8 бьюти-трендов, которые стали популярны совсем недавно, а уже наделали много шума

Сегодня бьюти-индустрия предлагает немало новых методов ухода, чтобы получить более подтянутую и гладкую кожу на лице. И если раньше казалось, что добиться видимого результата без уколов и походов в салон невозможно, то сегодня вы можете купить устройства и косметику для домашнего ухода, с которыми побаловать кожу станет гораздо проще.

Бритье лица

«Купила сегодня бритвы для лица: 5 штук в наборе!»

В Японии техника удаления волос «као сори» была популярна очень давно, но за пределы страны это авторское решение вышло далеко не сразу. Во время этой процедуры женщины используют специальные крошечные бритвы и сбривают весь «пушок» с лица. Поклонники метода заявляют, что благодаря этому отшелушиваются омертвевшие клетки кожи, а продукты по уходу за кожей впитываются гораздо лучше. Важно использовать специальные бритвы и тщательно очистить кожу перед процедурой. Умывание мягким средством снижает вероятность высыпаний и раздражения. Также не стоит брить лицо, если на коже уже есть воспаления, потому что туда легко могут попасть бактерии, что еще больше усугубит ситуацию.

Бритье камнем

Вы думали, после бритья лица вас уже ничем не удивить? Но бьюти-индустрия припасла еще немало странных, но эффектных методов, и бритье камнем — один из самых новых и нашумевших из них. Покупатели говорят, что этот инструмент для удаления волос буквально «перевернул правила игры с ног на голову», отметив, насколько гладкой он сделал их кожу. Специальным камнем нужно просто массажировать кожу круговыми движениями. Продукт работает как «ластик» за счет поверхности, сделанной из травленого стекла. По словам производителей, если натирать кожу, то волосы слипнутся и выпадут. Фанаты метода отмечают, что помимо бритья, камень еще и отшелушивает ороговевшие частички на коже, поэтому после процедуры кожа получает еще и своеобразный пилинг-эффекту. Но у этого метода есть и свои минусы. Его нельзя применять на самых нежных участках тела — на лице, подмышках и зоне бикини, а на ногах не стоит натирать кожу слишком сильно, чтобы не было раздражения. Камень удаляет поверхностную часть дермы, поэтому его нельзя брать с собой на пляж и нежелательно использовать непосредственно перед выходом на палящее солнце.

Средства с микроиглами

Косметические средства с микроиглами — это альтернатива инвазивным процедурам, потому что такие средства вы можете сами использовать дома. Задача таких средств — безболезненно проникнуть в кожу на заданную глубину, после чего они растворяются и высвобождают активный компонент (витамины, кислоты, пептиды). Microneedle-продукты чаще всего представляют собой полимерную пластинку (патч / пластырь), на поверхности которой находится от 10 до 1000 микроигл, изготовленных из растворимых полимеров. Поклонники этого способа рассказывают, что микроиглы быстро работают с конкретной проблемой за счет того, что доставляют активные вещества глубоко в слои кожи.

Сравнение стандартной медицинской иглы с иглами на косметическом патче

Оптимизация ухода за кожей

Оптимизация ухода за кожей — это новейшая тенденция, которая призвана минимизировать количество продуктов. С ней вы будете использовать только максимально эффективные средства с комплексным эффектом. Согласно этому тренду, уход за кожей должен быть простым, с упором на защиту от солнца, увлажнение и повышение уровня коллагена. Не стоит закупаться бесконечными скрабами, тонерами, эссенциями и покупать много разноплановых сывороток. Чем меньше баночек вы будете использовать, тем лучше. Выберите солнцезащитный крем с дополнительными функциями (увлажняющая, заживляющая, омолаживающая), чтобы средство работало с конкретными проблемами в течение дня. Выбирайте сыворотку или крем с несколькими активными компонентами, которые подходят вашей коже и дополняют друг друга, например крем, в котором есть и витамин С, и гиалуроновая кислота.

Технические новинки в вашей косметичке

Домашние устройства по уходу за кожей в последние годы становятся все более компактными, и теперь для микротоковой или лазерной терапии даже не нужно идти в салоны и проводить часы рядом с габаритными аппаратами. Современные технологии позволяют создать технику, которая поместится даже в сумочке, а вот эффект от нее будет почти как от габаритной машины в кабинете косметолога. В магазинах вы найдете и устройства с вибрирующими лезвиями, которые станут отличной альтернативой депиляторам, и девайсы для домашнего массажа лица при помощи микротока. Приятный плюс — эти устройства компакты и поместятся даже в сумочку.

Цикличная схема ухода за кожей

Цикличная система — это схема ухода за кожей, рассчитанная на 4 дня (дальше все рекомендации нужно повторять по кругу). Каждый вечер на кожу наносится только определенный вид активов или увлажняющих средств, вместо того, чтобы использовать за один раз 5-6 баночек с разным назначением. Считается, что это помогает коже лучше работать с активными ингредиентами и получать больше пользы без раздражения и перегруженности. В первый день кожу нужно очистить и нанести сыворотку с кислотами. Когда та впитается, желательно нанести увлажняющий крем. На второй день в ход идет более сильный компонент — ретинол. Средства с ретиноидами тоже нужно наносить после очищения. На 3 и 4 день мы даем коже отдохнуть и не используем активные компоненты, достаточно очищения и легкого крема или увлажняющей маски. И дальше инструкцию стоит повторять с первого дня.

Иглоукалывание вместо ботокса

Инъекциями ботокса против морщин сегодня уже никого не удивить. А вот иглоукалывание, наоборот, считается новаторской и трендовой альтернативой ботоксу, хоть и известно о нем уже довольно давно. Как же работает этот метод? Крошечные проколы заставляют тело переходить в режим восстановления. Поклонники этого способа утверждают, что после иглоукалывания улучшается кровообращение, и за счет этого, кожа снабжается кислородом. В итоге это стимулирует выработку более прочных коллагеновых и эластиновых волокон.

Фальшивая «линия загара»

Сегодня уже ни для кого не секрет, что долго загорать под солнцем — вредно для кожи. Если большую часть времени проводить в тени и регулярно обновлять SPF-крем, то об обгоревшей коже и неравномерном загаре можно забыть. Но белые линии от лямок сарафана или купальника на фоне шоколадного загара оказались настолько ностальгическим воспоминанием, что модницы в 2023 году придумали создавать «фальшивые» следы от загара при помощи автозагара или бронзатора.