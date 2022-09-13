20+ вещей, которые уже давно пора объявить вне закона, ведь они раздражают всех вокруг

Одни из нас испытывают раздражение, когда кто-то из сидящих впереди откидывает спинку кресла в самолете, не предупредив. Других же выводят из себя люди, которые при кашле не прикрывают рот. Такие случаи в нашей жизни встречаются довольно часто, но проблема в том, что виновники наших негативных эмоций не находят свое поведение плохим. Пользователи Reddit создали целый тред, в котором описали ситуации, раздражающие именно их, и там уже собралось около 40 тыс. комментариев.