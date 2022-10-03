15+ необычных предметов, которые просто не могли остаться незамеченными
Оказывается, более 50 % женщин рассматривают возможность использовать женский писсуар в общественной уборной. На протяжении веков было немало попыток дать подобному устройству широкое применение, но почему-то оно не прижилось.
Мы в ADME хотим воспеть хвалу нестандартной дизайнерском мысли и потому нашли 18 самых противоречивых творений.
1. Писсуар для женщин, чтобы они могли писать стоя
2. Голова или попа?
3. «У моих бабушки и дедушки этот табурет был, сколько я себя помню»
4. «Я впечатлен тем, с какой точностью человек соединил эти 2 автомобиля»
5. Фары в виде люстр
6. Носки — куриные ноги
7. Высокие кеды, высокие каблуки, высокая мода
8. «Полагаю, они моют пол в машине, а не пылесосят»
9. Это ни в коем случае не должно стать популярным
10. Такой мотоцикл точно никто не угонит
11. «Доставили скульптуру в дом этой дамы. Она говорила, что купила необычный элегантный стул»
12. Каблуки этих туфель выглядят как туфли на каблуках
13. Если вы ищете ладошки, которые можно надевать на пальцы, и ладошки, которые можно надевать на пальцы этих ладошек, не переживайте, они существуют
14. Худшая горка в мире
15. Рождественская елка, сделанная из пеликанов
16. Наглядная иллюстрация выражения «у меня глаза на затылке»
Как вам дамский писсуар? От каких предметов из этой статьи вы бы не отказались?
Фото на превью Unknown user / Reddit, Unknown user / Imgur
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