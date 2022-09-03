20+ диковинных растений, которые встречаются так же редко, как подснежники зимой

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В мире насчитывается более 400 тыс. видов растений, поэтому даже заядлый ботаник просто не в силах знать их все. И порой нам попадаются довольно загадочные экземпляры прямо под ногами: на собственной даче или в клумбе возле дома. Поэтому хотелось бы получше их изучить, ведь некоторые могут оказаться не такими уж безобидными.

Мы в ADME на примере фотографий пользователей сети покажем, сколько невиданных представителей флоры нас окружает.

Выглядит как маленький арбуз, но почему-то больше не вырастает

«Мама парня подарила мне это растение. Назвала его цветком летучей мыши»

Она была права. Это такка шантрье, но обычно его называют цветком летучей мыши. © jwhisen / Reddit

Непонятный круглый плод с какими-то волокнами внутри

«Не могу понять, что за растение встретил среди скал»

«Утром заметила цветок во дворе, но понятия не имею, как называется»

Давно стараюсь ее вырастить, но все не получается. Завидую людям, у которых как-то сама по себе появляется пассифлора. © jabd425 / Reddit

«Что не так с ним? Купил в магазине обычный арбуз. Сначала подумал, что он просто незрелый, но черные семечки сбили меня с толку»

«Что случилось с этим подсолнухом? Все семена из одного пакетика, но этот почему-то вырос особенным»

«Кто-нибудь может подсказать, что это за инопланетное растение?»

Маршанция изменчивая. Кстати, используется в проектах по восстановлению лесных массивов после пожаров для предотвращения эрозии почвы. © sonsofearth / Reddit

«Нашел такую штуку на стебле кукурузы»

Кукурузная головня. На самом деле съедобна и считается деликатесом. © Wiknetti / Reddit

«Целую вечность безуспешно пытался узнать, что это за непонятные плоды с дерева»

Эрнандия, или фонарное дерево. Его семена содержат масло, которое можно использовать для изготовления свечей. © sonsofearth / Reddit

Видимо, что-то затерялось среди семян морковки, но это явно не она

Не поверите, но вы случайно вырастили просто безупречную кольраби. © Fiztz / Reddit

«Заметил стручки, которых раньше никогда не видел»

Какая-то виноградная лоза. Очень похоже на мини-томаты черри

Перед вами паслен сладко-горький, он ядовит и опасен для человека. © OrdinaryOrder8 / Reddit

Судя по высоте дерева, с которого упала эта штука, вероятно, оно было посажено еще до возникновения интернета

Это шишка с дерева араукария Бидвилла. Если ее пожарить или потушить с чесноком и солью, получится очень вкусно. © anti_social_climber / Reddit

«Увидел в тропической оранжерее вот такую орхидею»

«Нужна помощь в определении этого загадочного дерева»

«У подруги растет это чудо, и мы не знаем, что это такое»

«Понятия не имею, что это такое. Оно живо-здорово, но выглядит немного мертвым»

«Вот что нашел. Думаю, понятно, о чем я хотел спросить»

Аккуратно сожмите соцветие и вымойте соком волосы. Шикарный запах, потому что перед вами имбирь зерумбет. © Individual_Ideal_461 / Reddit

«Мама купила семена диких цветов. Среди остальных выросли вот эти прикольные. Хотим развести именно их, но не знаем название»

«Кто-нибудь знает, что это такое? Очень хотел бы приобрести»

«Это какая-то черника?»

«Не знаю, что это за растение, но очень люблю его. Думал, что вырастет монстера, но теперь не уверен»

Молодые листья расщепляются по мере роста. Просто подождите, скоро у вас поползут сумасшедшие корни по всему дому. Ха! © rharrow / Reddit