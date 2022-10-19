12 актеров, которым точно будет что рассказать внукам после этих съемок

Профессия актера — это не только гигантские гонорары и аплодисменты на красной дорожке. Также это тяжелый труд и порой довольно опасные вещи, которые люди делают ради роли. Сегодня мы расскажем, какие физические и эмоциональные сложности актеры испытывали на съемках.

Скарлетт Йоханссон — «Мстители» и «Черная Вдова»

Наряд Черной Вдовы никак нельзя назвать уютным домашним халатом, сама Скарлетт Йоханссон сравнила его с гидрокостюмом — то есть в нем жарко. Так еще, оказывается, Marvel снимает многие фильмы в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Это пустыня, где днем воздух прогревается до 40 °C. Во время съемок «Мстителей» у Йоханссон даже возникли галлюцинации из-за теплового удара. «Было так жарко, что я выжимала носки в конце дня», — вспоминает актриса. Для съемок «Черной Вдовы» костюм был немного усовершенствован. Так, между швами дизайнеры оставили два-три миллиметра эластичной ткани, чтобы костюм не был таким тесным. Сама Скарлетт признала, что это был самый удобный костюм Наташи Романофф.

Иэн Коллетти — «Проповедник»

Гримеры превратили миловидного актера Иэна Коллетти вот в такое существо. Актер носил накладку от носа до подбородка и от уха до уха. С таким гримом было не высморкаться и не чихнуть. Съемки длились по 12 часов, и все это время парень не мог нормально перекусить — спасали его протеиновые коктейли, которые он пил через трубочку.

Маргарет Гамильтон — «Волшебник страны Оз»

Маргарет Гамильтон в 1939 году сыграла Злую ведьму в «Волшебнике страны Оз». Ее зеленый грим стал культовым. Смесь, которую наносили на лицо, делали на основе меди. Такой мейкап можно было смыть только спиртом, что, наверное, было не очень-то полезно для кожи. Краска все равно полностью не смывалась, и даже после завершения съемок актриса еще несколько недель щеголяла зеленоватым оттенком лица. Забавная подробность: до того, как сыграть злую ведьму и прийти на Бродвей, Гамильтон работала в детском саду.

Карен Гиллан — «Стражи Галактики»

Карен Гиллан получила роль Небулы в «Стражах Галактики». Для роли ей пришлось побриться налысо. Кажется, актриса довольно просто попрощалась с шевелюрой, но случилось то, чего девушка не ожидала: «Из-за того, что я была бритая и высокая, многие люди принимали меня за мужчину». К счастью, при последующих съемках актрисе удалось договориться с киностудией и оставить на голове немного волос.

Эдди Мерфи — «Чокнутый профессор»

Комедия получила «Оскар» за лучший грим. Для того чтобы превратить стройного Эдди Мерфи в толстого профессора, актеру сшили костюм «толстяка» из спандекса, который был наполнен водой и целлюлозой — для придания объема и правдоподобности. Съемочная команда каждый день тратила по 3 часа, чтобы надеть это великолепие на Мерфи и загримировать его.

Джек Хейли — «Волшебник страны Оз»

Изначально роль Железного Дровосека досталась актеру Бадди Эбсену. Мужчине наносили на лицо алюминиевую пыль, которая попала в легкие актера. В итоге он был доставлен в больницу в критическом состоянии — на лечение ушло 6 недель. На замену позвали актера Джека Хейли. Ему на лицо наносили белый клоунский грим для защиты кожи, а сверху — алюминиевую пасту. Это спасло легкие от порошка, но макияж все равно вызвал у артиста глазную инфекцию.

Дейв Батиста — «Стражи Галактики»

В первых «Стражах Галактики» грим наемнику Драксу наносили 5 часов, в дальнейшем — полтора часа. Но наклеить силиконовые шрамы — это полдела, всю эту красоту нужно было еще и снять. Актер каждый раз после съемок потел час в сауне, а потом гримеры с помощью химии счищали с него накладки. Это как сдирать с кожи присохший клей.

Мишель Пфайффер — «Бэтмен возвращается»

Мишель Пфайффер досталась культовая роль Женщины-кошки. Актриса тренировалась использовать кнут в течение месяца. В первый же день она случайно попала кнутом по лицу своего наставника и чувствовала себя ужасно виноватой из-за этого несчастного случая. «Это полностью сломило меня», — призналась Пфайффер. Впрочем, актриса взяла себя в руки и научилась выполнять все необходимые трюки.

Борис Карлофф — «Франкенштейн»

Борис Карлофф (настоящее имя актера — Уильям Генри Пратт) за одну ночь превратился в знаменитость, сыграв монстра в фильме «Франкенштейн» 1931 года. Слава далась мужчине нелегко: в гриме на основе свинца он работал по 19 часов в день. По словам его дочери, и без того стройный актер за время съемок похудел на 11 килограммов.

Гун Цзюнь — «Легенда об Анлэ»

«Легенда об Анлэ» — это красивая история любви в антураже древнего Китая. Гун Цзюнь, исполнивший роль принца, каждый день носил многослойные одежды и сложные парики, ведь, как известно всем фанатам дорам, длинные волосы у мужчин — это обязательный «атрибут» таких сериалов. Из-за клея для париков у актера началась аллергия, о чем стало известно обеспокоенным фанатам.

Тайлер Мэйн — «Люди Икс»

Рестлер Тайлер Мэйн сыграл мутанта Саблезубого. Артист сделал все, чтобы его персонаж казался максимально реалистичным. Мужчина носил темные контактные линзы весь съемочный день, хотя та же Хэлли Берри, которая играла Шторм, отказалась от линз. Самоотверженность Мэйна привела к серьезным проблемам со зрением. После того как актер вынимал линзы, он не мог видеть до конца дня.

Том Старридж — «Песочный человек»

Том Старридж получил роль повелителя снов — Морфея. В первой серии оккультисты заключили Морфея в магическую ловушку — стеклянную сферу. Пикантность ситуации в том, что актер был абсолютно без одежды. Сам Старридж сравнил это со всем известным кошмаром, когда вы приходите на работу или в школу, а на вас ничего нет. Ну а актер оказался в такой ситуации в реальности: «Это было неловко. Это был первый месяц на съемочной площадке. Никто меня не знал, и тут я такой без всего». Кроме того, чтобы открыть и закрыть сферу, требовалось много времени, так что парень даже не мог завернуться в плед между дублями.