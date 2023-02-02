20 душевных доказательств того, что мамина поддержка помогает расправить крылья в любом возрасте

Мама — особенный человек в жизни каждого из нас, ведь именно она носит ребенка под сердцем и знает его на 9 месяцев дольше, чем остальные люди. К сожалению, не у всех есть возможность посоветоваться с настоящими родителями или рассказать им о своих успехах. Для тех, кто скучает по маминой поддержке даже во взрослом возрасте, в интернете было создано сообщество «Мама на минутку», где каждый может получить свою порцию любви и принятия.

«Мама, я нашла свадебное платье. Мы не общаемся с 2019 года, но мне так нужно услышать мнение о моем наряде»

Это платье было создано для тебя! Оно само по себе потрясающее, но ты в нем просто сияешь. © Saweetd / Reddit

«Эй, мама, познакомься с моим малышом! Он родился сегодня утром»

«Я наконец-то узнала, что такое безусловная любовь»

«Начала писать акварелью и, кажется, нашла свое призвание! Жаль, что мою настоящую маму мои картины не впечатлили»

«Мама, он наконец-то предложил мне выйти за него замуж!»

«Мамочка, я примеряла свадебные платья и очень гордилась тем, как я выгляжу. Теперь нужен твой совет: какой наряд выбрать?»

«Мама, сегодня я почти завершила свой первый успешный швейный проект после многих попыток и неудач. Это платье для моей малышки на предстоящую свадьбу»

«Мамочка, я вышла замуж! Шел дождь, и нам пришлось перенести празднование в гараж, а свадебные фотки сделал наш сосед. Этот снимок мой любимый!»

«Мама, наше последнее совместное Рождество было в 1995 году, а через 2 недели тебя не стало. Я невзлюбила этот праздник и больше его не отмечала»

«Но теперь, когда у меня есть сын, я пытаюсь подарить ему самые лучшие рождественские воспоминания. Надеюсь, ты гордишься тем, какими выросли твои дочери».

«С днем рождения, мамочка! Вчера я окончила колледж. Я скучаю по тебе каждый день и даже надела твои ботинки, чтобы ты „шла“ со мной по сцене»

«Привет, мама. Я совсем тебя не помню. Когда-то ты решила за нас обеих, что мне будет лучше в другой семье»

«Но у меня все еще есть плюшевый заяц из детства, проведенного с тобой. Может быть, ты увидишь его и узнаешь. Иногда мне хотелось бы иметь больше ответов на мои вопросы».

«Мама, скажи честно, это платье для выпускного мне не идет? Мой парень ненавидит его, и я начинаю думать, что он прав»

Платье красивое. Тебе не идет только парень, который заставляет тебя сомневаться в своем выборе. Ты выглядишь как волшебная принцесса и должна чувствовать себя так же! © TongueTwistingTiger / Reddit

«Моей мамы не стало задолго до того, как я женился и моя супруга забеременела. Трудно представить, сколько важных моментов мамочка никогда не увидит»

«Дочка — это мое сердце. Недавно у нее был первый день рождения. Разве она не красавица, мам?»

«В декабре 2021 года мне удалили опухоль головного мозга, а год спустя я стал марафонцем. Я боролся за свою жизнь и совершил невероятное»

«Я плакал, когда пересек финишную черту и буквально вернул себе жизнь».

«Я наконец-то смогла забеременеть после лечения бесплодия»

«Привет, мама! Моя жена чувствует себя недостаточно красивой во время беременности. Но я думаю, что она выглядит невероятно! Все мамы невероятные»

Пожалуйста, скажите своей жене, что она удивительно похожа на Ариэль. Такая красивая! © throwawayRAbbqrib / Reddit

«Мамочка, сегодня я приготовила твое любимое блюдо. С тех пор, как тебя не стало, я пеку только во второй раз, но клянусь, что я чувствовала, будто ты рядом со мной на кухне»

«Мама, мое сердце разбито»

«Но я решила воспользоваться твоим советом: надеть фальшивую улыбку, принарядиться и пригласить на свидание самого симпатичного парня, которого я знаю. Пожелай мне удачи».

«Привет, мама. Я не рисовал несколько лет, потому что не был уверен в себе. Но у меня есть прекрасный 7-месячный сын, поэтому я создал этот портрет»

«Мы вчера поженились! С биологической мамой мы не очень близки, но я надеюсь, что моя интернет-семья разделит с нами этот счастливый момент»