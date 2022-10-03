18 роскошных платьев звезд, которые сзади выглядят даже лучше, чем спереди
Каждый публичный выход знаменитостей бурно обсуждается в сети. Поклонники разбирают наряды до мелочей и пристально рассматривают каждый элемент. Но, как правило, в светской хронике выставляются фотографии в анфас. Поэтому самые любопытные детали дизайнерских творений несправедливо остаются без внимания. Давайте же исправим это недоразумение.
Шэрон Стоун
Анджелина Джоли
Энн Хэтэуэй
Скарлетт Йоханссон
FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, © Chelsea Guglielmino / Getty Images Entertainment / Getty Images
Эмма Уотсон
Кейт Бланшетт
Хилари Суэнк
Джейн Фонда
Сальма Хайек
Дакота Джонсон
Николь Кидман
Марго Робби
Эмма Стоун
Кейт Бекинсейл
Лили Коллинз
Кира Найтли
Аня Тейлор-Джой
Нина Добрев
Какой наряд вам понравился больше всего?
Фото на превью Gorassini Giancarlo / ABACA / East News, Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com
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