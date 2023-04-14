12 покупок, на которые на самом деле не стоит тратить ни копейки. Даже если денег куры не клюют

Все мы любим шопинг и иногда покупаем вещицы, которые нам, в общем-то, не особо нужны. Как правило, это недорогие сувенирчики или, скажем, косметика. Но есть категория вещей, на которые будет жаль потратить свои кровные, даже денег этих будет неограниченное количество. Пользователи сети поделились своим мнением на этот счет, а мы думаем, что здесь есть зерно здравого смысла.

Аксессуары из люкс-сегмента

Помимо одежды или ювелирной продукции многие модные дома выпускают также предметы роскоши: духи, различные аксессуары, сумочки, кошельки, визитницы и даже сувениры, стоимость которых может достигать поистине космических масштабов. Конечно, тут большую роль играет имя бренда, но... кошелечек по цене автомобиля — это даже не инвестиция в будущее, а просто абсурд. Я просто не могу понять причину, почему некоторые люксовые сумочки или кошельки ну вот настолько дорогие. Смотрю на них и осознаю, что могу купить такие же и даже лучше, и они будут стоить в сотню раз дешевле. © cyankitten / Reddit

Еда с позолотой

В дорогих ресторанах можно встретить в меню любопытные позиции, например стейки с тонкой пленкой позолоты, пиццу с кусочками золота и т. д. Выглядит это, конечно, эффектно, что и говорить. Но смысла в такой еде чуть меньше, чем никакого, — этот металл безвкусный, и кроме осознания того, что у тебя есть возможность в прямом смысле поесть золота, никаких плюсов это блюдо не несет. Я работаю в стейк-хаусе, который входит в рейтинг лучших ресторанов мира. И поверьте мне, мясо с позолотой — эта предельно глупо. У нас в меню есть офигенно вкусные стейки — они дорогие, да, но эта цена за качество, а не какая-то странная уловка. © Any-Inside5233 / Reddit

Да золото ведь не имеет вкуса! Это металл, который почти ни с чем не реагирует. В кулинарии оно абсолютно бесполезно. Какой толк вообще заморачиваться с этим? © RocketPocketNotIt / Rеddit

Вещи из слоновой кости

Фраза «брошь из слоновой кости» звучит эффектно, пока не задумаешься, что за нею стоит. Из бивней слонов изготавливали когда-то клавиши для роялей, костяшки для игры в домино и, разумеется, много сувенирной продукции. Помимо того что материал этот прочный и долговечный, основная причина ажиотажа вокруг него — редкость и дороговизна. Очевидно, что так же как норкам больше нужен их мех, чем людям шубы, слонам куда нужнее их бивни, чем людям — красивая заколка. Если бы я был богатейшим человеком в мире, я бы не стал покупать слоновую кость. Я бы приобрел всех слонов на свете и спас бы их. © LucasLovesListening / Reddit

Яхта

Мы не говорим о безусловно удобных катерах, на которых приятно прокатиться по залитой солнечным светом бухте. Это, конечно, недешевое приобретение, но вполне практичное. Но вот те огромные яхты, размерами напоминающие «Титаник» и служащие разве что для того, чтобы подтвердить статус богача, — приобретение сомнительное. Романтики, которые всей душой влюблены в море и готовы вести в плаванье корабль, к вам вопросов нет. Все сверхбогатые люди словно чувствуют необходимость купить себе хотя бы одну огроменную яхту, которой нужен будет, кстати, постоянный уход и обслуживание. Думаю, это глупо. © IsThataPlatypus / Reddit

Да единственная причина, по которой они покупают такие яхты, — это чтобы устраивать там вечеринки для таких же миллионеров, и все. © Unknown author / Reddit

Бриллианты

Ювелирные украшения с бриллиантами — удовольствие недешевое. Они, безусловно, очень красивы, а блеск золота помогает им сиять еще ослепительнее. Но, как ни крути, бриллианты — это просто камни. Причем не всегда их можно опознать невооруженным глазом, и тут уже фразе «У меня есть кольцо с бриллиантом» придется просто верить, ведь те же цирконы или даже кристаллы хрусталя умелой огранки могут сверкать так же ярко. Платить целое состояние за блестящие камушки? Да это же просто глупо и бессмысленно. Другое дело, если у камней есть интересная история. Например, если это кусочек метеорита. © FrozenSeas / Reddit

Да они к тому же довольно скучные. А вот, к примеру, опалы да и любые другие разноцветные камни полюбопытнее будут. © pgabrielfreak / Reddit

Собака редкой породы из питомника

Собака — преданный друг, который будет любить вас просто за то, что вы есть. И тут неважен цвет или форма ушей, любой представитель этого пушистого семейства способен подарить огромное количество счастливых минут своему хозяину. В приютах для животных содержится много хвостиков, которые ждут своих будущих мам и пап, и они ничем не хуже своих породистых собратьев. Конечно, можно заплатить за щенка из питомника цену, равную стоимости новенького авто, но едва ли в этом есть хоть какой-то глубинный смысл. Я бы никогда не смог взять собаку откуда-либо еще, кроме собачьего приюта. © lnvalidSportsOpinion / Reddit

