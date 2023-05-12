16 улетных образов звезд, всю соль которых получится рассмотреть только с зумом

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Перед тем как выйти на красную дорожку, звезды тщательно продумывают образ. Однако иногда некоторые его детали остаются незамеченными. Мы исправили это недоразумение и вблизи рассмотрели сногсшибательные наряды и аксессуары знаменитостей.

Главная деталь платья Приянки Чопры — необычная сетка на разрезе платья. Она гармонирует с такой же сеточкой на груди и шее актрисы

В 2016 году Ума Турман надела на Met Gala элегантное платье. Самая яркая его деталь — бриллиантовая брошь в виде жар-птицы

Charles Sykes/Invision/AP/East News

Кейт Миддлтон выбрала одновременно простые, но изящные серьги в виде длинных цветков

Rogers George/SIPA/Sipa Press/East News

Зои Кравиц вышла в свет, надев металлический бюстгальтер-кольчугу. Он гармонировал с ее ожерельем в виде нескольких цепочек

Evan Agostini/Invision/East News

На премьеру «Отряда самоубийц» Марго Робби надела ангельский белый костюм от Сhanel. Его главная изюминка — полоски ткани, имитирующие бюстгальтер

ROBYN BECK/AFP/East News

Аня Тейлор-Джой пришла на открытие магазина Tiffany в красном платье, покрытом перьями. На шее девушки красовалось ожерелье в виде птиц

Evan Agostini/Invision/East News

Главный акцент образа Блейк Лайвли — брошь в виде насекомого

EAST NEWS

Лили Джеймс выбрала платье со смелыми деталями. Его вырез представлял собой каркас, напоминающий паутину. «Паутина» была украшена жемчугом

ISABEL INFANTES/AFP/East News

Платье Кейт Бланшетт — нюдовая прозрачная сетка с орнаментом в виде фэнтезийной птицы

Dee Cercone/Everett Collection/East News

Если приглядеться, платье Оливии Уайлд напоминает гитару, у которой даже есть струны

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Мишель Йео посетила премию «Оскар» в 2023 году и выбрала для этого необычное украшение. Актриса надела на голову ожерелье, превратив его в подобие диадемы

Джиджи Хадид использовала булавку вместо пуговицы на своем кремовом пиджаке

Серьги Леди Гага — украшение в виде птицы. Они перекликались с платьем звезды, так же украшенным маленькими перьями

MARK RALSTON/AFP/East News

Восходящая звезда Джулия Гарнер появилась на красной дорожке в алом платье. Образ дополняло ожерелье в виде змеи

Jordan Strauss/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с необычно декорированными элементами

Evan Agostini/Invision/East News

На Met Gala в 2023 году Энн Хэтэуэй появилась в платье, одними из главных деталей которого стали золотые булавки

DNPhotography/ABACA/Abaca/East News