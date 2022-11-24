10 практичных советов, которые помогут остаться в тепле даже в самый лютый мороз

Стильно одеться зимой — та еще задачка. А вот одеться так, чтобы одежда и выглядела роскошно, и согревала как следует, и вовсе кажется чем-то из разряда фантастики. Однако не все так сложно. Мы подробно разобрались в том, как и в чем выходить на улицу в холода, чтобы не пританцовывать от мороза на светофоре.

Капюшон с опушкой

Must-have в холодную ветреную погоду — пуховик или парка с капюшоном, на который нашит мех. Разумеется, мех необязательно должен быть настоящим, искусственный тоже вполне подойдет, тем более что смотрится он ничуть не хуже. А защищает он так: ворсинки создают барьер для ветра и охраняют лицо от его холодных потоков. Поэтому если за окном качаются деревья и метет снежок, то будет нелишним выбрать для выхода куртку с «пушистым» капюшоном.

Влагоотводящие ткани

Если вдруг доведется вспотеть на морозе, очень важно, чтобы ткань, которая прилегает к коже, не впитывала эту влагу, иначе вам будет очень холодно. Поэтому лучше обратить внимание на шерсть, шелк или даже синтетику. А вот хлопок, напротив, быстро впитывает жидкости и будет не самым лучшим выбором в мороз. Свитер из натуральной шерсти с высоким горлом — идеальный вариант.

Многослойность

Если вы наденете несколько разных предметов одежды, между которыми будет свободно циркулировать воздух, вам будет теплее, чем в одном толстом джемпере и шубе. Однако важно помнить, что одежда не должна быть плотно прижата к телу, между кожей и слоями тканей должно оставаться пространство.

Варежки, а не перчатки

Несмотря на то что перчатки удобнее и в них проще совершать манипуляции с мелкими вещами (например, посчитать деньги или ответить на звонок), варежки лучше защитят ваши руки от холода. Дело в том, что пальцы, свободно соприкасающиеся друг с другом, выделят и сохранят больше тепла, чем отделенные друг от друга слоями плотной ткани. Тем более сейчас можно выбрать варежки на любой вкус и кошелек.

Флисовая шапка

Выбрать правильную шапку значит наверняка не дать голове и ушам замерзнуть, а еще она добавит образу завершенности и стильности. Каких только шапок нет: из натурального меха, из шерсти, шапки-ушанки, береты, балаклавы. Но едва ли не лучшим выбором будет флисовая шапка. Шапки из этого материала такие же теплые, как шерстяные, однако они мягче, легче стираются и не впитывают влагу ни снаружи (при снегопаде, например), ни изнутри (если вдруг голова вспотеет).

Бейсболка

Если вам предстоит выйти в сильный мороз и солнце светит ослепительно, важно позаботиться о глазах и ресницах. Здесь на помощь придет шапка с большим козырьком или даже бейсболка, которую можно надеть под основную шапку. Если глаза от яркого солнца или ветра будут слезиться, слезы могут застывать на ресницах, и есть шанс их повредить. Поля козырька шапки или бейсболки помогут это предотвратить.

Ботинки с толстой подошвой

Подошва зимних ботинок зачастую изготавливается из резины, и это логично, ведь она водонепроницаема и не скользит. Но важным фактором является ее толщина, на это стоит обращать внимание при покупке обуви. Ведь чем толще подошва (наружная или внутренняя), тем дальше ваша нога находится от холодной земли и, соответственно, тем меньше мерзнет.

Свободные штаны

Джинсы скинни, даже утепленные внутри какой-нибудь подкладкой, не лучший выбор для прогулки по морозному воздуху. Дело все в той же многослойности. Гораздо лучше надеть теплые колготки, а сверху более-менее свободные штаны, тогда между слоями ткани будет место для воздуха, который будет согревать вашу кожу.

Гетры

Если есть шанс прогулки по заснеженным тропинкам, важно, чтобы снег не забился в ботинки и не попал под штаны. Поэтому нелишним будет надеть поверх обычных носков пару высоких теплых гетр — они будут дополнительным слоем, защищающим ноги от снега и в некоторых случаях помогут разнообразить наряд.

Термобелье

Этот список был бы неполным без термобелья. Эта одежда — словно вторая кожа, и изготовлена она, как правило, из таких материалов, которые помогают регулировать температуру тела и сберегать необходимое тепло. Термобелье поможет сохранить руки, ноги и туловище в тепле и сухости. Особенно хорошо такое белье для ситуаций, когда температура постоянно меняется, например когда вы часто выходите на мороз и заходите обратно.