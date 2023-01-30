15+ пар фото, которые демонстрируют разницу между отполированной до блеска картинкой в соцсети и реальной жизнью
Многие из нас выкладывают в соцсети собственные снимки лишь при условии, что картинка выглядит безупречно. Таким же образом поступают и наши любимые знаменитости. Они делятся с подписчиками фотопортретами, на которых не видно ни одного изъяна. И порой эти снимки немного отличаются от тех, что мелькают в светских хрониках. Ведь не каждый фотограф заинтересован в том, чтобы запечатлеть звезду в ее лучшем ракурсе.
Кейт Хадсон
Сальма Хайек
Дженнифер Кулидж
Аня Тейлор-Джой
Лили Джеймс
Шарлиз Терон
Дженнифер Коннелли
Лили Коллинз
Николь Кидман
Брайс Даллас Ховард
Зои Салдана
Николь Ричи
Флоренс Пью
Дженна Дуан
Диана Крюгер
Джессика Честейн
Каким снимкам в соцсетях вы охотнее ставите лайк: выверенным до мелочей или неидеальным, но живым?
Фото на превью Grosby Group / East News
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