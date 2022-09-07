10 хитростей, которые избавят вас от головной боли этой осенью

Осень ассоциируется у нас с желтыми листьями, дождем, теплым какао. А еще с холодами, ветрами, простудами, завалом на работе и урожаем. В это время многие привозят с дачи овощи и фрукты, которые с удовольствием раздают близким. Так что один из главных вопросов этого сезона — куда же все-таки девать кабачки, которые в большом количестве передали сердобольные родственники.

Мы в ADME изучили несколько осенних лайфхаков, которые помогут легче пережить закончившийся отпуск, начало занятий у школьников и другие сезонные сложности.

Храните зеленые кабачки в холодильнике, а желтые — на балконе

Цукини легко отличить от других кабачков: они темно-зеленого цвета. Но иногда неважно, какой именно перед вами сорт. Кабачки чаще всего несколько недель лежат в холодильнике, а потом переселяются в мусорное ведро — мягкие и никому не нужные. Хотя все дело в том, что их нужно правильно хранить. Цукини, например, лучше держать в холодильнике. Там они сохранятся около 2 недель. А вот желтые кабачки относятся к тыквенным культурам, так что им будет лучше в темном месте при комнатной температуре или на балконе, где циркулирует воздух. Там желтые кабачки могут пролежать несколько месяцев.

Храните виноград у задней стенки холодильника

Виноград лучше хранить в холодильнике, в его самой холодной части. Мыть его не следует, как и держать рядом с луком или другими продуктами с сильным запахом. Также не стоит оставлять ягоды в пакете или герметичной емкости: им нужен воздух. А если виноград уже девать некуда, всегда можно заморозить его, чтобы затем использовать для смузи.

Замораживайте ягоды по одной штучке на доске или подносе

Всем знакома ситуация, когда замораживаешь ягоды, а зимой достаешь из морозилки непонятный и не очень аппетитный комок, который нужно разморозить, отколоть и лишь потом есть. Существует лайфхак. Чтобы ягоды отделялись одна от одной, замораживать их нужно на подносе, а затем перекладывать в пакет уже замерзшие. Тогда их легко разделить и использовать.

Сушите зонт приоткрытым

Считается, что лучше сушить зонт в открытом виде, хотя он и занимает много места. Есть и другая точка зрения, согласно которой зонт нужно непременно закрывать. На самом деле правда где-то посередине. Чтобы правильно высушить зонтик, его нужно немного приоткрыть, не стягивая заклепками, повесить на крючок или оставить у стены.

Чтобы обувь не натирала, используйте мыло

Осенью мы убираем на хранение сандалии и достаем закрытую обувь. Новая пара может натирать ноги. Особенно часто это случается с детьми, которые к 1 сентября обувают новехонькие туфельки и ботинки. Чтобы обувь не натирала, используют как пластыри и специальные подкладки, так и различные размягчающие спреи. Есть несколько «дедовских» способов. Один из них — натереть проблемное место мылом, оно размягчит кожу.

Замените колготки на хлопковые шорты

Осенью с утра погода прохладная, а вот после обеда заметно теплеет. Многие женщины сталкиваются с дилеммой: надеть колготки и не мерзнуть с утра, а затем потеть от жары или наоборот? Есть небольшая хитрость: вместо колготок осенью можно надевать под юбку или платье тонкие хлопковые панталоны. Они дадут необходимое количество тепла и защитят самые уязвимые части тела. А вечером их можно без труда снять.

Между домашними посиделками и прогулкой выбирайте второе

Осень ассоциируется с простудами и гриппом. На самом деле смена погоды ни при чем. В прохладное время года люди больше времени проводят в помещении, где обмениваются бактериями и вирусами. И хотя некоторые заболевания действительно могут усиливаться с наступлением холодов, нельзя винить погоду напрямую. Поэтому совет, актуальный в любую погоду: больше гуляйте и проводите время на свежем воздухе.

Не спешите включать обогреватели

Когда спадает летняя жара, люди выключают кондиционеры и тут же достают обогреватели. Многие ждут не дождутся, когда включат отопление. На самом деле наступление осени — это не повод лезть в кладовку за тепловой пушкой. Нормальная температура в помещении — около 20 °С. Так что если стало немного прохладно, то лучше надеть носки и достать с антресолей плед. Любой обогреватель снижает уровень влажности в комнате, что может негативно сказываться на здоровье.

Ходите на пикники и проводите на улице как можно больше времени

Мы привыкли устраивать пикники только летом, хотя осень — просто идеальное время для посиделок на природе. На улице и в парке не так жарко, меньше людей, вокруг красота. Многие боятся осенних пикников из-за холодной земли: якобы из-за этого может появиться геморрой. Это заблуждение. Также, вопреки распространенному мнению, нельзя простудить мочевой пузырь, просто сидя на холодной поверхности. Вы действительно можете чаще ходить в туалет на морозе, но в течение нескольких дней все должно пройти. Если вы все равно переживаете за здоровье, купите толстый теплый плед.

Бросьте в сумку несколько салфеток из микрофибры

Осенью часто идут дожди, так что риск промокнуть есть у каждого. Удалить лишнюю влагу с одежды, волос, сумки помогут салфетки из микрофибры: они отлично впитывают жидкость. Просто принесите пару салфеток на работу, а еще одну бросьте в сумку. Они не занимают много места, но помогут справиться с последствиями внезапной перемены погоды.