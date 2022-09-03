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20+ диковинных растений, которые встречаются так же редко, как подснежники зимой

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В мире насчитывается более 400 тыс. видов растений, поэтому даже заядлый ботаник просто не в силах знать их все. И порой нам попадаются довольно загадочные экземпляры прямо под ногами: на собственной даче или в клумбе возле дома. Поэтому хотелось бы получше их изучить, ведь некоторые могут оказаться не такими уж безобидными.

Мы в ADME на примере фотографий пользователей сети покажем, сколько невиданных представителей флоры нас окружает.

Выглядит как маленький арбуз, но почему-то больше не вырастает

«Мама парня подарила мне это растение. Назвала его цветком летучей мыши»

Непонятный круглый плод с какими-то волокнами внутри

«Не могу понять, что за растение встретил среди скал»

«Утром заметила цветок во дворе, но понятия не имею, как называется»

  • Давно стараюсь ее вырастить, но все не получается. Завидую людям, у которых как-то сама по себе появляется пассифлора© jabd425 / Reddit

«Что не так с ним? Купил в магазине обычный арбуз. Сначала подумал, что он просто незрелый, но черные семечки сбили меня с толку»

  • Срочно посадите семена! © Mirracleface / Reddit
  • Вот же повезло! Вам достался суперредкий арбуз сорта «саскачеванский крем». Никогда не пробовал, но говорят, что вкус у него сногсшибательный. © PI_Dude / Reddit

«Что случилось с этим подсолнухом? Все семена из одного пакетика, но этот почему-то вырос особенным»

«Кто-нибудь может подсказать, что это за инопланетное растение?»

  • Маршанция изменчивая. Кстати, используется в проектах по восстановлению лесных массивов после пожаров для предотвращения эрозии почвы. © sonsofearth / Reddit

«Нашел такую штуку на стебле кукурузы»

«Целую вечность безуспешно пытался узнать, что это за непонятные плоды с дерева»

Видимо, что-то затерялось среди семян морковки, но это явно не она

«Заметил стручки, которых раньше никогда не видел»

Какая-то виноградная лоза. Очень похоже на мини-томаты черри

Судя по высоте дерева, с которого упала эта штука, вероятно, оно было посажено еще до возникновения интернета

«Увидел в тропической оранжерее вот такую орхидею»

«Нужна помощь в определении этого загадочного дерева»

«У подруги растет это чудо, и мы не знаем, что это такое»

«Понятия не имею, что это такое. Оно живо-здорово, но выглядит немного мертвым»

«Вот что нашел. Думаю, понятно, о чем я хотел спросить»

«Мама купила семена диких цветов. Среди остальных выросли вот эти прикольные. Хотим развести именно их, но не знаем название»

«Кто-нибудь знает, что это такое? Очень хотел бы приобрести»

«Это какая-то черника?»

«Не знаю, что это за растение, но очень люблю его. Думал, что вырастет монстера, но теперь не уверен»

  • Молодые листья расщепляются по мере роста. Просто подождите, скоро у вас поползут сумасшедшие корни по всему дому. Ха! © rharrow / Reddit

А какие загадочные растения попадались вам?

Фото на превью e109422 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ диковинных растений, которые встречаются так же редко, как подснежники зимой
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