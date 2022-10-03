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18 роскошных платьев звезд, которые сзади выглядят даже лучше, чем спереди

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Каждый публичный выход знаменитостей бурно обсуждается в сети. Поклонники разбирают наряды до мелочей и пристально рассматривают каждый элемент. Но, как правило, в светской хронике выставляются фотографии в анфас. Поэтому самые любопытные детали дизайнерских творений несправедливо остаются без внимания. Давайте же исправим это недоразумение.

Шэрон Стоун

0000292 / Reporter / East News, East News

Анджелина Джоли

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News, Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News

Энн Хэтэуэй

Can Nguyen / Capital Pictures / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / East News

Скарлетт Йоханссон

Эмма Уотсон

Timm / face to face / REPORTER / East News, imago / Future Image / East News

Кейт Бланшетт

Хилари Суэнк

ASSOCIATED PRESS / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

Джейн Фонда

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Сальма Хайек

Roth Stock / Everett Collection / East News, Roth Stock / Everett Collection / East News

Дакота Джонсон

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Николь Кидман

Gorassini Giancarlo / ABACA / East News, © Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Марго Робби

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Эмма Стоун

Invision / Invision / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кейт Бекинсейл

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Лили Коллинз

Gilbert Flores / Broadimage / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Кира Найтли

PacificCoastNews.com / East News, PacificCoastNews.com / East News

Аня Тейлор-Джой

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Нина Добрев

ANGELA WEISS / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Какой наряд вам понравился больше всего?

Фото на превью Gorassini Giancarlo / ABACA / East News, Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com
4632542
AdMe/Дизайн/18 роскошных платьев звезд, которые сзади выглядят даже лучше, чем спереди
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