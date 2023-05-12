16 улетных образов звезд, всю соль которых получится рассмотреть только с зумом
Перед тем как выйти на красную дорожку, звезды тщательно продумывают образ. Однако иногда некоторые его детали остаются незамеченными. Мы исправили это недоразумение и вблизи рассмотрели сногсшибательные наряды и аксессуары знаменитостей.
Главная деталь платья Приянки Чопры — необычная сетка на разрезе платья. Она гармонирует с такой же сеточкой на груди и шее актрисы
В 2016 году Ума Турман надела на Met Gala элегантное платье. Самая яркая его деталь — бриллиантовая брошь в виде жар-птицы
Кейт Миддлтон выбрала одновременно простые, но изящные серьги в виде длинных цветков
Зои Кравиц вышла в свет, надев металлический бюстгальтер-кольчугу. Он гармонировал с ее ожерельем в виде нескольких цепочек
На премьеру «Отряда самоубийц» Марго Робби надела ангельский белый костюм от Сhanel. Его главная изюминка — полоски ткани, имитирующие бюстгальтер
Аня Тейлор-Джой пришла на открытие магазина Tiffany в красном платье, покрытом перьями. На шее девушки красовалось ожерелье в виде птиц
Главный акцент образа Блейк Лайвли — брошь в виде насекомого
Лили Джеймс выбрала платье со смелыми деталями. Его вырез представлял собой каркас, напоминающий паутину. «Паутина» была украшена жемчугом
Платье Кейт Бланшетт — нюдовая прозрачная сетка с орнаментом в виде фэнтезийной птицы
Если приглядеться, платье Оливии Уайлд напоминает гитару, у которой даже есть струны
Мишель Йео посетила премию «Оскар» в 2023 году и выбрала для этого необычное украшение. Актриса надела на голову ожерелье, превратив его в подобие диадемы
Джиджи Хадид использовала булавку вместо пуговицы на своем кремовом пиджаке
Серьги Леди Гага — украшение в виде птицы. Они перекликались с платьем звезды, так же украшенным маленькими перьями
Восходящая звезда Джулия Гарнер появилась на красной дорожке в алом платье. Образ дополняло ожерелье в виде змеи
Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с необычно декорированными элементами
На Met Gala в 2023 году Энн Хэтэуэй появилась в платье, одними из главных деталей которого стали золотые булавки
Аксессуары могут сделать образ просто незабываемым. Но, конечно, важно правильно их подобрать и носить. Поучиться этому можно у звезд.
Фото на превью MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, Barry King / Alamy Stock Photo
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