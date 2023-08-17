10 косметических процедур, на которые мы тратим кучу денег, а пользы от них ноль

Некоторые популярные косметические процедуры были известны еще нашим предкам. Так, химический пилинг изобрели древние египтяне. С веками технологии улучшаются, и людям предлагают все новые способы придать себе еще большую привлекательность. Но увлекаясь многочисленными плюсами, мы порой забываем, что почти у всех процедур есть свои минусы.

Нитевой лифтинг

Такая процедура обычно считается более щадящей нежели чем традиционная хирургическая подтяжка лица. Но у нее есть несколько минусов. Во-первых, эффект длится от нескольких месяцев до года, после чего лифтинг необходимо повторить. Во-вторых, сама операция может привести к тому, что у человека на лице появятся уплотнения, кровоподтеки и даже некоторая асимметрия. Невестка уболтала меня на нитевой лифтинг. Все твердила: «Мама, вы себя запустили. Ну ведь XXI век на дворе!» В общем сделала я эту штуку. Выглядело отлично, но через пару дней жую я салат, и вдруг что-то в щеке стрельнуло. Будто нитка оборвалась. Было жутко больно. А еще через несколько дней кожа на лице стала потихоньку обвисать и через две недели я выглядела, как и раньше. В клинике предложили повторить процедуру, но я решила — дудки. Больше не подпишусь на такое.

Чистка лица

После такой процедуры кожа еще несколько дней остается сухой и раздраженной. Но если в процессе чистки косметолог действует чересчур активно или использует нестерилизованные инструменты, то все это может закончиться высыпаниями на лице и даже появлением небольших шрамов. Прихожу я тут к косметологу брови покрасить, а она стонет: «Мамочки, какие у вас поры! Неприлично же!» Записалась на чистку. Вернулась домой счастливая, а через пару дней смотрюсь в зеркало и вижу в шоке, что у меня все лицо прыщами покрылось. Как будто я обратно в свои 13 лет вернулась. Хотя даже тогда такого кошмара не было. Лучше уж я с забитыми порами похожу.

Химический пилинг

Химический пилинг это в целом безопасная процедура, но подходит она не для всех типов кожи. Одним из побочных эффекто может быть гиперпигментация или гипопигментация (потемнение или высветление некоторых участков). Так что перед походом к косметологу стоит проконсультироваться с дерматологом. Сделала я пилинг, а через недельку мы с подружкой поехали позагорать. Валяемся на пляже, вдруг она смотрит на меня и у нее глаза как плошки становятся. Шепчет в ужасе: «Машка, у тебя ж выросли усы». В общем прошло уже пара лет — но эффект все тот же. Стоит мне посидеть на солнышке чуть подольше, как над верхней губой кожа темнеет и у меня появляются усики.

Процедура «лисьи глазки»

В процессе этой процедуры внешние уголки глаз чуть приподнимаются и натягиваются с помощью нитей. Однако доктора не советуют ставить над собой такие эксперименты. Полученный результат может длиться всего пару недель, а у некоторых пациентов эта операция приводит к заражению, появлению шрамов или даже опущению век.

Коррекция носа филлерами

Некоторые люди боятся делать риноплаcтику и пробуют исправить форму носу с помощью филлеров. Однако косметологи с предубеждением относятся к этой процедуре. Во-первых, сам эффект от подобной коррекции временный. Во-вторых, при неудачном введении филлера, жидкость может закупорить кровеносные сосуды в носу. А это грозит пациенту всевозможными осложнениями, вплоть до слепоты. В жизни больше не буду делать эту процедуру. Прошло уже два года, а у меня еще до конца одна шишка не рассосалась. Остальной филлер уже растворился, а эта блямба так и торчит. © StingsRideOrD** / Reddit

Терапия с помощью плазменных ручек

В идеале такие процедуры должны привести к омоложению кожи, но в итоге эффект от процедур или незаметен, или совершенно противоположен тому, который человек хотел получить. Ручки зачастую оставляют на коже шрамы и ожоги, а также изменяют пигментацию некоторых участков. Год тому назад сделала эту процедуру. В результате у меня на шее остались маленькие белые шрамы, похожие на точки. На ощупь неприятная штука. Ума не приложу, что теперь с этим делать. © ketoade / Reddit

Процедура BB Glow

Во время этой процедуры в верхний слой кожи вводится сыворотка с тональными пигментами. Помимо стандартных побочных эффектов, таких как раздражение, покраснение и высыпания, BB Glow может вызывать и более неприятные последствия. Если сыворотку вколют слишком глубоко, на лице со временем могут появиться желтые, зеленые или землистые пятна. Избавиться от них будет непросто. Подружка все убалтывала меня BB Glow себе сделать. Дескать, давно пора: лицо у меня серое, аж смотреть больно. Сама вот сделала и довольна. Тут встречаю ее, а она лицо прикрывает. Оказалось, что у нее все лицо пятнами пошло, желтыми и серыми. И теперь красители надо выводить как татуировки.

Массаж LPG

East News

Массаж довольно хорошо влияет на состояние кожи, но скорректировать с помощью него фигуру практически невозможно. Эффект будет заметен после целой серии сеансов, но спустя какое-то время он исчезнет. Так что эту процедуру нужно делать постоянно.

Корректирующие филлеры

Перед тем как проходить эту процедуру, стоит сдать аллергический тест, так как многие наполнители содержат компоненты животного происхождения. Другой неприятный момент заключается в том, что если врач переборщит с количеством введенного филлера, избавиться от него будет довольно сложно, а в некоторых случаях вообще невозможно. Я сильно похудела, и у меня под глазами появились провалы — лицо как будто на две части разделили. Решила вколоть филлеры. И все бы ничего, да только мой дерматолог перестарался. В результате под одним глазом появилась припухлость размером с гусеницу. В результате щеголяла с этой блямбой больше полугода, пока мне не вкололи другую штуку, чтобы она рассосалась. В жизни больше на эту дрянь не куплюсь. © kekekekekekekeke / Reddit

Лазерная эпиляция

BURGER/PHANIE/Phanie/East News

Это неплохой способ избавиться от растительности в стратегических местах и больше не тратить время на бритье. Но работает он далеко не для всех людей. Лучше всего лазерная эпиляция подходит клиентам со светлой кожей и темными волосами. Но в некоторых случаях процедура не помогает, и спустя какое-то время волосы вновь появляются, а у кого-то терапия даже провоцирует излишний рост волосяного покрова. У меня светлая кожа и темные волосы, и мне сказали, что лазерная эпиляция отличная штука для меня. Потратила кучу денег, сходила на 8 сеансов. В результате прошло меньше года и все отросло обратно. Я жутко расстроена. © UnbalancedRXN / Reddit