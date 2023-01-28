11 сериальных новинок 2023 года, которые мы ни за какие коврижки не оставим без просмотра
За последние годы киностудии порадовали нас массой качественных сериалов, многие из которых пополнили зрительские списки любимых шоу. Судя по всему, в 2023 году у нас появятся новые фавориты. Ведь анонсирован ряд проектов с многообещающим синопсисом и крутым актерским составом. Осталось лишь дождаться премьер.
Любовь и смерть
Мини-сериал с Элизабет Олсен в главной в роли будет состоять из 6 эпизодов, на протяжении которых зрители смогут понаблюдать за противостоянием двух благочестивых с виду героинь. Кэнди и Бетти поют в церковном хоре, их мужья являются коллегами по работе, а дочери — дружат. Тем не менее у молодых женщин есть невысказанные претензии друг к другу, которые в итоге приведут к необратимым последствиям.
Эта драма о скрытой женской вражде обещает быть такой же захватывающей, как сериал «Большая маленькая ложь», поскольку над ней трудился тот же сценарист.
Задача трех тел
Любителей научной фантастики ждет экранизация одноименного бестселлера Лю Цысиня, сценаристами которой выступили прежде работавшие над «Игрой престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.
Китайскими учеными был послан сигнал в космос с целью обнаружения внеземных цивилизаций. И отклик от них действительно поступает, да только хорошего в этом мало: инопланетяне настроены совсем не дружелюбно по отношению к землянам.
Джанго
Тех, кто соскучился по вестернам, киношникам есть чем порадовать в 2023 году. Сюжет сериала «Джанго» будет разворачиваться в Диком Западе второй половины XIX веке. В центре внимания — стрелок, которого жестоко лишили семьи. Герой уверен, что его дочь выжила, и надеется всеми правдами и неправдами воссоединиться с ней.
Этот проект является ремейком одноименного итальянского фильма 1966 года, который у себя на родине является культовым. Создатели пообещали представить на суд современного зрителя свежее переосмысление классики.
Секретное вторжение
Вселенная Marvel продолжает пополняться новыми сериалами о любимых персонажах. В центре сюжета ленты «Секретное вторжение» окажется Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. Он будет противостоять инопланетянам-оборотням скруллам, проникшим на Землю. В кадре актеру составят компанию Мартин Фриман, Оливия Колман, Эмилия Кларк и ряд других крутых артистов.
Асока
Поклонники франшизы «Звездные войны» тоже не останутся без зрелища в 2023 году. На их суд будет представлен проект о похождениях Асоки Тано — джедая-падавана Энакина Скайуокера. В главной роли — неподражаемая Розарио Доусон. К слову, Энакина в сериале снова сыграет Хейден Кристенсен.
Пингвин
Зрителей так впечатлил персонаж Пингвин в исполнении Колина Фаррелла в фильме 2022 года «Бэтмен», что киношники решили посвятить ему отдельный проект. Сериал «Пингвин» расскажет о судьбе героя, и мы узнаем, кем он был до того, как стал одним из самых опасных гангстеров Готэма. В главной роли предстанет, конечно же, Колин Фаррелл.
Дейзи Джонс и The Six
Судя по названию сериала, несложно догадаться, что он будет посвящен культовой группе 1970-х годов Daisy Jones & The Six. Создатели киноленты покажут историю восхождения музыкантов на вершину звездного олимпа, а также попробуют объяснить распад группы на пике славы. Примечательно, что исполнительным продюсером сериала выступила Риз Уизерспун.
Непосредственный человек
Фанаты Боба Оденкерка, того самого Сола Гудмана, могут ликовать: актер снова возвращается на экраны в качестве главного героя сериала. Он предстанет в образе своенравного профессора в экранизации книги Ричарда Руссо «Непосредственный человек». Герой столкнется с массой проблем, связанных с его коллегами и студентами, и будет всеми силами пытаться не потерять рабочее место.
Бриолин: взлет «Розовых леди»
Этот проект является спин-оффом легендарного фильма 1978 года «Бриолин» с Джоном Траволтой. Действия сериала разворачиваются за 4 года до событий названной киноленты. Школьные изгои решают отделиться от серой массы, чтобы развлекаться на полную катушку. Им суждено поставить на уши всю школу.
И поскольку создателями заявлен жанр «мюзикл», мы ожидаем настолько же зажигательных песен и танцев, какими радовала нас и оригинальная картина.
Волчья стая
Сара Мишель Геллар возвращается на экраны с главной ролью в сериале о сверхъестественных созданиях. Только нынче ей придется иметь дело не с вампирами, как некогда ее героине Баффи, а оборотнями. В этих существ превращаются подростки, что волей случая столкнулись в лесу с неизведанным. Срочно бежим за попкорном.
Ковчег
Многие соскучились по впечатлениям, которые дарят киноленты о выживании в космосе. Потому мы возлагаем большие надежды на сериал «Ковчег». Ведь создатели обещают нам историю об экипаже космического корабля, который бороздит просторы Вселенной после глобальной катастрофы в надежде отыскать пригодные для жизни планеты.
Какие сериалы вы взяли на карандаш?