17 доказательств того, что дизайнерские наряды на подиуме и в жизни — две большие разницы

Когда мы любуемся дизайнерским творением на подиуме, то порой скептически заявляем: «На обычной женщине эта вещь не будет смотреться так же круто, как на статной и стройной модели». Но потом знаменитости выходят в свет в нарядах с модных показов и тем самым опровергают это утверждение. Потому что фигуры у звездных дам разные, но все они выглядят в костюмах от-кутюр хоть и по-другому, но не менее эффектно, чем модели.