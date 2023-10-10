18 звезд, которые сказали лодочкам «банально» и выбрали такую обувь, что все рты пооткрывали

Казалось бы, никакими звездными нарядами нас уже не удивишь. Так знаменитости решили сделать ставку на обувь — и не прогадали. Героини нашей статьи вышагивали по красной дорожке в настоящих произведениях искусства, которым даже Золушка с ее хрустальными туфельками позавидовала бы.

Энн Хэтэуэй

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

На премьере фильма «Отверженные» актриса появилась в готическом образе, главной изюминкой которого стали то ли босоножки, то ли сапоги — даже затрудняемся назвать модель. Можем лишь сказать, что выглядела знаменитость эффектно. Обувь из веганской кожи специально для Энн изготовил бренд Tom Ford. Некоторые интернет-издания также увидели в этих босоножках отсылку к другой роли актрисы — Женщине-кошке. Кто знает, возможно Хэтэуэй действительно хотела напомнить публике об этом персонаже.

Сальма Хайек

Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS , Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS

В Нью-Йорке папарацци запечатлели Сальму Хайек в умопомрачительных туфлях от Gucci, которые имели одновременно и каблук, и платформу. Стоила эта пара $ 1 690. Однако, судя по всему, в эту стоимость удобство не входило. Потому что то и дело во время ходьбы звезда опиралась на руку ассистента. Красота требует жертв, как говорится.

Тина Кунаки

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Модный журнал назвал образ Тины одним из лучших на Венецианском кинофестивале 2022 года — и не без оснований. И наряд, и обувь предоставил модели бренд Alaïa. Необычные каблуки босоножек Кунаки были изготовлены из органического стекла (плексигласа) и имели цилиндрическую форму. Они отлично сочетались с чокером знаменитости. Этому образу мы однозначно ставим лайк!

Анна Делло Руссо

Giordano Riccardo / IPA / ABACA / Abaca / East News

Знаменитая журналистка, которая славится также и своей любовью к обуви (в ее коллекции более 4 000 пар), явилась в 2023 году на Неделю моды в Милане в довольно ярком наряде. А дополняли его сапоги от GCDS Morso. Эта модель, имеющая «вампирский» оскал вместо каблука, стала хитом в интернете. Тысячи пользователей сети выразили желание обзавестись такой же обувью.

Дженна Ортега

Как-то мы писали о том, что Дженна Ортега вдохновляется нарядами собственной героини Уэнсдэй, когда одевается для красной дорожки. Но, как выяснилось, и до выхода прославившего ее сериала юная актриса умела добавить в свой образ щепотку фэнтези. Так, в 2017 году она посетила премьеру фильма «Наследники-2» в умопомрачительных ботинках. На них красовались изображения сказочных существ.

Ким Кардашьян

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Мы все с таким интересом рассматривали «мокрое» платье Ким Кардашьян от Mugler, в котором она появилась на Met Gala в 2019 году, что совсем не обратили внимания на ее обувь. И напрасно.

Босоножки звезды подходили к ее наряду на все 100 %. Спереди и сзади их украшали декоративные капли.

Мод Апатоу

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News

Молодая актриса появилась на Неделе моды в Париже в довольно занятном наряде от Loewe. Платье было украшено декоративными элементами в виде красных воздушных шариков. Они же заменили и каблуки на ее туфлях. В сети задаются вопросом: является ли такая обувь настолько же удобной, насколько она привлекает внимание?

Софи Тернер

AFP / EAST NEWS

Софи Тернер выбрала хоть и не экстравагантную обувь, но все равно цепляющую взгляд. В 2015 году актриса пришла на премию Screen Actors Guild Awards в изящных босоножках, и на сводах ее стоп красовались милые сердечки. Судя по всему, изготовлены они были из полупрозрачного глянцевого материала, о чем говорят блики на изделии. Образ получился очень эффектным.

Наоми Кэмпбелл

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

А вот мюли Черной Пантеры на Каннском кинофестивале в 2018 году вызвали у нас ассоциацию с рамкой для фотографий на ножке. Только взгляните на эти необычные каблуки! Однако некоторые фешен-блогеры раскритиковали образ Наоми, заявив, что обувь вообще не сочеталась с платьем. Мы же считаем, модель выглядела восхитительно. Впрочем, как и всегда.

