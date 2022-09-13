20+ вещей, которые уже давно пора объявить вне закона, ведь они раздражают всех вокруг
Одни из нас испытывают раздражение, когда кто-то из сидящих впереди откидывает спинку кресла в самолете, не предупредив. Других же выводят из себя люди, которые при кашле не прикрывают рот. Такие случаи в нашей жизни встречаются довольно часто, но проблема в том, что виновники наших негативных эмоций не находят свое поведение плохим. Пользователи Reddit создали целый тред, в котором описали ситуации, раздражающие именно их, и там уже собралось около 40 тыс. комментариев.
ADME перелопатил весь этот тред и выудил оттуда сообщения, которые могут отозваться болью в душе буквально у каждого.
- Часто на сайтах всплывает окно с просьбой подписаться. Но я же зашел в первый раз и даже еще не успел посмотреть наполнение! © magkopian / Reddit
- Удручает реклама по телевизору, которая транслируется на высокой громкости. Смотришь любимое шоу, пока дочь спит в своей комнате, как вдруг слышишь громогласное «Распродажа домашней мебели!». Такое чувство будто мне прокалывают барабанные перепонки. В этот момент я пытаюсь найти пульт, чтобы побыстрее отключить звук, прежде чем дочь проснется. Кроме всего, там постоянно крутится реклама тампонов, прокладок, средств от недержания... © hhals89 / Reddit
- Один из моих коллег ест морковь так: быстро откусывает несколько кусочков, а затем шумно жует с открытым ртом, издавая ужасные чмокающие звуки. Он, конечно, славный парень, но я всегда выхожу из комнаты отдыха, когда вижу, что он туда заходит. © Kakuloo / Reddit
- Как можно откинуть спинку своего сиденья в самолете, не спросив об этом человека, который сидит позади? Вы же жертвуете чужим и без того ограниченным пространством и только лишь ради себя! Это поведение первоклассного эгоиста. © _ser_kay_ / Reddit
- Моя теща всегда отвечает на звонки в тот момент, когда другие смотрят телевизор. Она громко говорит, поэтому я прибавляю звук. Она вновь повышает голос, и я тоже добавляю громкости. Это продолжается до тех пор, пока телик не начинает работать на полную мощь, а жена — сердиться на меня. Вот такое «хобби». © Diceboy74 / Reddit
- Некоторые не прикрывают ладонью рот при кашле. Мой сосед по комнате, например. Поэтому, когда он готовит, вся кухня наполняется микробами. © GatorGoat1 / Reddit
- Часто вижу людей, которые несколько раз подряд нажимают кнопку светофора на пешеходном переходе. Но ведь от этого зеленый свет не загорится быстрее! © Dash_Underscore / Reddit
- Моя машина была припаркована на солнце, и какая-то пиццерия положила свои листовки под дворники. Из-за жары бумага осталась на резиновой части дворников, и от нее уже никак не избавиться. © zegg / Reddit
- Ненавижу, когда в рекламе звучит вибрация телефона или стандартный звук звонка на айфоне! В этот момент приходится проверять, не мой ли это телефон подал сигнал. © astro_za / Reddit
- Я не понимаю, как можно отключить микроволновку во время разогревания еды и не установить обратно отражение времени на дисплее. © Mossy82ABN / Reddit
- Часто люди по сто раз проверяют свой телефон во время просмотра фильма в кинотеатре. Зачем?! Вам действительно нужно заходить в соцсети? И нельзя ли хотя бы уменьшить яркость экрана до минимума? Понятия не имею, зачем люди так делают. Только что вернулся из кинотеатра, так мне в первые 5 минут фильма пришлось просить своего соседа по креслу, чтобы он или уменьшил яркость экрана, или вовсе убрал телефон. Невероятно, насколько люди не уважают окружающих! © MetaMarc / Reddit
- Раздражают видео на YouTube, где первые 30 секунд вас просят лайкнуть и подписаться, а в следующие минуты объясняют, зачем вообще выпустили это видео. И только через 90 секунд начинается содержательная часть. Черт возьми, я просто хочу узнать, как починить сливной клапан в унитазе! © TakeOffYourMask / Reddit
- Не понимаю того, как некоторые водители сажают на колени своих домашних животных во время управления авто. Как они вообще могут видеть дорогу за своим лабрадудлем? © jweic / Reddit
