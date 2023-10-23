17 доказательств того, что дизайнерские наряды на подиуме и в жизни — две большие разницы
Когда мы любуемся дизайнерским творением на подиуме, то порой скептически заявляем: «На обычной женщине эта вещь не будет смотреться так же круто, как на статной и стройной модели». Но потом знаменитости выходят в свет в нарядах с модных показов и тем самым опровергают это утверждение. Потому что фигуры у звездных дам разные, но все они выглядят в костюмах от-кутюр хоть и по-другому, но не менее эффектно, чем модели.
Платье Dolce & Gabbana — Моника Беллуччи
Комбинезон Michael Kors — Блейк Лайвли
Платье Chanel — Пенелопа Крус
Платье Bally — Ева Лонгория
Платье Tadashi Shoji — Америка Феррера
Костюм Givenchy — Деми Мур
Костюм Emilia Wickstead — Никола Кохлан
Платье Yanina — Мерьем Узерли
Платье Elie Saab — Айшвария Рай
Платье Carolina Herrera — Александра Даддарио
Платье Carolina Herrera — Риз Уизерспун
Платье Georges Hobeika — Хайди Клум
Костюм Alberta Ferretti — Кристина Агилера
Платье Esteban Cortazar — Галь Гадот
Платье Iris Van Herpen — Гвендолин Кристи
Платье Pamella Roland — Алисса Милано
Платье Georges Hobeika — Дженнифер Лопес
Знаменитостями в роскошных дизайнерских нарядах невозможно налюбоваться. Но как-то раз мы задались вопросом: «А куда девается вся эта красота после мероприятий?» Даже представлять не хотелось, как эти платья пылятся в шкафах за ненадобностью. Потому мы решили расставить все точки над i и узнали, что судьба у костюмов бывает разная: одни наряды уничтожают, другие выставляют на торги, третьи отдают в музей. Подробнее — здесь.