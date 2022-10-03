15+ необычных предметов, которые просто не могли остаться незамеченными

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Оказывается, более 50 % женщин рассматривают возможность использовать женский писсуар в общественной уборной. На протяжении веков было немало попыток дать подобному устройству широкое применение, но почему-то оно не прижилось.

Мы в ADME хотим воспеть хвалу нестандартной дизайнерском мысли и потому нашли 18 самых противоречивых творений.

1. Писсуар для женщин, чтобы они могли писать стоя

2. Голова или попа?

3. «У моих бабушки и дедушки этот табурет был, сколько я себя помню»

4. «Я впечатлен тем, с какой точностью человек соединил эти 2 автомобиля»

5. Фары в виде люстр

6. Носки — куриные ноги

7. Высокие кеды, высокие каблуки, высокая мода

8. «Полагаю, они моют пол в машине, а не пылесосят»

9. Это ни в коем случае не должно стать популярным

10. Такой мотоцикл точно никто не угонит

11. «Доставили скульптуру в дом этой дамы. Она говорила, что купила необычный элегантный стул»

12. Каблуки этих туфель выглядят как туфли на каблуках

13. Если вы ищете ладошки, которые можно надевать на пальцы, и ладошки, которые можно надевать на пальцы этих ладошек, не переживайте, они существуют

14. Худшая горка в мире

15. Рождественская елка, сделанная из пеликанов

16. Наглядная иллюстрация выражения «у меня глаза на затылке»