- Раздражают люди, которые, только подходя к турникетам в метро, начинают искать в сумке или кармане проездной документ. При этом они блокируют всех тех, кто уже готов пройти. © bobo_fett / Reddit
- Выводят из себя люди, которые посреди дороги останавливают свои машины и выходят из них, чтобы поболтать с приятелем. У нас есть один такой знакомый, который будет до победного разговаривать с другом, даже если вы уже вплотную подъедете сзади. © Ralphie99 / Reddit
- Я доставщик пиццы. Меня выводит из себя, когда клиенты не размещают на своем доме табличку с номером. © oakwooden / Reddit
- Вчера вечером поставил на загрузку фильм. Пока он загружался, ушел в магазин за продуктами. Когда вернулся, на всем экране была реклама с роботизированным голосом на полную мощность: «Ваш компьютер был заражен вирусом». Это было так громко, что я услышал это, когда подходил к своему дому. Испугался до чертиков! © bloodflart / Reddit
- Раздражает, когда люди разговаривают по телефону, в то время когда расплачиваются на кассе. Никто не хочет слышать ваш разговор, и вдобавок ко всему это замедляет процесс оплаты! Неужели так сложно сказать собеседнику, что вы перезвоните ему через 5 минут? Та же самая история и в ресторанах. Если это важный звонок, то извинитесь и выйдите поговорить на улицу. © itsapigman / Reddit
- Мне кажется странным, когда идут вдвоем или, не дай бог, втроем по узкому городскому тротуару. Люди должны проходить по нему гуськом, чтобы другие пешеходы, которые двигаются быстрее, смогли обогнать! © Unknown author / Reddit
- Не понимаю чрезмерного использования духов или туалетной воды. Меня лично это не сильно беспокоит, но моего друга выводит из равновесия. Он даже вынужден выходить из комнаты, когда кто-то надушенный заходит в нее. © badwolf1013 / Reddit
- Меня удручает зрительская фото- и видеосъемка во время концертов. Эти мероприятия были бы намного лучше без мобильных телефонов. © Norington / Reddit
- Однажды я купила зеркало. Прямо по центру была наклеена гигантская наклейка. И не из тех наклеек, что легко отклеиваются, а самая сверхмощная, которая оставляет после себя следы. Я пыталась отодрать ее с помощью воды и мыла, но в итоге разбила зеркало. © entertainmentlvr / Reddit
- Некоторые люди, прогуливаясь по магазинам, оставляют продукты, которые надо бы убрать обратно в холодильник, в местах, не предназначенных для их хранения. Вчера в отделе конфет нашел коробку с мороженым, которая, судя по всему, пролежала там сутки. Простительно, когда кто-то оставляет ход-доги не в холодильнике. Может быть, эти люди несообразительны и не понимают, какие продукты портятся от холода. Но никто не может быть настолько глупым, чтобы не знать, что мороженое хранится исключительно в морозилке. Их просто не заботило то, что они взяли его из холодильника, и просто положили в тепло, как бы уже отправив продукт в мусорное ведро. Мне кажется, это можно считать самой настоящей кражей. © Indigoh / Reddit
- Бесит, когда на относительно свободном пляже некоторые люди располагаются прямо впритык ко мне. В вашем распоряжении весь пляж, почему вы хотите сидеть рядом со мной? И конечно же, при всем при этом вы будете громко разговаривать настолько громко, что вас будет слышать весь пляж. Очевидно же, что я пробралась сюда, чтобы уединиться от людей! © cewallace9 / Reddit
- Меня раздражает бессмысленная болтовня. Более того, напрягает, когда люди вторгаются в личное пространство, подходя слишком близко ко мне. Я уже прижимаюсь к стене, чтобы хотя бы на чуть-чуть дистанцироваться от дыхания собеседника... © Lyn27 / Reddit
- Ненавижу офисных работниц с акриловыми ногтями! Одного звука, который они издают, печатая на клавиатуре, достаточно, чтобы свести меня с ума! © reneemonet / Reddit
А какие ситуации выводят из равновесия вас?
AdMe/Народное творчество/20+ вещей, которые уже давно пора объявить вне закона, ведь они раздражают всех вокруг
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