20 мастериц, которым не нужны выходы в свет и балы-маскарады, чтобы выглядеть как королева
В 2020 году актриса Аманда Холден поделилась снимком, на котором она выносит мусор в бальном платье, придерживая рукой шлейф. Она сообщила, что ей просто хотелось нарядно одеться в тот вечер. Девушки из следующей подборки тоже не стали ждать бала, свадьбы или выпускного, чтобы порадовать себя красивым нарядом. И сами сшили по-настоящему роскошные платья, для того чтобы порадовать себя и близких.
«Сшила платье, которое увидела на красной дорожке на актрисе Сабрине Карпентер. Буду теперь таскать его по дому»
«С нуля сшила наряд Йеннифер из сериала „Ведьмак“»
«Решила порадовать себя новым платьем, чтобы потом устроить в нем фотосессию с кошками на балконе»
«Приметила на аукционе платье 1860-х годов. Всплакнула, увидев цену. И решила сама сшить похожее в нежном нефритово-зеленом оттенке»
«Сшила себе платье в духе Met Gala „Позолоченный гламур“. Потратила на него неделю, что даже немного, так как профессионалы тратят месяцы на разработку образа»
«Вот я почти и закончила свой наряд»
«Решила себя побаловать, сшив реплику „клубничного“ платья от дизайнера Лирики Матоши»
«Мне очень хотелось чего-то теплого и удобного. Так что я превратила фланелевую простыню в это платье»
«Вдохновившись примитивным искусством, я придумала и создала это платье»
«Долго мучилась с этим платьем, но наконец закончила его. Теперь буду его носить при каждом удобном случае!»
«Решила смастерить себе укороченный фэнтезийный наряд, подол которого не запачкаю на улице в сырую погоду»
«Не люблю выбрасывать ткань, поэтому разработала для себя и сшила платье, от которого не осталось лишнего лоскутка»
«Впервые села за машинку, часами не спала и косячила, молнию вообще вшивала вручную, но создала это платье. Образ получился немного свадебным, но в целом я довольна»
«10 лет у меня в закромах лежала парча. И вот наконец-то я решилась пустить ее в ход»
«Впервые сшила себе платье. Грех теперь не отправиться в нем на пикник»
«Среди нарядов, которые я сшила, этот — один из моих любимых»
«Я создала вещь своей мечты»
«Сшила себе этот наряд, чтобы просто в нем гордо разгуливать»
«Я воссоздала образ Кристен Стюарт на премьере фильма „Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2“. И явилась теперь в нем на фестиваль, посвященный киноленте»
- Ух ты! Твое платье даже лучше оригинала! © Hungry_Condition_861 / Reddit
Как вы считаете, нужно ли ждать особого случая, чтобы надеть красивое платье или порадовать себя капелькой любимых духов?
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, DisastrousTruck697 / Reddit
AdMe/Дизайн/20 мастериц, которым не нужны выходы в свет и балы-маскарады, чтобы выглядеть как королева
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