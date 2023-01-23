20+ везунчиков, которые зашли на барахолку просто посмотреть, а в итоге сорвали куш

Люди делятся на 2 типа: одни предпочитают покупать исключительно новые вещи, другие не брезгуют барахолками и секонд-хендами. И именно вторым чаще всего удается поймать удачу за хвост, ведь среди гор ширпотреба и барахла можно отыскать настоящие сокровища. И находки героев нашей статьи — прямое тому доказательство.

«Купил брошку в виде черепахи на барахолке за $ 30. Оказалось, металлическая часть — это золото 585-й пробы, а камень — дымчатый топаз»

«Литография Пьера Сулажа. Заплатил за нее $ 45, хотя на самом деле она оценивается в $ 5 000–6 000. При этом в прошлом году похожая работа была продана за $ 16 200»

«Урвал в комиссионке винтажную сумку Gucci за $ 80, почистил ее и собираюсь подарить маме на праздник»

«Купил 12 дизайнерских галстуков, в том числе Tom Ford, Gucci, Burberry, всего по $ 2 за штуку!»

«Мне повезло отыскать профессиональный настольный миксер за $ 11,99»

«Купила замечательный норковый полушубок всего за $ 1»

«Нашла большое кольцо с натуральным сапфиром всего за $ 24! В комиссионке думали, что это подделка, потому что камень был жутко грязным»

«Купила этот набор скакалок в комиссионном магазине за $ 2,5. Я понятия не имела, что они крутые, пока не вернулась домой и не поискала их в интернете»

«В магазине они стоят около $ 200. Учусь прыгать».

«Платье от Christian Dior за $ 15. Сидит на мне идеально»

«Урвал красивую тумбочку за $ 50»

«Нашла в комиссионке ботинки Dr. Martens для своей младшей дочери всего за £ 15. Они выглядят так, как будто их никогда не носили!»

«Купила рисоварку за $ 15. Отлично работает и поет милую песенку, когда готовишь рис»

«Мой улов из комиссионки: брендовая парка за $ 23. В магазине такая стоит $ 400»

«Купил на барахолке брошку без опознавательных знаков за $ 2. Отнес ее к ювелиру, и выяснилось, что это 18-каратное золото и сапфиры»

«Фирменные кеды достались мне всего за $ 4,99»

«Нашла винтажный кошелек Hermès в комиссионке. Заплатила меньше $ 1»

«Я просто влюбился в этот обеденный гарнитур, который продавали всего за $ 50!»

«Приобрел белый кожаный пиджак Allan Ladd 1930-х годов в местной комиссионке»

«Одна из лучших моих находок: винтажные очки Ray-Ban за $ 1,99 в почти идеальном состоянии»

«Купила эти платья 1970-х годов по $ 10 за штуку. Зеленое — от Эммы Домб, а 2 других сшиты вручную. Я их обожаю!»

«Купила ожерелье в комиссионке за $ ​​3, проверила его, и оказалось, что кулон сделан из белого золота, а камни — это настоящий бриллиант и сапфир. Ущипните меня, я сплю!»