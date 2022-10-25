20 мастериц, которым не нужны выходы в свет и балы-маскарады, чтобы выглядеть как королева

В 2020 году актриса Аманда Холден поделилась снимком, на котором она выносит мусор в бальном платье, придерживая рукой шлейф. Она сообщила, что ей просто хотелось нарядно одеться в тот вечер. Девушки из следующей подборки тоже не стали ждать бала, свадьбы или выпускного, чтобы порадовать себя красивым нарядом. И сами сшили по-настоящему роскошные платья, для того чтобы порадовать себя и близких.

«Сшила платье, которое увидела на красной дорожке на актрисе Сабрине Карпентер. Буду теперь таскать его по дому»

© DisastrousTruck697 / Reddit , ANGELA WEISS / AFP / East News ANGELA WEISS / AFP / East News

«С нуля сшила наряд Йеннифер из сериала „Ведьмак“»

«Решила порадовать себя новым платьем, чтобы потом устроить в нем фотосессию с кошками на балконе»

«Приметила на аукционе платье 1860-х годов. Всплакнула, увидев цену. И решила сама сшить похожее в нежном нефритово-зеленом оттенке»

«Сшила себе платье в духе Met Gala „Позолоченный гламур“. Потратила на него неделю, что даже немного, так как профессионалы тратят месяцы на разработку образа»

«Вот я почти и закончила свой наряд»

«Решила себя побаловать, сшив реплику „клубничного“ платья от дизайнера Лирики Матоши»

«Мне очень хотелось чего-то теплого и удобного. Так что я превратила фланелевую простыню в это платье»

«Вдохновившись примитивным искусством, я придумала и создала это платье»

«Долго мучилась с этим платьем, но наконец закончила его. Теперь буду его носить при каждом удобном случае!»

«Решила смастерить себе укороченный фэнтезийный наряд, подол которого не запачкаю на улице в сырую погоду»

«Не люблю выбрасывать ткань, поэтому разработала для себя и сшила платье, от которого не осталось лишнего лоскутка»

«Впервые села за машинку, часами не спала и косячила, молнию вообще вшивала вручную, но создала это платье. Образ получился немного свадебным, но в целом я довольна»

«10 лет у меня в закромах лежала парча. И вот наконец-то я решилась пустить ее в ход»

«Впервые сшила себе платье. Грех теперь не отправиться в нем на пикник»

«Среди нарядов, которые я сшила, этот — один из моих любимых»

«Я создала вещь своей мечты»

«3 недели я корпела над этим платьем, но теперь так довольна им»

«Сшила себе этот наряд, чтобы просто в нем гордо разгуливать»

«Я воссоздала образ Кристен Стюарт на премьере фильма „Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2“. И явилась теперь в нем на фестиваль, посвященный киноленте»

© JamieIsReading / Reddit , mpi29 / MediaPunch Inc. / East News mpi29 / MediaPunch Inc. / East News

Ух ты! Твое платье даже лучше оригинала! © Hungry_Condition_861 / Reddit

Как вы считаете, нужно ли ждать особого случая, чтобы надеть красивое платье или порадовать себя капелькой любимых духов?