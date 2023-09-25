Посмотрите, как круто поменялись наши представления о жизни за каких-то пару-тройку десятилетий

Мир довольно-таки изменчив. То, что еще пару-тройку десятилетий назад казалось смелой мечтой, сегодня является частью нашей действительности. Современные люди могут работать из любой точки земного шара, заказывать еду на дом и, главное, имеют привилегию жить так, как хочется прежде всего им самим. Однако все равно мы то и дело вспоминаем те, другие времена.

Раньше состоявшуюся женщину определяло наличие семьи. А теперь никто не смотрит косо на ту, что не спешит с замужеством и деторождением

Лет 30 назад запросто можно было оказаться 4-й Надей в классе. Сегодня же в каждой группе детсада есть дети с экзотическими именами. И нет ни одной Нади

Когда-то собственным транспортом могли похвастаться единицы, потому и жалоб на пробки столько не было, как в наши дни

Современные люди перестали считать развод клеймом. Любой брак может оказаться неудачным. И после его расторжения ставить на себе крест точно не стоит

Прошлое поколение готово было потратить долгие годы на построение карьеры, нынешнее же ищет возможности сократить путь

Однако современным людям приходится всегда быть начеку: мир изменив, а с ним и рынок труда

Раньше надомная занятость была редкостью. А сейчас многие из нас могут работать из любой точки мира

Пару десятилетий назад редкий педагог признавал за учеником право на собственное суждение. А сейчас все дети имеют свое мнение по разным вопросам

Тема женской физиологии долгое время была табуированной, но теперь мы начали открыто говорить о менструации, климаксе и прочих вещах

Раньше поездка в магазин на такси казалась чем-то из ряда вон выходящим, а сегодня даже покидать квартиру не надо — товары доставят на дом

Дети в прежние времена были самостоятельными: дошкольник мог легко сбегать за хлебом. А сейчас многие мамы даже старшеклассников за ручку водят

Кошки и собаки наших родителей часто довольствовались лишь объедками со стола, а у наших питомцев есть своя еда, игрушки и даже одежда

Вместо собак крупных пород люди все чаще заводят мелких питомцев, которые вряд ли смогут защитить жилище. Ведь это друзья, а не охранники

Сейчас уже никто не измеряет богатство бриллиантами и норковыми шубами. Многие обеспеченные люди вообще не пытаются произвести впечатление на окружающих

Изменилось понятие старости. Если раньше фраза «в 40 лет жизнь только начинается» казалась смешной, то сегодня можно чувствовать себя молодой и в 50, и в 60 лет

А если возникает семейный конфликт, современные мужчины и женщины стараются не рубить с плеча. Они просто обращаются за помощью к специалисту