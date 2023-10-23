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17 доказательств того, что дизайнерские наряды на подиуме и в жизни — две большие разницы

Дизайн
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Когда мы любуемся дизайнерским творением на подиуме, то порой скептически заявляем: «На обычной женщине эта вещь не будет смотреться так же круто, как на статной и стройной модели». Но потом знаменитости выходят в свет в нарядах с модных показов и тем самым опровергают это утверждение. Потому что фигуры у звездных дам разные, но все они выглядят в костюмах от-кутюр хоть и по-другому, но не менее эффектно, чем модели.

Платье Dolce & Gabbana — Моника Беллуччи

Комбинезон Michael Kors — Блейк Лайвли

x / Avalon / Photoshot / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Платье Chanel — Пенелопа Крус

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Платье Bally — Ева Лонгория

Alberto Pezzali / Associated Press / East News, © CORDON PRESS / Alamy Stock Photo

Платье Tadashi Shoji — Америка Феррера

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Костюм Givenchy — Деми Мур

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Костюм Emilia Wickstead — Никола Кохлан

xx / Zeppelin Photo / East News, Ana M. Wiggins / Avalon / Photoshot / East News

Платье Yanina — Мерьем Узерли

x / Zeppelin Photo / East News, Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News

Платье Elie Saab — Айшвария Рай

Платье Carolina Herrera — Александра Даддарио

Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Платье Carolina Herrera — Риз Уизерспун

Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Платье Georges Hobeika — Хайди Клум

x / Zeppelin Photo / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Костюм Alberta Ferretti — Кристина Агилера

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Платье Esteban Cortazar — Галь Гадот

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, MCLA / Broadimage / EAST NEWS

Платье Iris Van Herpen — Гвендолин Кристи

AFP / EAST NEWS, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Платье Pamella Roland — Алисса Милано

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, East News

Платье Georges Hobeika — Дженнифер Лопес

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, IAO / KCS / East News

Знаменитостями в роскошных дизайнерских нарядах невозможно налюбоваться. Но как-то раз мы задались вопросом: «А куда девается вся эта красота после мероприятий?» Даже представлять не хотелось, как эти платья пылятся в шкафах за ненадобностью. Потому мы решили расставить все точки над i и узнали, что судьба у костюмов бывает разная: одни наряды уничтожают, другие выставляют на торги, третьи отдают в музей. Подробнее — здесь.

Фото на превью Avalon / Photoshot / East News, Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo
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AdMe/Дизайн/17 доказательств того, что дизайнерские наряды на подиуме и в жизни — две большие разницы
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