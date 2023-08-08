10 шикарных звезд, на которых навешали абсурдные ярлыки, а мы принимали это за чистую монету

Еще несколько лет назад в массмедиа царил культ худобы. Считалось абсолютно нормальным критиковать звезд за лишние сантиметры и еле заметные складки. Но сегодня эти комментарии кажутся настолько абсурдными, что хочется крикнуть: «Да с какой вы вообще планеты?»

Николь Ричи

20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News

Сегодня в это сложно поверить, но когда в 2003 году Николь Ричи предстала перед миром в реалити-шоу «Простая жизнь», с легкой руки прессы к ней прилипло прозвище «толстенькой подружки». Конечно, такая оценка не имела ничего общего с реальностью, но журналистам не составило труда исказить восприятие действительности.

Джессика Симпсон

В начале нулевых Джессика Симпсон была настоящей звездой. Но мало кто знал, каких усилий это стоило девушке. Чтобы соответствовать нереалистичным стандартам, с 17 лет Джессика сидела на жестких диетах и пила таблетки для похудения. Однако стоило стрелке на ее весах немного качнуться в большую сторону, как Симпсон сразу же записали в ряды толстушек. Так случилось в 2010 году, когда девушка позволила себе расслабиться и столкнулась с ужасной травлей в сети, хотя выглядела и чувствовала себя гораздо более счастливой.

Дженнифер Энистон

Сегодня Дженнифер Энистон воплощает идеал красоты для миллионов женщин. Но, оказывается, для того, чтобы получить заветную роль Рэйчел в сериале «Друзья», актрисе пришлось сбросить 13 кг. В 90-е лучшие роли, как правило, доставались худышкам. И чтобы добиться успеха, актрисам приходилось многим жертвовать. В случае Энистон это были молочные коктейли и майонез. И хотя сегодня многие стандарты прошлого кажутся недосягаемыми, Энистон благодарна судьбе за то, что после этого случая она пересмотрела свой рацион и начала питаться правильно. Однако нам кажется, что она и прежде выглядела великолепно.

Аманда Сайфред

В 2013 году актриса публично поделилась, что чуть не потеряла несколько ролей из-за «лишнего» веса. В самом начале карьеры девушка сбросила около 5 кг так, так не считала себя достаточно худой для Голливуда. Но потом, оглядываясь назад, Аманда призналась, что сожалеет об этом и с женственными формами она нравилась себе больше.

Алисия Сильверстоун

В 1997 году Алисия получила одну из самых больших ролей в своей карьере, роль Бэтгерл в высокобюджетном супергеройском кино «Бэтмен и Робин». Но съемки и промотур оказались для актрисы настоящей пыткой: таблоиды прозвали девушку «толстухой», а во время пресс-конференции один из репортеров бесцеремонно поинтересовался тем, какой размер бюстгальтера носит Сильверстоун. «Это должно было меня задеть, но я понимала, что они ошибались. Я знала, что неправильно высмеивать чью-то фигуру», — вспоминала позже актриса.

Кейт Бекинсейл

Кейт пробовалась на роль в фильме «Перл-Харбор» сразу после того, как родила дочь. И хотя актриса уже успела вернуться к прежнему весу, продюсеры заявили, что этого недостаточно и она должна тренироваться еще более усердно. «Я просто не понимала, почему медсестра из 1940-х должна так выглядеть», — вспоминала актриса. Но, пожалуй, самым оскорбительным был комментарий режиссера ленты, который заявил, что остановил выбор на Кейт, потому что она не была настолько привлекательна, чтобы «отпугнуть» женскую аудиторию.

Софи Тернер

Звезда сериала «Игры престолов» стала жертвой враждебно настроенных пользователей, будучи подростком. Фанаты шоу считали своим долгом детально обсудить фигуру девушки. Не оставались в стороне и кинобоссы, просившие Софи худеть для ролей, даже когда это не имело никакого отношения к персонажу. Подобные комментарии подорвали уверенность девушки в себе, и ей пришлось обратиться к помощи психотерапевта.

Марго Робби

Сегодня Марго Робби является одной из самых востребованных актрис в мире. Однако не всегда все было так гладко. В начале карьеры девушке советовали сбросить несколько килограммов, дабы повысить свои шансы на успех. Но Марго была непоколебима. И, как показало время, она была права.

Кейт Уинслет

Обладательница престижных премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми» выслушивала обидные комментарии по поводу своего веса на протяжении всей карьеры. В актерской школе юной Кейт пророчили роли толстушек. Когда актриса получила заветную роль в «Титанике», вместе со всемирной славой на нее обрушился шквал критики. Режиссер фильма Джеймс Кэмерон дал девушке прозвище «Кейт много весит». А известная комик Джоан Риверс пошутила над Уинслет, сказав, что, если бы Роуз скинула пару кило, Джек смог бы поместиться на плоту. Сегодня такие суждения кажутся особенно странными, учитывая, что актриса весит всего 63 кг при росте 170 см. Уинслет не раз говорила, что не позволит никому диктовать ей, как она должна выглядеть. И она подкрепляет свою позицию поступками. В 2003 году онактриса публично обвинила журнал GQ в искажении ее фигуры: Уинслет сузили талию и бедра с помощью фотошопа. Редакция принесла свои извинения.

Рене Зеллвегер

Как бы сильно мы ни любили фильмы о Бриджит Джонс, нужно признать, что они укоренили у многих ложные представления об избыточном весе. Героиня страдает комплексом неполноценности и борется с лишними килограммами, хотя весит всего 57 кг при росте 165 см. Это абсолютно нормальный вес, и назвать толстушкой ее никак нельзя. Несмотря на то, что Рене Зеллвегер специально набрала более 10 кг для роли, она признается, что никогда не считала Бриджит полной. По мнению Зеллвегер, комплексы героини в ее голове, и никто вокруг нее не замечает эти «лишние сантиметры». Подкрепляет доводы актрисы и тот факт, что Бриджит признали самым желанным экранным персонажем в Англии.