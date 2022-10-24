20+ творческих людей, чью музу занесло на повороте

В мире существует множество хобби: можно рисовать, вышивать, мастерить что-то. И когда человека посещает вдохновение, ему всегда хочется, чтобы его творение оценили. Кто-то рисует котиков, зная, что всем точно понравится. А кто-то рискует, дает волю своему воображению. И в результате получается нечто ну очень крутое и необычное.

«Я сделала еще одного такого паучка. Пожалуй, мне пора уже выпускать целую коллекцию»

Я арахнофоб, но этот паучок и правда очень милый. © ruby-soho1234 / Reddit

«Я мастерю лягушек из старых колонок»

«Я нарисовала вот такой календарь на следующий год. Каждому месяцу соответствует свое животное»

«Мопс», «Утка», «Поросенок», «Еж».

«Я сшила игрушку — сочетание кролика и тряпичной куклы»

«Сова в момент нападения. А понадобилось всего лишь папье-маше, вата, глина и проволока»

В умелых руках применение найдут даже ненужные болты и гайки

Близится Хеллоуин, пора украшать дом

«Я сделала матрешек с героями „Рика и Морти“»

«Это моя змейка Сафо. Я подумала, что ей нужен новый свитер. Она сама заползла внутрь, почилила там пару минут, а потом выползла»

«Соорудила фигурку маленького привидения, качающегося на качелях. С небольшим сюрпризом»

«Я сделал голову тираннозавра. Это будет подарок сыну коллеги»

«Сваляла из шерсти келпи. Так называют в мифологии водяного духа в облике коня»

«Смастерил светильник. Он загорается, когда человечки приближаются друг к другу»

Сумка как раз для тех, кто говорит: «Все, что мне нужно, я унесу в одной руке»

«Я сшила для малыша Грогу пижаму»

Глазастый букет

«Я могла бы вылепить розы из полимерной глины и запечь их со стеклянными глазами. Но решила пойти по более простому пути: всего лишь купила розы из фетра и горячим клеем приклеила пластиковые глаза».

«Да, я решил сделать горшок для растений в виде себя»

«Я так гордилась своей подставкой для растений. Пока кто-то не ляпнул, что она похожа на бекон»

«Я сделал лампу, похожую на вирус. Она реагирует на звуки и меняет цвета»

Если вас когда-нибудь интересовало, что будет, если скрестить Чужого и лягушку, то ответ перед вами

«Я каждый год делаю фигурку маленького меня. Это 2022-й»