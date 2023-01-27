19 мужчин, которые сделали из своей холостяцкой берлоги настоящий уютный уголок

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Реальная холостяцкая квартира может значительно отличаться от навязанного фильмами образа чисто мужской берлоги. И вместо хаоса из разбросанных носков, немытой посуды и незаправленной постели взору может явиться продуманное до мелочей уютное жилище. А некоторые парни поражают таким эстетическим вкусом, что диву даешься и тихонько даже завидуешь убранству.

«Недавно обновил ванную комнату. Что думаете, ребята?»

Да тебе нужно эти фото поставить первыми в своем профиле для знакомств! © Unknown author / Reddit

«Еще в процессе, но уже что-то»

«98 % — это находки из комиссионок, так что это небыстрый процесс».

«Переехал из 110-летнего дома, где не было надлежащей туалетной комнаты для гостей. В новом доме наконец-то сделал красивую ванную»

«Облагородил зону шкафчика с напитками обоями и предметами искусства»

«Навещал брата и помог ему преобразить квартиру, чтобы там стало уютнее»

10 из 10. И ведь правда, что небольшие изменения имеют значение. Стало гораздо уютнее. © Wizard_Tamer / Reddit

«Я вообще не смотрю телевизор, так что моя гостиная выглядит так»

«Я заполнил уголок над камином террариумами и растениями. Освещение террариума включается вечером и придает гостиной приятную атмосферу».

«Сделал себе кабинет в шкафу. Моя девушка думает, что я ненормальный, но мне здесь нравится, тут уютно»

«Разведенный 42-летний отец 2 девочек. Это моя первая попытка облагородить гостиную»

«Моя первая собственная квартира»

«Моя спальня в доме у отца. В общем, спорю, что вы никогда не догадаетесь, в честь чего она была оформлена»

«Главным источником вдохновения была авиация в целом с акцентом на авиакомпанию, в которой работал техником дядя моего отца. Именно поэтому нам досталось большинство деталей».

«Я отец-одиночка 38 лет, который уверен, что холодильник должен отражать индивидуальность хозяина. Главное — делать то, что приносит радость»

«Купил свою первую квартиру вот с такой потрясающей книжной полкой»

Да я бы купил квартиру исключительно из-за этого книжного шкафа. Он просто огонь! © Dirtyoldsox / Reddit

«Вдохновился интерьером кофейни из сериала „Друзья“ и сделал себе вот такой уголок в гостиной»

«Наконец-то закончил свою зону для развлечений»

«Недавно осознал, что у меня в кабинете не хватает растений, поэтому начал с этого. Сделал малыша для рабочего стола»

«Вот этот книжный шкаф я сам придумал и построил в эти выходные»

«Чуть больше года назад расстался с девушкой, а мы прожили вместе 4 года»

«Я съехал. У меня был только надувной диван. Вот такой прогресс с тех пор».

«Впервые живу один. Решил вот так обставить гостиную»

Черт возьми, какая веселая комната. Отлично сделано. В каком-то смысле похоже на сон. © Tyaki_Laki / Reddit

«Расстался с девушкой около 2 месяцев назад. Она съехала, и я решил добавить немного декора. Наконец-то становится похоже, что именно я тут живу»