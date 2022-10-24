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20+ творческих людей, чью музу занесло на повороте

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В мире существует множество хобби: можно рисовать, вышивать, мастерить что-то. И когда человека посещает вдохновение, ему всегда хочется, чтобы его творение оценили. Кто-то рисует котиков, зная, что всем точно понравится. А кто-то рискует, дает волю своему воображению. И в результате получается нечто ну очень крутое и необычное.

«Я сделала еще одного такого паучка. Пожалуй, мне пора уже выпускать целую коллекцию»

«Я мастерю лягушек из старых колонок»

«Я нарисовала вот такой календарь на следующий год. Каждому месяцу соответствует свое животное»

«Мопс», «Утка», «Поросенок», «Еж».

«Я сшила игрушку — сочетание кролика и тряпичной куклы»

«Сова в момент нападения. А понадобилось всего лишь папье-маше, вата, глина и проволока»

В умелых руках применение найдут даже ненужные болты и гайки

Близится Хеллоуин, пора украшать дом

«Я сделала матрешек с героями „Рика и Морти“»

«Это моя змейка Сафо. Я подумала, что ей нужен новый свитер. Она сама заползла внутрь, почилила там пару минут, а потом выползла»

«Соорудила фигурку маленького привидения, качающегося на качелях. С небольшим сюрпризом»

«Я сделал голову тираннозавра. Это будет подарок сыну коллеги»

«Сваляла из шерсти келпи. Так называют в мифологии водяного духа в облике коня»

«Смастерил светильник. Он загорается, когда человечки приближаются друг к другу»

Сумка как раз для тех, кто говорит: «Все, что мне нужно, я унесу в одной руке»

«Я сшила для малыша Грогу пижаму»

Глазастый букет

«Я могла бы вылепить розы из полимерной глины и запечь их со стеклянными глазами. Но решила пойти по более простому пути: всего лишь купила розы из фетра и горячим клеем приклеила пластиковые глаза».

«Да, я решил сделать горшок для растений в виде себя»

«Я так гордилась своей подставкой для растений. Пока кто-то не ляпнул, что она похожа на бекон»

«Я сделал лампу, похожую на вирус. Она реагирует на звуки и меняет цвета»

Если вас когда-нибудь интересовало, что будет, если скрестить Чужого и лягушку, то ответ перед вами

«Я каждый год делаю фигурку маленького меня. Это 2022-й»

А какие у вас хобби? Когда вас посещает вдохновение, даете ли вы ему полную свободу?

Фото на превью Neneandplants / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ творческих людей, чью музу занесло на повороте
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