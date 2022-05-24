20+ везунчиков, которые на своем примере доказали, что мечтать не вредно
Мечты — неотъемлемая часть жизни, они дают нам цели, к которым хочется стремиться. Но иногда кажется, что то, о чем грезилось долгие годы, недостижимо. В такие минуты особенно важно знать, что есть люди, которым удалось осуществить желаемое.
Нам в ADME нравится искать все новые подтверждения тому, что никогда не стоит сдаваться и прекращать мечтать.
«Я женился на женщине своей мечты, после того как много лет боялся, что такой на свете не существует»
«Моя мечта сбылась в прошлом месяце, когда я смогла оплатить своей сестре операцию и подарить новое зрение»
«Я устроилась учеником плотника. Карьера моей мечты стартовала»
«Осуществил мечту всей жизни: посетил храмы и памятники 1000-летней давности»
«Мне довелось прикоснуться к работам мастера, сделанным 4 000 лет назад. Я шел по стопам царей и фараонов, плыл вслед за царицей Клеопатрой по Нилу».
«В эту субботу у меня выпуск, и я наконец-то смогу приступить к работе своей мечты — преподавателя естественных наук в школе»
«Мечта сбылась»
«Превратил гараж, в котором был лишь голый бетон и штифты, в тот, о котором всегда мечтал»
«Моя давняя мечта завести хаски наконец-то сбылась. Знакомьтесь: Айро»
«Моя мама на презентации своей детской книги. Так воплотилась мечта всей ее жизни — стать публикуемым автором»
«Сегодня, в день моего 39-летия, я въехал в свою первую квартиру. У меня нет ничего, кроме кота и кровати, но я сделал это»
«Наконец-то сбылась моя давняя мечта о доме на колесах, и мой сынишка счастлив как никогда»
«Мы осуществили нашу давнюю мечту стать супергероями»
«Недавно сбылась мечта всей жизни поехать в Йеллоустонский национальный парк. В Йеллоустоне на самом деле как на Марсе»
«Сбросил почти 20 кг и наконец-то осуществил мечту всей жизни — стать на Хеллоуин Человеком-пауком»
«Это глупый и дешевый костюм, но я очень-очень доволен».
«После 4 лет борьбы с бесплодием у меня наконец-то появилась та семья, о которой я мечтала»
«Скоро сбудется мечта всей моей жизни. Спасибо маме и папе»
- А сколько вам лет? © reidmaynard / Reddit
- Почти 30. © TheMonroeFiles / Reddit
- Они, наверное, ждали, пока вы съедете, чтобы им не пришлось слушать, как вы практикуетесь. © tyburn_canon / Reddit
«Вчера я осуществила свою давнюю мечту — встретиться с Сэмуайзом Гэмджи»
«Мечта всей жизни сбылась: сфотографировал гориллу в бассейне реки Конго»
«Главной мечтой моего парня было поиграть с медведем, и это наконец случилось»
«Осуществил мечту всей жизни — увидел северное сияние»
«В эти выходные я осуществил самую большую свою мечту — запостить фото с финала велогонки»
«Это моя мама. Больше 20 лет она сидела дома, воспитывая шестерых детей. А сегодня она стала солисткой кавер-группы. Никогда не поздно осуществить мечту»
А какую фантастическую мечту удалось воплотить в жизнь вам?
Фото на превью TheMonroeFiles / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ везунчиков, которые на своем примере доказали, что мечтать не вредно
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