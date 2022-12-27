12 парфюмерных правил, которые раньше знали только профессионалы. А теперь и мы в курсе

Прошли те времена, когда мы выливали на себя половину флакона духов, чтобы благоухать и производить впечатление на окружающих. Сегодня нам известны более деликатные способы наносить парфюм так, чтобы аромат окутывал нас приятной дымкой и дольше держался.

Наносить парфюм на увлажненную кожу

Сухая кожа не удерживает запах, поэтому специалисты советуют наносить парфюм после использования масла для тела без отдушки. Увлажненная кожа лучше «принимает» духи — они держатся в 2–3 раза дольше.

Пользоваться духами сразу после душа

Если воспользоваться духами сразу после душа, аромат будет держаться дольше. Парфюм лучше всего «прилипает» к распаренной коже. Пара «пшиков» сразу после водной процедуры, а затем перед выходом из дома помогут вам благоухать на протяжении всего дня.

Ничего не растирать

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают многие дамы, — распылить духи, например на запястья, и слегка потереть. Мол, они лучше впитаются. На самом же деле так аромат только быстрее выветрится. От трения кожа нагревается и вырабатывает естественные ферменты, которые меняют запах. Чтобы сохранить целостность аромата, парфюмеры советуют распылить его на расстоянии 25–30 см от кожи и дать ему самостоятельно «осесть».

Обращать внимание на концентрацию парфюма

Стойкость аромата зависит не только от способа его нанесения, но и от ингредиентов, а также от соотношения духов и спирта в составе. Флаконы с пометкой «духи» имеют наиболее высокую концентрацию аромата, далее следуют парфюмерная вода и, наконец, туалетная вода. Чем более концентрированный аромат, тем дольше он будет держаться и тем реже его придется обновлять. Духам достаточно двух «пшиков», а туалетная вода по составу скорее похожа на спрей для тела, ее нужно наносить более обильно.

Не перебивать аромат парфюма запахом дезодоранта

Как бы вам ни нравился любимый дезодорант, не стоит наносить его вместе с парфюмом. Чтобы не перебивать духи, лучше остановить свой выбор на дезодоранте без запаха.

Наносить духи на точки определения пульса

Духи держатся и источают аромат особенно долго, если наносить их на точки, в которых мы обычно определяем пульс. Температура тела в этих местах чуть выше, поэтому запах лучше распространяется и становится более устойчивым. Специалисты советуют наносить любимый аромат на запястья, за уши, на виски, шею, локтевые сгибы или позади коленных сгибов.

Использовать вазелин

Вазелин отлично удерживает запахи. Секрет заключается в его жирной основе, которая не позволяет парфюму выветриваться. Если нанести немного вазелина на запястья, шею и за уши и спрыснуть эти места духами, то к вечеру аромат не исчезнет. Вот такой лайфхак.

Распылять духи на расческу

Есть мнение, что распылять туалетную воду на волосы вредно. Формула на спиртовой основе как минимум их сушит. Но для тех, кто все же хочет ароматизировать свою шевелюру, есть 2 способа. Можно спрыснуть волосы духами, в составе которых нет спирта. Или же распылить парфюм на расческу и провести ей по волосам — они станут благоухать и не повредятся.

Добавлять парфюм в лосьон или крем для рук

Любимые духи можно добавить в лосьон для тела или крем для рук. Таким образом получится совместить полезное с приятным: и за кожей поухаживать, и тело ароматизировать.

Соблюдать правила хранения духов

Духи чрезвычайно подвержены влиянию окружающей среды. Резкие перепады температуры могут вызвать химические реакции в натуральных ингредиентах, и парфюм быстрее «постареет». А ультрафиолетовые лучи могут изменить цвет жидкости, превратив янтарные тона в зеленые. Парфюмеры рекомендуют хранить духи при комнатной температуре в коробках, в которых они продаются.

Использовать пропитанную духами вату

Чтобы «обновить» аромат, находясь вне дома, заранее распылите духи на пару ватных шариков или палочек и, пока они влажные, поместите их в пластиковый пакет. Возьмите их с собой и используйте на протяжении дня.

Выбирать небольшие флаконы

Каким бы драгоценным ни казался парфюм, его стоит активно использовать, а не бесконечно оставлять на потом. Длительное хранение наполовину пустого флакона приводит к тому, что кислород медленно разрушает молекулы парфюмерной композиции, изменяя ее состав. Духи остаются свежими до 3 месяцев. Продлить жизнь духам можно, перелив их в емкость меньшего размера и поместив его в холодильник. Но проще сразу покупать небольшие флакончики.