Приюты буквально переполнены, а люди все равно идут к заводчикам. Все равно предпочитают купить породистого пса, вместо того чтобы взять в семью обычную дворняжку. А у чистокровных собак, к слову, зачастую много проблем со здоровьем. © WitchQween / Reddit

Особняк

Многие из нас хотят иметь большой дом. И это естественно и логично — каждому по отдельной комнате, просторная гостиная, уютный кабинет. Но иногда размеры жилища, которое приобретают или строят для себя сверхбогатые люди, приводят в недоумение. Огромные особняки размером с торговый центр или даже самые настоящие замки, на содержание и обслуживание которых придется нанимать десятки человек, — это, пожалуй, чересчур. Придется обыскать 23 спальни, 13 ванных, 12 кухонь, 2 бальных зала и совятню, чтобы найти кота и потискать его. © willilliam / Reddit

Я бы лучше купил небольшой дом на пляже, вместительный и уютный. Куда проще следить за ним и заботиться. © xeonicus / Reddit

Экзотические животные

Кошки и собаки — животные, прирученные человеком еще в глубокой древности. Мыши и крысы тоже испокон веков жили рядом с человеком, ведь где люди — там и пища. Но вот обезьянки, лисы, еноты, хорьки и прочие представители животного мира, которые рядом с людьми жить не привыкли, — дело совсем другое. Они сохраняют свою дикую непредсказуемую натуру, содержать их куда труднее, чем обычных кошек и собак, им сложно обеспечить правильное питание, подходящую социальную и окружающую среду. Иногда это очень сложно, а временами совсем невозможно. Да, эффектно выйти к друзьям с маленьким лемуром на плече. Но лучше этого не делать — ни за деньги, ни бесплатно. Лучше потратить эти деньги, чтобы помочь организациям по охране дикой природы. © NorthboundLynx / Reddit

Спорткары

Ох уж эти эффектные машины футуристичного вида, способные развивать скорость поистине космическую. Впечатляюще. Красиво. Но... практически бесполезно. И от количества нулей в цене может закружиться голова. Можно, конечно, проехаться на такой машине по идеально ровной дороге в выходной день, откинув крышу и наслаждаясь ветерком. Однако на этом плюсы владения таким авто, пожалуй, заканчиваются. С такой машиной нужно действительно уметь управляться, иначе даже простая поездка по гладкой дороге среди лугов может закончиться печально. Спортивные авто — один из самых глупых способов сказать остальным: «Эй, смотрите, сейчас я сильно в себе не уверен!» © bear-necessitease / Reddit

Очищенные и нарезанные фрукты

Может, в том, чтобы очистить манго от кожуры и завернуть его в пластик, одновременно повысив цену процентов этак на 300, и есть какой-то смысл. Но от нас он ускользает. Мало того что продукты стоят дороже, так это еще и абсолютно неоправданное использование огромного количества пластмассы, которую мы потом просто выкинем в мусорный пакет. Миллионер ты или середнячок — такие покупки лучше не совершать. В итоге получается меньшее количество продукта по цене выше обычной, да еще и полного химикатов. Ну уж нет, проще взять нож и нарезать самому. © sweetexasmarty / Reddit

Дизайнерское свадебное платье

Каким бы ни было платье невесты — белым, розовым, голубым, серебристым, — к нему будут прикованы взгляды всех гостей. И, разумеется, хочется, чтобы оно было уникальным и неповторимым. Однако уникальное не значит баснословно дорогое. Новое платье из свадебного салона уже стоит немалых денег, а свадебное платье из салона дизайнера с мировым именем так вообще может тягаться по стоимости с квартирой в центре. И снова смысл этого теряется. Нет никаких причин для того, чтобы платье было ну настолько дорогим, будь оно хоть все покрыто кристаллами Swarovski. Бутики продают не платье, нет, они продают идеи идеального платья. Словно если мы не купим именно его, то будем потом очень сильно сожалеть. © Fragrant_Lobster_518 / Reddit

Я просто не смогла заставить себя потратить кучу денег на платье, которое собираюсь надеть единожды. © unrememorable / Reddit

Брендовая оправа для очков

Материалы и линзы, даже будь они суперсложными в исполнении, не стоят так дорого, как написано на бирке брендовых очков. Этот аксессуар, несомненно, должен быть качественным и удобным, но можно купить очень хорошие очки не за цену кругосветного путешествия. Да и название бренда зачастую написано на дужках, там, где оно бывает скрыто волосами, — никто даже не узнает, что у вас на самом деле дорогущие очки. Материалы для оправы стоят копейки. Линзы по большей части делают с помощью оборудования, тут вообще мало ручного труда. А итоговая стоимость поражает. © SeaMission2253 / Reddit