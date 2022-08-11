15 историй о людях, которые столкнувшись с проблемой, проявили недюжинную смекалку

Люди часто дают другим гораздо лучшие советы, чем способны дать себе. И если нужно решить какую-то задачу, то стоит посмотреть на нее с точки зрения стороннего наблюдателя: высока вероятность, что именно так вы примите верное решение.

Редакция ADME решила объединить в эту подборку истории о людях, чьи прозорливость и умение находить выход из сложных ситуаций были бы достойны царя Соломона. Некоторые из следующих идей вполне достойны того, чтобы взять их себе на заметку.

Стала мамой 4 года назад. По натуре я интроверт, но на площадках мамы вечно пытаются завести со мной разговор, потом по часу не уйдешь от них... Кое-как выносила это 3 года, пока сын не пошел в сад, но почти сразу снова родила. Поняла, что второй раз этого не хочу, поэтому покрасила волосы в яркий красно-оранжевый, стала носить модные черные вещи oversize, тяжелые ботинки... И вот счастье — никто не подходит ко мне на детских площадках! А старые «знакомые мамы» переходят дорогу, увидев меня. © Подслушано / VK

Дядя прислал сообщение в семейный чат и попросил денег. Я написала ему в личку и попросила дать банковские реквизиты, чтобы отправить ему нужную сумму. А он ответил, что деньги ему не нужны. Он отправил это сообщение, чтобы другие родственники не досаждали ему просьбами о деньгах. © africaquiche / Twitter

У меня свекровь скучает одна дома. А когда мы вместе на даче, она очень любит контролировать, указывать, лезть в нашу жизнь. Это невыносимо. Поэтому, чтобы она чувствовала себя нужной, я стала давать ей задания. Например, что-то купить в магазине или перестирать дачную одежду. Она ее еще гладит и укладывает в 2 пакета. А когда я купила ей газонокосилку и показала, как косить, это был прорыв. После кошения у нее уже нет сил для указаний, и у нас в семье теперь мир и стриженый газон. © 58474632839 / Pikabu

Меня зовут Катя. Когда я попадаю в незнакомые компании, где есть девушки, и после знакомства забываю их имя, я обычно обращаюсь ним по имени Катя. Тогда мне отвечают: «Я не Катя, а Лена». А я начинаю смеяться и говорю: «Ой, блин, точно, Катя — это же я». Обычно все смеются, и неловкого момента удается избежать. © Палата № 6 / VK

© Палата № 6 / VK Решила купить новую обувь на лето. А у меня как раз в одном магазине накопились бонусы. Нашла я там чудесные кожаные ботиночки. Последняя пара. Померила правый — подошел. Открыла коробку, чтобы померить второй, и начала хохотать. Ботинки оказались разного цвета. На кассе мне сообщили, что они стояли на витрине 4 года. Я уговорила их мне продать. Когда списали бонусы, я оплатила 22 рубля вместо 2 900. Пришла домой, поставила на окно второй ботинок, чтобы выгорел. Так и выровняла цвет. © KorotkoLoapo4ka / Pikabu

10 лет назад переехали в деревню. Летом там рай! Речка, травка, цветочки, рыбалка, шашлыки. Естественно, к нам начали набегать родня и друзья. Но мы сразу поставили рамки. Если звонил друг, брат, сват, мол, приеду, мы отвечали: «Отлично, но возьми с собой мясо, овощи или торт». Говорили прямо. Пару раз были визиты родни с пустыми руками: вон на грядке помидор, вот на дереве вишня — приятного аппетита! Уезжали быстро. Через 2 года стали ездить одни и те же гости, и проблем больше не возникает. © Alisa2K / Pikabu

Уезжали быстро. Через 2 года стали ездить одни и те же гости, и проблем больше не возникает. © Alisa2K / Pikabu Позвонили из кол-центра. Парень предлагал новый тариф для телефона, но мой острый слух логопеда обнаружил картавость. Предложила ему прийти ко мне на занятия по устранению речевого дефекта. Бедный парень забыл, зачем звонил. © Оля Иманбаева Ольга

Подруга звала детей обедать, а они, как водится, отвечали: «Сейчас, сейчас...» Она однажды просто поела сама и убрала все со стола. Деточки пришли, а она: «Обед окончен. Теперь будет ужин, но через 4 часа». Этого оказалось достаточно. © Елена Акодус

