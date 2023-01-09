11 фильмов, которые зрители, конечно, очень любят, но пересматривать точно не будут

Некоторые фильмы оставляют неоднозначное послевкусие. Вроде бы перед нами шедевр с безупречной актерской игрой и сюжетом, но после финальных титров почему-то хочется стереть его из памяти. Эмоции от просмотренного кино остаются с нами надолго, и иногда они настолько бурные и противоречивые, что снова их испытывать как-то не хочется. Перед вами новая подборка впечатляющих кинолент, которые зрители спешат поскорее выключить, если вдруг случайно видят по телевизору.

Лабиринт Фавна

Гильермо дель Торо умеет снимать душещипательные шедевры. История о девочке Офелии, оказавшейся в зачарованном мире, — яркое тому доказательство. Здесь сказочная история переплетается с суровой реальностью, и даже хеппи-энд — и тот с оговоркой. Я уже почти год не могу решиться на то, чтобы пересмотреть его. И маме показать тоже: она любит эмоциональные фильмы, но очень уж остро на них реагирует. © Нэс / ADME

Прекрасный фильм, но посмотреть его еще раз — это выше моих сил. © Darya / ADME

Останься со мной

Вы знали, что эта драма снята по повести Стивена Кинга? Если вы не любитель страшилок, то не волнуйтесь, их здесь нет. Но король ужасов, пожалуй, как никто другой, умеет писать о детских переживаниях. Это история о дружбе, которая возможна лишь в детстве, и история эта способна оставить горькое послевкусие. Вот поэтому я и смотрел его лишь однажды. Концовка меня ужасно расстроила своей реалистичностью. Нужно больше таких фильмов: никакого хеппи-энда, только суровая реальность. © imblessedforever / Reddit

Голос монстра

Не все то, что снято в жанре фэнтези, можно назвать сказкой. Это история о мальчике с богатым воображением, который узнаёт о том, что его мама больна. И в конце концов именно воображение помогает ему преодолеть горе. Совсем не детский фильм о ребенке. Действительно стоит посмотреть. © Lesya / ADME

Эта лента, как и «Заплати другому», оказалась очень личной. Хотела бы пересмотреть, но вряд ли смогу. © Ксения Ч. / ADME

Мальчик в полосатой пижаме

История о 2 мальчиках, которые никогда не должны были подружиться, но тем не менее подружились, знакома каждому. И вряд ли кто-то способен остаться равнодушным как к самому фильму, так и к его концовке. Эту ленту, несомненно, стоит увидеть всем, однако пережить эти эмоции дважды — испытание для тех, у кого нервы как канаты. Точно никогда в жизни не буду смотреть его снова. Лет в 20 смотрела, прошло 10 лет — до сих пор картинки в голове. После рождения дочки еще больше прониклась. © Льяса / ADME

Финал меня ошеломил. Я всякого ожидала от фильма, но точно не этого, была реально в шоке. © Little Owl / ADME

До сих пор злюсь на сестру, которая выбрала этот фильм для просмотра в приятный летний вечер. © МятныйЧифирь / ADME

Искупление

Помимо роскошного зеленого платья Киры Найтли, этот фильм запоминается еще и атмосферой щемящего разочарования. Это тот самый случай, когда отчаянно желаешь для героев другой концовки, но реальность оказывается прозаичнее. Сцена с парящей в воздухе Сесилией просто ошеломила меня. © rotatingruhnama / Reddit

Я пытался прочитать роман после просмотра фильма и не смог. Второй раз я эту концовку не вынесу. © gotagetback2hogwarts / Reddit

Солнцестояние

Нашумевшее в год выхода «Солнцестояние» — не просто очередной ужастик с примитивной завязкой, монстрами и скримерами. Здесь вы не увидите мрачных темных мест — будут только залитые солнцем луга. Но режиссеру не нужна темнота, чтобы погрузить зрителя в настоящую тьму. Фильм отличный, но мне определенно нужно морально подготовиться к тому, чтобы посмотреть его еще раз. В кинотеатре я аж вспотел, пока смотрел. © 2horde / Reddit

Дочка (ей 19 лет) уговорила меня на просмотр. Примерно через час я мог только молчать. Чтоб я еще хоть раз его включил... © unknown author / Reddit

Куда приводят мечты

Фантастическая драма о том, что для истинной любви нет преград, даже если возлюбленные оказались в мире ином. А еще наглядное доказательство того, что Робин Уильямс был способен не только на комические роли. Фильм красиво снят, игра Робина Уильямса невероятна, но, боже мой, посмотреть его снова я не смогу. © unknown author / Reddit

Мы посмотрели его всей семьей. Были уверены, что раз там Робин Уильямс, то это будет комедия. Когда фильм закончился, мы молча сидели в темноте, и мама такая: «Простите». © IGotNoStringsOnMe / Reddit

Семь

Перед нами один из самых мрачных криминальных триллеров с блестящим актерским составом. История детектива Миллса, который из амбициозного молодого специалиста превращается в отчаявшегося, охваченного горем и гневом человека, вряд ли сотрется из памяти, если вы хоть разок посмотрели этот фильм. Мы с женой просто убежали из кинотеатра. Ну его к черту, этот фильм. © tmdblya / Reddit

Я считаю, что фильм отличный, но из-за финала я его больше не включу. © McSmackthe1st / Reddit

Посмотрела его однажды. Блестящий фильм, но даже одного раза хватило с лихвой. © Diandriz / Reddit

Дорога перемен

Это вторая совместная работа Ди Каприо и Уинслет на одном экране, и она не менее грустна, чем «Титаник». По сюжету пара, кажущаяся идеальной, переживает кризис в отношениях, но фильм готовит для зрителя нечто более тягостное, чем супружеские измены. В каталоге жанр фильма значился как «драма/романтика», но для меня это настоящий фильм ужасов. © Objective_Bed2594 / Reddit

Если вы любите кино, которое способно всю душу из вас вытрясти, но еще не смотрели эту ленту, то вы многое потеряли. © unp0pular0p1n10n / Reddit

Дорогой Закари: письмо сыну о его отце

В 2001 году, спустя некоторое время после расставания с девушкой, был найден без признаков жизни Эндрю Бэгби. После трагического события близкий друг Эндрю начал снимать этот документальный фильм о его жизни, в то время как бывшая девушка Бэгби заявила о том, что беременна. Это документальный фильм, что делает его еще более удручающим, ведь все это действительно происходило. © Successful_Raisin_55 / Reddit

Данный фильм заставил меня пережить все существующие человеческие эмоции за один просмотр. © vilemanguy / Reddit

Смотрела, будучи беременной первым ребенком. Потом так отчаянно плакала, что меня аж затошнило. © mcfly82388 / Reddit

Всегда говорю людям, что это лучшая документалка, которую получится посмотреть только один раз. Посмотреть это дважды нормальному человеку слишком тяжело. © forlornjackalope / Reddit

Ищу друга на конец света

К Земле стремительно приближается астероид. После объявленных по радио новостей жена главного героя убегает из машины в неизвестном направлении. Он остается один, а люди вокруг стараются провести последние недели так, как всегда мечтали. Всей компанией рыдали в кинотеатре. Шикарный фильм, но не могу заставить себя снова посмотреть его. © bowbot24 / Reddit

Муж, когда мы еще не были женаты, включил мне этот фильм. После финальных титров я еще 2 часа рыдала в его объятиях. © zooline / Reddit

Нам с другом посоветовали эту ленту. Сказали, мол, это беззаботная комедия о конце света. Блин, мы просто хотели включить что-то смешное для фона... А концовка весь дух из нас выбила. © BurmecianSoldierDan / Reddit