воспоминаний или ожерелье с котиком. При виде таких вещиц, как в статье, удержаться от покупки очень сложно.
Книга, на первой странице которой предлагается музыкальный плейлист
Отложите все свои дела и посмотрите, какая красота — крышка для кружки в виде шляпки гриба
«Для меня это магия какая-то. Купила синий чай, но если добавить лимон, то напиток становится фиолетовым»
В комплекте к грилю прилагались наклейки индикатора готовности на разных языках мира
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«Сегодня на барахолке купил опоссума на колесиках»
- Уже вижу, как кто-то кричит и выбегает из дома, увидев такую штуку. © Lord_MAX184 / Reddit
«У меня никогда не было в детстве тамагочи. И вот мой парень принес мне его»
«Сегодня приобрела просто крутейшее ожерелье»
Приправа Twix для мороженого, печенья, да и вообще для чего угодно
«Вот одна из моих ночных импульсивных покупок в интернете. Никаких сожалений»
Наконец-то свершилось! Производители макарон позаботились о тех людях, которым морально больно ломать спагетти перед варкой
«Предлагаю вашему вниманию серьги в виде полностью функционирующих кубиков Рубика»
Миниатюрный дорожный утюжок, который шел в комплекте с отпаривателем
Этикетка на простыне подсказывает, какой стороной ее нужно стелить, чтобы не приходилось перестилать несколько раз
«Верх или низ».
«В магазине не смог пройти мимо. И не зря. Азарт. Настоящая охота. Наслаждение. С комарами справляется на ура»
В этом флаконе вогнутое дно, поэтому жидкость можно использовать до последней капли
USB-кабель, который можно подключить любой стороной. Это изобретение достойно награды
Твердые прозрачные резиновые колпачки с закругленными краями для углов мебели
Вот вам щетка для чистки жалюзи. Больше никаких тряпочек
«У нас в доме целый детский сад, поэтому я нашел вот такое применение ограждению от детского манежа»
Непонятно зачем, но у каждого человека должны быть эти подушки
А какая недавняя покупка запомнилась вам больше всех?
Фото на превью charmorris4236 / Reddit
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