11 случаев, когда люди находили в фильмах детали, которые мы проглядели

Создатели фильмов любят оставлять в своих картинах небольшие послания аудитории, добавляя маленькие детали. Они могут спрятать на заднем плане целую историю или представить слова персонажа в ином свете. Мы решили копнуть поглубже и попытаться понять этот секретный язык.

1. Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009)

В фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» в газете можно прочитать, что ведьма по имени Амелия Боунз была найдена бездыханной в своем доме. Это была та самая ведьма, которая защищала волшебника в части «Гарри Поттер и Орден Феникса».

2. Чип и Дейл спешат на помощь (2022)

В полнометражном мультфильме «Чип и Дейл спешат на помощь» вы можете увидеть, что домовый эльф Добби стал моделью для Gucci после того, как завершилась франшиза о Гарри Поттере.

3. Я краснею (2022)

В мультфильме «Я краснею» у этих двух девочек можно заметить пластыри на руках. Это инфузионная система для введения инсулина больным диабетом 1-го типа. У Сьюзан Фонг, технического супервайзера фильма, в детстве диагностировали диабет 1-го типа.

4. Не смотрите наверх (2021)

В фильме «Не смотрите наверх» Кейт говорит своему парню: «Комета больше той, что уничтожила динозавров, направляется прямо к Земле», и в тот же момент на заднем плане виден парень в костюме динозавра.

5. Твое имя (2016)

В аниме «Твое имя» Мицуха и Теши превращают дерево в импровизированное кафе, поэтому позже можно увидеть, что одно из деревьев в городе пропало.

6. Геркулес (1997)

В «Геркулесе» Гадес говорит: «Ребята, расслабьтесь. Прошла лишь половина времени», — это происходит ровно на 46-й минуте, а мультфильм длится 92.

7. Один дома (1990)

В фильме «Один дома», когда взрослые считают людей перед поездкой в аэропорт, они упоминают, что всего их 17 человек. Это значит, что в одном микроавтобусе должно быть 8, а в другом 9 пассажиров. Поскольку Кевин отсутствовал, в обоих микроавтобусах было по 8 человек, и пассажиры каждого из них считали, что 9 человек должно быть в другом микроавтобусе.

8. Рокки (1976)

Во время съемок Талия Шайр болела гриппом, и она переживала, что может заразить Сильвестра Сталлоне — вот почему Адриана стесняется поцеловать Рокки у него дома после свидания. Сцена получилась лучше, чем в сценарии, и ее решили оставить в фильме.

9. Достать ножи (2019)

В фильме «Достать ножи» Рэнсом носит свитер, на котором можно заметить порванный воротник и несколько дыр. Художник по костюмам добавил эту деталь, чтобы показать безразличие Рэнсома к своему состоянию и его неуважение к семье.

10. Гарри Поттер и узник Азкабана (2004)

В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» волшебник читает «Краткую историю времени» Стивена Хокинга.

11. Дом Дракона (2022)

В 3-м эпизоде сериала «Дом Дракона» король Визерис I Таргариен носит перчатку с парой зеленых пальцев. Предполагалось, что они должны отсутствовать, но что-то пошло не так, и зрители увидели перчатку (зеленый цвет используют в качестве фона для деталей, которые добавляют или убирают при монтаже — прим. ADME) , хотя в замысел создателей сериала это не входило.