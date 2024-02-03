19 раз, когда при сравнении размера глаза сами собой на лоб лезут

Космическая станция на фоне Луны кажется точкой, а чебурек, пусть и нестандартного размера, может рядом с человеком показаться гигантским. Размеры всех предметов, животных и людей лучше наблюдать в сравнении. И эта статья покажет вам их как нельзя более ярко.





«Вот такие чебуреки делают в одном из местных ресторанов»

«Моя каланча проснулась»

«Я прямо ржу с разницы в размерах между моими сиамскими кошками и моим котом породы рэгдолл»

Рэгдолл (буквально «тряпичная кукла») — порода кошек с ласковым и покладистым характером, которые становятся расслабленными и вялыми, как игрушка из ткани, стоит лишь их взять на руки — прим. ADME. Вот полезный гид по породам кошек, прочитав который, вы их больше не спутаете.

Все красавицы, но такие разные! Вот как выглядят Кэтрин Зета-Джонс (рост 170 см) и Дженна Ортега (155 см) рядом с Гвендолин Кристи (рост 190 см)

Среди величественных гор на Гавайях можно почувствовать себя песчинкой

Морская кожистая черепаха — самый большой представитель своего вида. Эти гиганты вырастают до 2,5 м в длину и могут весить почти тонну

Лапа амурского тигра

Спортсмен и актер Хафтор Бьернссон (2,06 м), его супруга Келси Хенсон (158 см) и баскетболист Джордж Белл (2,34 м)

«Бабуля вырастила джунгли перед входной дверью (моя жена на фото для масштаба)»

Пещера Драконий Глаз в Великобритании

Эта гигантская воронка — водосброс на плотине в Калифорнии. Во время засухи она выглядит не так устрашающе

Бодибилдер Илья Ефимчук

«Вот такой длинный пакет чипсов Doritos я купил. Видно, на фабрике их не разрезали»

Морской скат, который ведет себя, как игривый щенок

«У моего брата 50-й размер обуви. Так он выглядит в классических туфлях»

Давным-давно гигантские ленивцы жили на теплых островах рядом с людьми. Некоторые особи вырастали до 3 м в длину

«Этот огромный мак я увидела в Германии»

МКС на фоне Луны выглядит как игрушка

«Приютили бездомного щеночка. Вот он стоит рядом у забора в свой неполный годик»

Иногда не нужно смотреть на фотографии космической станции или отправляться в дальнее путешествие, чтобы получить яркое впечатление: даже обыденные вещи вроде хлеба или яиц могут вас легко поразить.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.