20+ диковинных растений, которые встречаются так же редко, как подснежники зимой
В мире насчитывается более 400 тыс. видов растений, поэтому даже заядлый ботаник просто не в силах знать их все. И порой нам попадаются довольно загадочные экземпляры прямо под ногами: на собственной даче или в клумбе возле дома. Поэтому хотелось бы получше их изучить, ведь некоторые могут оказаться не такими уж безобидными.
Мы в ADME на примере фотографий пользователей сети покажем, сколько невиданных представителей флоры нас окружает.
Выглядит как маленький арбуз, но почему-то больше не вырастает
- Так это же тыква техасская. © samplenajar / Reddit
«Мама парня подарила мне это растение. Назвала его цветком летучей мыши»
- Она была права. Это такка шантрье, но обычно его называют цветком летучей мыши. © jwhisen / Reddit
Непонятный круглый плод с какими-то волокнами внутри
- Перед вами калотропис высокий. Кстати, его молочный сок очень ядовит. © sceap / Reddit
«Не могу понять, что за растение встретил среди скал»
- Гравилат ползучий очень распространен в Альпах. © UlmSu*** / Reddit
«Утром заметила цветок во дворе, но понятия не имею, как называется»
- Давно стараюсь ее вырастить, но все не получается. Завидую людям, у которых как-то сама по себе появляется пассифлора. © jabd425 / Reddit
«Что не так с ним? Купил в магазине обычный арбуз. Сначала подумал, что он просто незрелый, но черные семечки сбили меня с толку»
- Срочно посадите семена! © Mirracleface / Reddit
- Вот же повезло! Вам достался суперредкий арбуз сорта «саскачеванский крем». Никогда не пробовал, но говорят, что вкус у него сногсшибательный. © PI_Dude / Reddit
«Что случилось с этим подсолнухом? Все семена из одного пакетика, но этот почему-то вырос особенным»
- У вас вырос подсолнечник «медвежонок». Скорее всего, семена перепутались. © sunny_saguaro / Reddit
«Кто-нибудь может подсказать, что это за инопланетное растение?»
- Маршанция изменчивая. Кстати, используется в проектах по восстановлению лесных массивов после пожаров для предотвращения эрозии почвы. © sonsofearth / Reddit
«Нашел такую штуку на стебле кукурузы»
- Кукурузная головня. На самом деле съедобна и считается деликатесом. © Wiknetti / Reddit
«Целую вечность безуспешно пытался узнать, что это за непонятные плоды с дерева»
- Эрнандия, или фонарное дерево. Его семена содержат масло, которое можно использовать для изготовления свечей. © sonsofearth / Reddit
Видимо, что-то затерялось среди семян морковки, но это явно не она
- Не поверите, но вы случайно вырастили просто безупречную кольраби. © Fiztz / Reddit
«Заметил стручки, которых раньше никогда не видел»
- Это цинофалла. © JacobXScum / Reddit
- Определенно похоже на то, от чего я держался бы подальше, если бы не хотел связываться с инопланетянами. © Unknown author / Reddit
Какая-то виноградная лоза. Очень похоже на мини-томаты черри
- Перед вами паслен сладко-горький, он ядовит и опасен для человека. © OrdinaryOrder8 / Reddit
Судя по высоте дерева, с которого упала эта штука, вероятно, оно было посажено еще до возникновения интернета
- Это шишка с дерева араукария Бидвилла. Если ее пожарить или потушить с чесноком и солью, получится очень вкусно. © anti_social_climber / Reddit
«Увидел в тропической оранжерее вот такую орхидею»
- Называется дендробиум букетоцветный. © fhtagn22 / Reddit
«Нужна помощь в определении этого загадочного дерева»
- Это банксия цельнолистная. © Horti_boi / Reddit
- На первом фото случайно не расческа из 80-х? © szai / Reddit
«У подруги растет это чудо, и мы не знаем, что это такое»
- Мне кажется, что это лаконос американский. Ядовитый, но красивый. © dmcginley / Reddit
- Немедленно избавьтесь от него. Птицы любят лакомиться такими ягодами и начинают ломиться в дом. © myzkyti / Reddit
«Понятия не имею, что это такое. Оно живо-здорово, но выглядит немного мертвым»
- Называется калоцефалус, или подушковидный куст. © BilbosBigHairyFeet / Reddit
«Вот что нашел. Думаю, понятно, о чем я хотел спросить»
- Аккуратно сожмите соцветие и вымойте соком волосы. Шикарный запах, потому что перед вами имбирь зерумбет. © Individual_Ideal_461 / Reddit
«Мама купила семена диких цветов. Среди остальных выросли вот эти прикольные. Хотим развести именно их, но не знаем название»
- У вас вырос амарант хвостатый. © floweringmantis / Reddit
«Кто-нибудь знает, что это такое? Очень хотел бы приобрести»
- Называется гвоздика «зеленый шар». © skipow / Reddit
«Это какая-то черника?»
- Нет, это красивоплодник американский. © brynnors / Reddit
- Моя бабушка делала желе из этих ягод, но все ягоды должны быть фиолетовыми, тогда они будут вкусными. И это хорошее средство от насекомых. © homeless_hank74 / Reddit
«Не знаю, что это за растение, но очень люблю его. Думал, что вырастет монстера, но теперь не уверен»
- Молодые листья расщепляются по мере роста. Просто подождите, скоро у вас поползут сумасшедшие корни по всему дому. Ха! © rharrow / Reddit
А какие загадочные растения попадались вам?
Фото на превью e109422 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ диковинных растений, которые встречаются так же редко, как подснежники зимой
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