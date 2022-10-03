18 роскошных платьев звезд, которые сзади выглядят даже лучше, чем спереди

Каждый публичный выход знаменитостей бурно обсуждается в сети. Поклонники разбирают наряды до мелочей и пристально рассматривают каждый элемент. Но, как правило, в светской хронике выставляются фотографии в анфас. Поэтому самые любопытные детали дизайнерских творений несправедливо остаются без внимания. Давайте же исправим это недоразумение.