Кортни Лав

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

Обсуждая внешний вид Кортни Лав на премьере сериала «13 причин почему», фешен-эксперты твердили, что ее образ выглядел бы старомодным, если бы она подобрала менее удачную обувь. Так давайте же рассмотрим ее поближе.

Каблук необычной формы и «застрявшая» между ним и подошвой жемчужина — вот, пожалуй, самый что ни на есть яркий акцент в образе Кортни.

Виктория Бекхэм

Rob Rich / Everett Collection / EAST NEWS

Виктория вышагивала по красной дорожке мероприятия Met Gala в 2009 году в эффектных туфлях от Louis Vuitton с необычным декором. Он нам напомнил серьги-пусеты, только гигантского размера для крепления к каблукам. И, заметим, этот элемент обуви круто сочетался с платьем в горошек.

Шарлотта Рэмплинг

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

77-летняя актриса своим примером доказала, что в любом возрасте можно быть иконой стиля. Так, в 2023 году Шарлотта произвела фурор на Венецианском кинофестивале, появившись в крутом образе, главной изюминкой которого являлись туфли.

Модные журналы остались в восторге от этой пары обуви, которая будто игнорирует законы физики. Непонятно, как каблук, чей материал напоминает стекло, способен выдерживать вес взрослого человека. Ответить на этот вопрос могут только дизайнеры бренда Courrèges, изготовившие эти туфли.

Дейзи Эдгар-Джонс

Invision / Invision / East News

На премьеру фильма «Свежатинка» актриса пришла в причудливых босоножках с каблуками, которые словно застряли в разбитых яйцах. Дизайн обуви разработал бренд Loewe, и на момент светского выхода Дейзи такая пара стоила $ 1 600. К слову, Эдгар-Джонс не единственная знаменитость, которая примерила «яичные» босоножки. Также их облюбовала и Эль Фэннинг. Как она в них выглядела, можно посмотреть здесь.

Хофит Голан

Под юбкой головокружительного платья в духе диснеевской героини не так-то просто разглядеть, какую же обувь выбрала знаменитость. Но нет ничего невозможного для светских фотографов. И, надо сказать, они не зря засняли туфли.

Подобно Мие из культового фильма «Дневники принцессы», звезда сделала ножкой «оп», и мы узнали, что к подошве туфельки цепями прикована фигурка атланта. Он же и удерживает пятку.

Кирнан Шипка

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» посетила модное мероприятие в Париже в босоножках, которые буквально свели нас с ума. Не каждый день увидишь девушку, вышагивающую на бутонах роз вместо каблуков. Мы снимаем шляпу перед брендом Loewe, чьи дизайнеры сотворили эту красоту. Кстати, Кирнан не единственная знаменитость, которая положила глаз на эти босоножки: Дуа Липа хвасталась такой же парой в своем профиле в соцсети.

Лалани Рошель

Блогер Лалани Рошель посетила кинофестиваль в 2016 году в таких ботинках, которые, мы считаем, опередили свое время. В 2023 году они точно многим модницам пришлись бы по душе. И вот почему.

Даже не беремся сосчитать, сколько кукол Барби «пострадало», когда изготавливалась эта пара обуви. И так видно, что много.

Кайли Дженнер

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Пока мы пытались вернуть себе дар речи, после того как увидели экстравагантное платье звезды, ее обувь ускользнула от нашего внимания. А посмотреть есть на что. Носы туфель от Schiaparelli выглядели как пальцы ног, отлитые из золота. Мы надеемся, что настоящие пальцы звезды соприкасались не с металлом. Иначе зачем такая красота, если неудобно?

Хайди Клум

Jordan Strauss / Invision / East News

Хайди выглядела просто бесподобно в этом золотом платье The Blonds с бахромой в виде цепочек на премии Grammy в 2023 году. А вот босоножки звезда надела от другого бренда — Tom Ford. А так и не скажешь, что это не ансамбль.

Потому что обувь знаменитости словно была изготовлена для ее наряда. Каблуки в виде цепей отлично гармонировали с декором платья. Стилисты Хайди точно едят свой хлеб не напрасно.

Умеют звезды обратить на себя внимание. Одни это делают с помощью оригинальной обуви, другие — с помощью откровенных костюмов. Вот, например, 15 известных красоток вышли в свет в нарядах на грани фола и как-то умудрились при этом не показать миру ничего лишнего.