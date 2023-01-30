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15+ пар фото, которые демонстрируют разницу между отполированной до блеска картинкой в соцсети и реальной жизнью

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Многие из нас выкладывают в соцсети собственные снимки лишь при условии, что картинка выглядит безупречно. Таким же образом поступают и наши любимые знаменитости. Они делятся с подписчиками фотопортретами, на которых не видно ни одного изъяна. И порой эти снимки немного отличаются от тех, что мелькают в светских хрониках. Ведь не каждый фотограф заинтересован в том, чтобы запечатлеть звезду в ее лучшем ракурсе.

Кейт Хадсон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Сальма Хайек

Jordan Strauss / Invision / East News

Дженнифер Кулидж

Chris Pizzello / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой

Jordan Strauss / Invision / East News

Лили Джеймс

Vianney Le Caer / Invision / East News

Шарлиз Терон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Дженнифер Коннелли

Jordan Strauss / Invision / East News

Лили Коллинз

Evan Agostini / Invision / East News

Николь Кидман

Grosby Group / East News

Брайс Даллас Ховард

Invision / Associated Press / East News

Зои Салдана

Kazuko Wakayama / KCS / East News

Николь Ричи

Invision / Invision / East News

Флоренс Пью

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Дженна Дуан

Jordan Strauss / Invision / East News

Диана Крюгер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Джессика Честейн

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Каким снимкам в соцсетях вы охотнее ставите лайк: выверенным до мелочей или неидеальным, но живым?

Фото на превью Grosby Group / East News
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AdMe/Фотографы/15+ пар фото, которые демонстрируют разницу между отполированной до блеска картинкой в соцсети и реальной жизнью
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