Помню, как-то раз нужно было с таксистом расплатиться, а у меня только ₽ 1 000. Пошел разменивать. Захожу в супермаркет, беру шоколадку и иду на кассу. Кладу 1 000, а в ответ слышу знакомое: «У меня нет сдачи». Говорю, мол, посмотрите на других кассах. Кассирша уперлась рогом. Ах так? Беру и откусываю от шоколадки кусок, глядя ей в глаза. На ее лице появляется выражение ужаса, она с громким воплем вскакивает с места и пытается выхватить шоколадку у меня из рук. Молча пододвигаю ей деньги поближе, она их берет... и через минуту возвращается со сдачей. © SkyPravda / Pikabu

Говорю, мол, посмотрите на других кассах. Кассирша уперлась рогом. Ах так? Беру и откусываю от шоколадки кусок, глядя ей в глаза. На ее лице появляется выражение ужаса, она с громким воплем вскакивает с места и пытается выхватить шоколадку у меня из рук. Молча пододвигаю ей деньги поближе, она их берет... и через минуту возвращается со сдачей. © SkyPravda / Pikabu Старший брат ленился чистить обувь. Однажды после прогулки в дождливый день пришел домой, разулся и пошел смотреть телик. Наутро отец встал, отмыл от грязи один ботинок, начистил его до блеска и поставил. Брат встал, схватил портфель, не глядя нацепил ботинки и убежал в школу. Минут через 15 весь красный от стыда забежал домой. Отмыл и почистил второй ботинок и ушел. С тех пор за обувью следит. © Подслушано / VK

Когда мои сыновья учились в школе, они постоянно забывали записать домашнее задание или сделать то, о чем я их попросила. На все одна отговорка: «Я забыл». Тогда я придумала трюк, которым горжусь до сих пор. Стала озабоченно рассуждать, что провалы в памяти —это проблема, память надо тренировать. И как только слышала слово «забыл», сажала на стул и вручала книгу со стихами, чтобы «тренировал память». Пока не выучит — ни с места. Старшему хватило двух раз, младший стихов 5 выучил. До сих пор это слово при мне боятся произнести. © Наталья Ульянова

Старшему хватило двух раз, младший стихов 5 выучил. До сих пор это слово при мне боятся произнести. © Наталья Ульянова Моя свекровь, чтобы найти себе квартиру, устроилась риелтором, поработала, нашла подходящий вариант в козырном местечке с великолепным видом и свалила с работы. Когда бываю у нее в гостях, всякий раз подолгу стою у окна, наслаждаясь закатом. У них дом у пруда и 9-й этаж, вид суперский! © Manulyaka / Pikabu

Однажды зашла на ярмарку вакансий. Обычно там полно людей, а в этот раз никого не было. Я не спеша пообщалась с представителями компаний, вручила свое резюме. А потом ко мне подошел человек и спросил, кого я представляю. Я ответила, что никого. Тут он начал смеяться. Оказалось, они еще не открывались, а за дверью стояла очередь из студентов. Меня пригласили на 5 интервью и предложили работу в 3 компаниях, а я усвоила урок: если вы выглядите так, будто знаете, что делаете, вас никто не остановит. © iwannabefreddieHg / Reddit

© iwannabefreddieHg / Reddit Люди склонны всегда идти по правой стороне. Это становится очевидным, как только вы начинаете отслеживать этот момент. Например, всякий раз, когда я направляюсь в аэропорт и иду на поезд, я вижу 2 эскалатора, которые едут в одном направлении, при этом на тот, что справа, всегда большая очередь людей, а на тот, что слева, — почти никого. © 1995north / Reddit

Если вы чувствуете, что вас переполняет счастье, скажите себе об этом. И подумайте, почему именно вы счастливы. Это сохранит ваши ощущения на более долгий срок. А еще я как-то начал прижимать ноготь большого пальца к подушечке указательного пальца, когда чувствую себя счастливым. В итоге сформировалась положительная ассоциация с этим действием, и теперь, когда я нервничаю, я могу успокоить себя, используя этот способ. © The-Gothic-Castle / Reddit