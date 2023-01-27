19 мужчин, которые сделали из своей холостяцкой берлоги настоящий уютный уголок
Реальная холостяцкая квартира может значительно отличаться от навязанного фильмами образа чисто мужской берлоги. И вместо хаоса из разбросанных носков, немытой посуды и незаправленной постели взору может явиться продуманное до мелочей уютное жилище. А некоторые парни поражают таким эстетическим вкусом, что диву даешься и тихонько даже завидуешь убранству.
«Недавно обновил ванную комнату. Что думаете, ребята?»
- Да тебе нужно эти фото поставить первыми в своем профиле для знакомств! © Unknown author / Reddit
«Еще в процессе, но уже что-то»
«98 % — это находки из комиссионок, так что это небыстрый процесс».
«Переехал из 110-летнего дома, где не было надлежащей туалетной комнаты для гостей. В новом доме наконец-то сделал красивую ванную»
«Облагородил зону шкафчика с напитками обоями и предметами искусства»
«Навещал брата и помог ему преобразить квартиру, чтобы там стало уютнее»
- 10 из 10. И ведь правда, что небольшие изменения имеют значение. Стало гораздо уютнее. © Wizard_Tamer / Reddit
«Я вообще не смотрю телевизор, так что моя гостиная выглядит так»
«Я заполнил уголок над камином террариумами и растениями. Освещение террариума включается вечером и придает гостиной приятную атмосферу».
«Сделал себе кабинет в шкафу. Моя девушка думает, что я ненормальный, но мне здесь нравится, тут уютно»
«Разведенный 42-летний отец 2 девочек. Это моя первая попытка облагородить гостиную»
«Моя первая собственная квартира»
«Моя спальня в доме у отца. В общем, спорю, что вы никогда не догадаетесь, в честь чего она была оформлена»
«Главным источником вдохновения была авиация в целом с акцентом на авиакомпанию, в которой работал техником дядя моего отца. Именно поэтому нам досталось большинство деталей».
«Я отец-одиночка 38 лет, который уверен, что холодильник должен отражать индивидуальность хозяина. Главное — делать то, что приносит радость»
«Купил свою первую квартиру вот с такой потрясающей книжной полкой»
- Да я бы купил квартиру исключительно из-за этого книжного шкафа. Он просто огонь! © Dirtyoldsox / Reddit
«Вдохновился интерьером кофейни из сериала „Друзья“ и сделал себе вот такой уголок в гостиной»
«Наконец-то закончил свою зону для развлечений»
«Недавно осознал, что у меня в кабинете не хватает растений, поэтому начал с этого. Сделал малыша для рабочего стола»
«Вот этот книжный шкаф я сам придумал и построил в эти выходные»
«Чуть больше года назад расстался с девушкой, а мы прожили вместе 4 года»
«Я съехал. У меня был только надувной диван. Вот такой прогресс с тех пор».
«Впервые живу один. Решил вот так обставить гостиную»
- Черт возьми, какая веселая комната. Отлично сделано. В каком-то смысле похоже на сон. © Tyaki_Laki / Reddit
«Расстался с девушкой около 2 месяцев назад. Она съехала, и я решил добавить немного декора. Наконец-то становится похоже, что именно я тут живу»
А у ваших знакомых холостых мужчин как выглядит квартира?