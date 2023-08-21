6 вещей, которые мы берем с собой на пляж, хотя им место в мусорном баке

Порой мы так сильно привыкаем к вещам, что не представляем свою жизнь без них. А на самом деле некоторые из них давно пора отнести на мусорку, так как от них больше вреда, чем пользы. К примеру, вот несколько пляжных атрибутов, которым стоило бы найти замену.

Бикини с завязками на шее

Купальники, которые нужно завязывать на шее, могут быть опасны. Женщины часто жалуются, что из-за них болит голова. Кто-то пытается избежать этого, придумывая разные хитрости, например, завязывая веревочки по-особенному. Но чтобы избежать компрессионной головной боли, лучше всего просто выбрать другую модель плавательного костюма.

Купальники, пропускающие загар

Это новый тренд. Благодаря особой ткани в таком купальнике можно загореть без полосок. Материал пропускает больше солнечных лучей, чем обычный костюм, но в то же время не сильно просвечивает. Но такие купальники стоит использовать с осторожностью, так как из-за прозрачной ткани повышается риск солнечного ожога.

Огромные пляжные сумки

На пляж приходится брать кучу вещей: покрывало, полотенце, солнцезащитный крем, воду и многое другое. Вот и получается, что пляжный шопер набит буквально доверху. Тяжелая сумка может увеличить нагрузку на шею и мышцы. Если уж без горы вещей не обойтись, постоянно меняйте стороны, на которых носите свою поклажу.

Шлепки

Из всех утюгов говорят о том, что шлепки носить вредно. Обувь без поддержки увеличивает риск травмы, к тому же в ней можно попросту поскользнуться. Однако какую обувь в таком случае выбрать для пляжа? Есть несколько вариантов. Например, специальные тапочки для плавания — их не нужно снимать, когда заходишь в воду. Также могут подойти резиновые сандалии.

Светло-голубые и пастельные купальники

Особенно опасно покупать их детям. Купальники таких цветов плохо видно в воде, то есть человека в таком костюме будет сложно заметить. Из соображений безопасности лучше выбирать купальники ярких неоновых цветов — их хорошо видно в воде.

Синтетические пляжные накидки

Часто накидки делают из полиэстера. Выглядят они нарядно, но на пляже их лучше не носить. В жаркую погоду материал не поглощает и не отводит влагу от тела, в такой накидке легко перегреться.