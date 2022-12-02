12 фильмов и сериалов, герои которых могли выглядеть иначе. Но актеры вмешались в работу костюмеров

Многие кинозвезды берут на себя дополнительные обязанности при создании фильмов и сериалов. Например, сами выбирают, что их герои будут носить. Вот несколько случаев, когда актеры и актрисы вмешались в работу костюмеров и решили, как будут выглядеть их персонажи.

Хелена Бонем Картер, серия фильмов о Гарри Поттере

Хелена Бонем Картер приняла активное участие в создании образа своей героини, Беллатрисы Лестрейндж. Картер не хотела носить «мешок» — костюм, который для нее запланировали изначально. Она считала, что ее героиня раньше была гламурной, однако годы, проведенные в заключении, повлияли на ее стиль. Благодаря этим доработкам от Хелены наряд Беллатрисы стал лучше отражать историю героини.

Холли Мари Комбс, «Зачарованные»

Холли Мари Комбс рассказала, что создатели сериала хотели изменить внешний вид ее героини с помощью нижнего белья. Актриса не согласилась надевать бюстгальтеры с эффектом пушап, которые ей постоянно оставляли в гримерке, и в некоторых сценах вообще появлялась без лифчика.

Кейт Уинслет, «Аммонит»

В этом фильме Кейт Уинслет сыграла женщину-палеонтолога Мэри Эннинг, жившую в XIX веке. Для роли Кейт должна была облачиться в наряды, соответствующие эпохе, но актриса отказалась от корсета. По ее мнению, Мэри все равно не смогла бы заниматься своей работой в этом предмете одежды. Костюмеры приняли идею Уинслет.

Анна Кендрик, «Идеальный голос — 3»

Создатели фильма хотели, чтобы исполнительница главной роли Анна Кендрик носила более обтягивающие и откровенные наряды. Но Кендрик отказалась оголять кожу. По ее мнению, зрителей не слишком интересовала внешняя привлекательность актрис. Они шли в кинотеатры ради истории о девушках-изгоях с разным телосложением.

Алан Рикман, серия фильмов о Гарри Поттере

Алан Рикман, сыгравший Северуса Снейпа в серии фильмов о Гарри Поттере, лично поучаствовал в разработке костюма для своего персонажа. Именно Рикман предложил добавить большое количество пуговиц и обтягивающие рукава. Актер считал, что правильная одежда была важна для полноты образа персонажа. Как только он переодевался в костюм Снейпа, он сразу вживался в роль.

Джулия Робертс, «Ноттинг-Хилл»

В одной из сцен героиня Джулии Робертс приходит к возлюбленному, чтобы признаться ему в своих чувствах. Сценарист фильма рассказал, что для такого важного эпизода Робертс сама подобрала наряд. Подготовленные заранее вещи ей не понравились, так как слишком напоминали деловые костюмы. По мнению Робертс, ее героиня в той сцене должна была казаться самым обычным человеком. Поэтому Джулия просто осталась в тех вещах, в которых приехала на съемки: в кардигане, юбке и шлепанцах.

Дэвид Теннант, «Доктор Кто»

Дэвид Теннант сам подобрал для своего персонажа обувь: поношенные кеды кремового цвета. Вдохновил его на такой образ повар Джейми Оливер, который как-то появился на публике в костюме и кроссовках. Костюмерам эта задумка не понравилась, и они предлагали актеру красивые ботинки, но он не соглашался. В итоге Дэвиду удалось отстоять свою идею, и фанаты полюбили его образ.

Джейми Ли Кертис, «Хеллоуин убивает»

Большую часть фильма «Хеллоуин-2» Лори, героиня Джейми Ли Кертис, провела в больничном халате. Актрисе предстояло снова носить тот же наряд в фильме «Хеллоуин убивает», но она наотрез отказалась делать это. По ее мнению, в такой одежде героиня казалась бы жалкой, что не соответствовало видению актрисы образа персонажа. Для Джейми Ли Кертис было важно переодеться в обычные вещи.

Барбра Стрейзанд, «Звезда родилась»

Версия фильма 1976 года, в которой сыграла Барбра Стрейзанд, запомнилась многим зрителям благодаря выдающимся нарядам. Костюмы могут вызвать еще больший интерес, если знать, что они принадлежали Барбре. Об этом свидетельствует строчка в титрах: «Одежда мисс Стрейзанд из... ее шкафа».

Дэниел Крейг, серия фильмов о Джеймсе Бонде

Когда Дэниел Крейг только взялся за роль Джеймса Бонда, он не мог выбирать одежду для своего героя. Но начиная с картины «007: Координаты „Скайфолл“» актер начал добавлять в образ персонажа кое-что от себя. Например, попросил более обтягивающий костюм, ведь именно такие он носит в реальной жизни. А еще Бонд стал надевать вещи любимых брендов Крейга.

Зендея, «Эйфория»

Зендея поучаствовала в проработке стиля для своей героини, Ру Беннет. Она предложила добавить в гардероб персонажа топы, которые сама носит в жизни. Костюмер согласилась с этой идеей, закупила много топов и покрасила их в разные цвета.

Тимоти Шаламе, «Маленькие женщины»

Костюмеры в этом фильме так восхищались чувством стиля Тимоти Шаламе, что решили доверить ему составлять образы для своего персонажа. Они просто набили его трейлер разными вещами и сказали, что он может комбинировать их так, как пожелает.