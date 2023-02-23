5 секретов звездных причесок, которые и не каждый парикмахер разгадает

Многочасовые съемки, перелеты, постоянные укладки и окрашивания могут испортить любые волосы. И уж звезды знают об этом не понаслышке. Благо у них и их стилистов есть рабочие лайфхаки, которые выручают в нужный момент.

Знаменитости пользуются париками

Lia Toby / WENN.com/agefotostock/East News , East News

Есть много причин, по которым звезды носят парики. Некоторым просто нравится экспериментировать с внешностью, примерять новые образы и удивлять поклонников. К примеру, жгучей брюнетке Сальме Хайек вовсе не нужно осветлять свои роскошные локоны, чтобы на пару дней стать блондинкой.

Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Зендея часто появляется на публике в кардинально новых образах. Актриса любит эксперименты, но не больше, чем свои натуральные кудри. Она старается максимально уберечь волосы от горячих плоек и постоянных обесцвечиваний. Поэтому отдает предпочтение парикам, которые, к слову, безумно ей идут.

Для модели и актрисы Эмили Ратаковски парики стали чем-то настолько обыденным, что однажды она запостила в соцсетях свое фото с подписью: «Новый день, новый парик».

Evan Agostini/Invision/AP/East News

А Кэти Холмс разыграла своих поклонников с помощью парика. Она появилась на мероприятии с короткой стрижкой и утверждала, что подстриглась, но уже на следующий день предстала перед публикой со своими длинными локонами.

Однако для многих знаменитостей парики необходимость, а не прихоть. Сильный стресс привел модель Тайру Бэнкс к ощутимой потере волос, что она продемонстрировала, запостив фото с подписью: «Беру перерыв от париков». Дженнифер Лопес, Кира Найтли, Дженнифер Энистон признают, что носят парики. В одном из интервью Кира Найтли сообщила, что ее волосы изрядно истончились и ослабли за годы активных съемок и мероприятий.

Многие мужчины предпочитают обрить голову, столкнувшись с интенсивным выпадением волос и облысением, а вот Джон Траволта и Кевин Костнер выбирают парики.

В одном из интервью Роберт Паттинсон сообщил, что в финальной части «сумеречной» саги ему пришлось носить парик. Он столкнулся с облысением из-за чрезмерного использования средств для укладки и обесцвечивания волос.

Используют накладные челки

Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS

Джиджи Хадид, Лили Джеймс, Мэйси Уильямс, как и многие другие знаменитости, с удовольствием дополняют свой образ накладными челками. Их прелесть в том, что они, как по мановению волшебной палочки, могут изменить весь облик. А поклонникам остается только гадать — настоящая это челка или искусственная.

Стилисты не забывают о накладных прядях и шиньонах

У Риз Уизерспун от природы тонкие волосы, поэтому ее стилист-парикмахер использует в своей работе как классический беспроигрышный вариант с шиньоном, так и дополнительные пряди для создания объема.

Джессика Честейн блистала на премии «Золотой глобус — 2023»: идеально подобранный по цвету шиньон дополнил сдержанный, но отлично продуманный образ.

Знаменитости наращивают волосы

Jordan Strauss/Invision/East News

На красной дорожке «Золотого глобуса — 2023» Лили Джеймс предстала перед публикой с новым, более темным и глубоким цветом волос. Для того чтобы придать прическе дополнительный объем, стилист решил прибегнуть к наращиванию волос и остался полностью доволен результатом.

Знают особые секреты красоты

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Хотя многие знаменитости постоянно прибегают к услугам профессиональных стилистов и парикмахеров, у них самих есть лайфхаки, которыми они с удовольствием делятся с поклонниками. В одном интервью Соланж Ноулз сообщила, что моет голову не шампунем, а кондиционером. А чтобы придать объем своим кудрям, она использует горячий пар: «Я просто стою возле душа и позволяю пару сделать свое дело».

Кейт Мосс поделилась старым голливудским приемом — чтобы добиться мгновенного эффекта подтяжки лица, у висков заплетают маленькие косички так, чтобы их не было видно под остальными волосами. Получается легкий лифтинг-эффект без каких-либо косметических процедур.

Чтобы усилить блеск и увлажнить волосы, Сальма Хайек использует органический майонез — она делает маски с этим средством.