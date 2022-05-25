10 фильмов, в основу которых легли реальные истории, а мы об этом даже не догадывались

Когда мы выбираем, какой фильм посмотреть, то хотим увидеть что-то качественное. То, что будет будоражить сознание, отвлекая от проблем, или же развлечет, позволит полностью погрузиться в мир киногрез. И порой мы даже не догадываемся о том, что в основу многих картин легли чьи-то настоящие истории, а не выдумки сценаристов.

Мы в ADME вспомнили 10 крутых кинокартин на основе реальных событий. В конце статьи расскажем об истории, которая могла послужить источником вдохновения для одной популярной комедии.

Почти знаменит

Кэмерон Кроу, режиссер и продюсер фильма «Почти знаменит», получил премию «Оскар» за сценарий, который написал по собственным воспоминаниям. По сюжету журналист-подросток в начале 1970-х едет на гастроли с популярной рок-группой, чтобы написать свою первую статью. В фильме, кстати, можно увидеть Кейт Хадсон и Фрэнсис Макдорманд до того, как они обрели всемирную славу. К слову, в 2022 году мюзикл будет поставлен на Бродвее. Я люблю каждую секунду этого фильма. Это феноменальное кино. © Bubba32618 / IMDb

Мы купили зоопарк

В 2011 году Мэтт Деймон и Скарлетт Йоханссон сыграли в комедийной драме «Мы купили зоопарк», основанной на трогательной истории, произошедшей на самом деле. В центре сюжета отец-одиночка с 2 детьми, который покупает зоопарк и влюбляется в свою сотрудницу Келли. Вместе им предстоит преодолеть немало препятствий, прежде чем открыть зоопарк для посетителей. Идеальный семейный фильм, который поднимает настроение. © JoBloTheMovieCritic / IMDb

Дыши ради нас

Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграли историю любви реально существующих людей в драме «Дыши ради нас». Вскоре после свадьбы 28-летний Робин заболевает и оказывается парализованным. Парню говорят, что его дни сочтены, он впадает в депрессию. Однако его молодая жена не сдается и вселяет в супруга надежду. В реальной жизни Робин Кавендиш прожил 64 года, благодаря ему были разработаны многочисленные устройства, помогающие парализованным людям. Это один из самых впечатляющих фильмов, что я смотрела. © rosiebowler / IMDb

Свободные

Музыкальный хит 80-х «Footloose» был записан как саундтрек к кинокартине «Свободные» с участием молодых актеров Кевина Бейкона и Сары Джессики Паркер. По мнению зрителей, этот фильм получился не хуже культовых «Грязных танцев» или «Бриолина». Сюжет картины основан на реальных событиях. Подросток из мегаполиса переезжает в небольшой городок. Там он помогает одноклассникам устроить выпускной бал. Проблема в том, что в черте города были категорически запрещены танцы. Один из самых забавных танцевальных фильмов. © jayraskin1 / IMDb

Прогулка

Фильм «Прогулка» основан на реальной истории, которая произошла в 1974 году. Молодой канатоходец Филипп решается на опасный трюк: протянуть канат между двумя небоскребами. Главную роль в картине исполнил Джозеф Гордон-Левитт, а режиссером стал Роберт Земекис («Форрест Гамп», «Назад в будущее»). Особенно впечатляет кульминационная сцена. Она получилась более захватывающей, чем можно было ожидать. © dave-mcclain / IMDb

Дикарь

В биографической драме «Дикарь» Венсан Кассель сыграл Поля Гогена. Знаменитый французский художник, утомленный атмосферой Парижа конца XIX века, в одиночку отправляется на Таити. Там к нему приходит вдохновение и новая любовь. Великолепный фильм. Игра Касселя завораживает, а еще он невероятно похож на Гогена. © blueskystyling / IMDb

Свадебный угар

В основу сюжета романтической комедии «Свадебный угар» легла реальная история. Чтобы пойти на свадьбу младшей сестры, братья Майк и Дейв по наставлению родителей должны найти себе девушек-сопровождающих. Поступки молодых людей на семейных праздниках постоянно приводят к неприятностям, а спутницы, по задумке, проследят за их поведением. Я считаю, что это одна из самых смешных комедий в истории. © thematicsny / IMDb

Красота по-английски

В романтической драме «Красота по-английски» Клэр Дэйнс играет Марию — костюмершу Неда Кинастона — актера, который жил в XVII веке. Она мечтает выступать в театре, хотя в то время женщинам было запрещено играть на сцене. Тем не менее Мария принимает участие в постановке в местной таверне и становится популярной. И пока ее карьера процветает, более талантливый Нед, наоборот, теряет главные роли в театре. Актеры играют настолько потрясающе, что кажется, будто смотришь настоящий спектакль в театре. © ju_nakinha / IMDb

Королева Катве

Поклонникам сериала «Ход королевы» о вымышленной шахматистке должен понравиться фильм 2016 года «Королева Катве». Он основан на реальной истории талантливой спортсменки. До того как стать чемпионкой по шахматам, Фиона помогала своей матери продавать кукурузу на рынке и ухаживать за младшим братом. Но после встречи с тренером Робертом Катенде ее жизнь полностью меняется. После просмотра этого фильма появляется решимость добиваться большего. История Фионы действительно вдохновляет. © dorisallimadi / IMDb

Любовь, сбивающая с ног

Комедийная драма «Любовь, сбивающая с ног» повествует о неуравновешенном мужчине по имени Барри. Из-за плохих отношений с родственниками он боится полюбить и живет в одиночестве. Но однажды парень знакомится с подругой своих сестер Леной, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Главный персонаж фильма был вдохновлен реально существующим мужчиной. Он, как и герой фильма, решил использовать лазейку в рекламной акции пудинга, чтобы бесплатно путешествовать. Я бы порекомендовал этот фильм всем, кто любит нестандартное кино. © piperian396 / IMDb

Бонус: «50 первых поцелуев»

Возможно, сюжет известной киноленты был вдохновлен реальной историей женщины по имени Мишель. После нескольких аварий ее память постепенно ухудшалась, и сейчас женщина постоянно забывает все, что с ней происходило ранее. Супруг Мишель вынужден напоминать ей о прожитых годах, показывая фотографии из архива. «Мне повезло, что мы встретились до того, как она потеряла память, потому что меня она всегда помнит», — рассказывает мужчина. В комедии же «50 первых поцелуев» ветеринар Генри (Адам Сэндлер) влюбляется в учительницу рисования Люси (Дрю Бэрримор). Узнав, что Люси страдает амнезией и ежедневно забывает все, что с ней было, парень решает завоевывать ее сердце снова и снова на протяжении всей жизни. Одна из лучших романтических комедий современности. © svhot / IMDb