6 причин, почему вы не можете хорошо выспаться ночью

Многие из нас не понаслышке знают, как раздражает бессонница, как тяжело, когда всю ночь ворочаешься и не можешь уснуть. Все мы понимаем, как важен крепкий сон для хорошего самочувствия. Однако порой мы долго лежим в кровати без сна, а утром не чувствуем себя отдохнувшими. Выясняется, что некоторые из наших, казалось бы, невинных привычек могут препятствовать здоровому сну. И отказом от кофе на ночь делу не поможешь.

Авторы ADME тоже иногда испытывают сложности с засыпанием, поэтому мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить возможные причины этого.

1. У вас в спальне есть ковры

Ковер может добавить изюминку вашей спальне и сделать ее уютной. Однако ворс впитывает пыль, а это может привести к аллергической реакции, которая проявляется в виде кашля, насморка или затрудненного дыхания. Эти симптомы мешают нормальному сну. Если вы не представляете дом без ковров, выбирайте маленькие, которые не собирают много пыли. К тому же их проще чистить.

2. Вы отсыпаетесь на выходных

Если каждое утро вы просыпаетесь рано, чтобы вовремя прийти на работу, вполне понятно, что в выходные вам хочется поспать подольше. Но если пару раз в неделю вы будете вставать позже обычного, ваш циркадный ритм может нарушиться, и в долгосрочной перспективе это повлияет на качество сна. Попробуйте всегда ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, и через несколько недель вы начнете вставать без будильника и будете чувствовать себя отдохнувшими.

3. Вы придерживаетесь безмолочной диеты

Некоторым людям отказ от молока может быть полезен. Однако полное исключение молочных продуктов из рациона может препятствовать качественному сну по ночам. Молоко — отличный источник мелатонина, важного гормона, который посылает мозгу сигнал, что пора ложиться спать. Мелатонин часто используется для лечения бессонницы, и если вы не хотите принимать медикаменты, попробуйте выпить на ночь стакан теплого молока.

4. Вы включаете обогреватель

Когда на улице холодно, нам хочется укрыться теплым одеялом и включить обогреватель. Но для того чтобы проснуться отдохнувшим, спать лучше в прохладной комнате. Исследования показали, что мы лучше спим при более низкой температуре, и это влияет на наш сон даже сильнее, чем внешний шум.

5. Вы позволяете себе ночные перекусы

Когда мы чувствуем сильную усталость в конце дня, у нас иногда возникает желание съесть что-нибудь сладкое прямо перед сном. Поздний прием пищи может повлиять на качество сна, и вы не будете чувствовать себя отдохнувшими утром. Это вовсе не значит, что нужно ложиться в кровать голодными. Просто поужинайте за 4 часа до сна: это поможет вам быстрее заснуть.

6. Вы принимаете горячий душ перед сном

Ничто не может сравниться с расслабляющим эффектом горячего душа. Но если вы принимаете его прямо перед сном, это может помешать вам хорошо выспаться ночью. Когда наше тело начинает готовиться к отдыху, его температура падает. Горячий же душ ее повышает, и это запутывает наш организм.