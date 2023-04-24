10 крошечных деталей, которые расскажут правду о персонаже, не говоря ни слова

В фильмах и сериалах внешний вид героев — их гардероб, аксессуары или макияж — часто намекают на что-то большее, чем проговаривается в диалогах. Мы вспомнили любимые картины, где каждая деталь играет особую роль в раскрытии персонажа. И находить их — отдельное удовольствие.

Аватар: Путь воды

Когда семья Джейка Салли прибывает на риф под защиту другого племени, его жена Нейтири носит особое ожерелье, напоминающее украшение из первого фильма. Оно символизирует ее прошлую жизнь: Нейтири не хотела покидать лес, где она выросла и который всегда был ее домом. Это «лесное» ожерелье позволяет ей сохранить связь со своими предками и своей родиной.

Совсем иначе выглядят украшения, которые носят члены клана Меткайя. Для создания своей одежды и аксессуаров они также используют то, что им дарит окружающий мир. Поскольку они живут у воды, это ракушки, морские водоросли, кораллы.

Тихое место — 2

Несмотря на катастрофу, постигшую мир, Эвелин Эббот и в 1-й и 2-й частях франшизы штанам предпочитает яркие свободные платья с принтом. По задумке костюмеров, ее персонаж олицетворяет собой уже исчезнувший мир женщин, которые носили подчеркнуто женственную одежду, такую ​​​​как платья в цветочек, шляпы от солнца. И это не делало их «слабым» полом, наоборот, они всегда были опорой для семьи. Так и Эвелин, несмотря на внешнюю хрупкость, способна защитить себя и своих детей. Ее психологическая стойкость позволяет семье раз за разом преодолевать все трудности.

Уэнсдэй

Создатели сериала хотели, чтобы новая Мортиша Аддамс выглядела более современной. Поэтому отказались от классических красных губ и ногтей в пользу бордового цвета. Такой макияж делает ее меньше похожей на роковую женщину-вамп и больше — на любящую мать. По этой же причине костюмеры отошли от строгих структурированных костюмов и сшили для Мортиши платье из облегающего джерси со вставками из металлизированной ткани, которые подчеркнули ее пышные формы.

В первых кадрах сериала Уэнсдэй появляется в маленьком черном платье с белым воротничком — это ее личная униформа в средней школе, то, что заставляет ее выделяться среди сверстников, одетых в яркие цвета, и подчеркивает уникальность. Наряд — дань уважения классическим образам Уэнсдэй, но на этот раз костюмеры сделали воротник более заостренным, потому что это уже новая героиня, и она отличается от своей предшественницы.

М3ГАН

Похожая на человека кукла-андроид по имени М3ГАН одета в костюм нейтральных, приятных глазу цветов. По задумке костюмеров, они только усиливают жуть, потому что благодаря спокойной бежево-голубой гамме куклу сложно воспринимать как порождение зла, которое готово причинить вред человеку. Галстук-бант, который носит М3ГАН, в некотором роде является феминистским заявлением, потому что такую модель обычно носили женщины, постоянно находящиеся в среде, где доминируют мужчины. Можно сказать, что и М3ГАН потеснила своим появлением другую куклу, которая приходила в ночных кошмарах целому поколению, — куклу Чаки.

Джон Уик — 4

Сила костюмов, которые шьются для героя Киану Ривза, в их простоте и чистых линиях. Почти во всех фильмах франшизы Джон Уик отдает предпочтение угольно-серым цветам в одежде. Это позволяет выглядеть ему незаметным, словно тень, и, вероятно, приветствуется в его профессиональной области.

Вавилон

Героиня Марго Робби впервые появляется на экране в красном коротком наряде. Он как бы подтверждает историю о том, что до переезда в Голливуд она была танцовщицей в Нью-Йорке. Этот комбинезон мог быть частью одного из ее сценических нарядов, которую она увезла с собой.

Эмили в Париже

В 3-м сезоне шоу Эмили работает на 2 начальниц одновременно, так и не решаясь признаться им, что до сих пор не сделала выбор. На вечернем мероприятии она словно оказывается в ночном кошмаре, где обе ее руководительницы, одетые в черные металлизированные костюмы, набрасываются на нее, словно ведьмы. В свою очередь, перья на накидке делают Эмили хрупкой, похожей на птичку, которую вот-вот схватят хищники.

Англичанка