12 французских киноновинок, чей сюжет по свежести не уступает хрустящему круассану прямиком из пекарни

Для многих вещей и явлений принадлежность к стране любви и вдохновения является неоспоримым признаком качества. Мы восхищаемся французскими брендами одежды и парфюмерии, считаем французскую кухню самой изысканной в мире и, конечно же, с наслаждением смотрим французское кино. Режиссеры с берегов Сены по сей день держат марку и неустанно радуют зрителей крутыми новинками.

Одним прекрасным утром (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанры: драма, мелодрама Одинокая молодая женщина Сандра воспитывает 8-летнюю дочь и ухаживает за престарелым отцом. Когда родителю ставят неутешительный диагноз, жизнь героини еще больше усложняется, ведь теперь ей приходится разрываться между домом и больницей. В этот непростой период Сандра встречает мужчину, чувства к которому накрывают ее с головой. Да только он уже женат. Просто великолепно. История вне времени и пространства. © bert-huys-242-355755 / IMDb

С любовью и яростью (2022)

Рейтинг IMDb — 6,2

Жанры: драма, мелодрама, триллер С первых кадров киноленты зритель будет восхищаться Сарой и Жаном — счастливой, на первый взгляд, супружеской парой, которая от души веселится в отпуске на море. Но по мере развития сюжета появятся сомнения, действительно ли все гладко в отношениях мужа и жены. Ведь Сара то и дело мысленно возвращается к своему бывшему возлюбленному. А когда он появляется на горизонте, супруги и вовсе оказываются в шаге от трагедии. Как заядлый киноман заявляю: «С любовью и яростью» — один из лучших фильмов последних лет. © farhad-rosh / IMDb

Нотр-Дам в огне (2022)

Рейтинг IMDb — 6,4

Жанры: биографический фильм, драма, триллер В апреле 2019 года знаменитый собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Франции, подвергся пожару. Этот фильм обещает посвятить зрителей в историю, что была скрыта за громкими таблоидами, а также отдать дань героям, которые общими усилиями не позволили шедевру мировой архитектуры исчезнуть с лица земли. Это крутое кино находится где-то между репортажем и полной реконструкцией событий. © Тор2029 / IMDb

Вечно молодые (2022)

Рейтинг IMDb — 6,8

Жанры: комедия, драма, исторический фильм 1980-е годы. Группа талантливых девушек и парней поступает в школу актерского мастерства. Первый успех окрыляет молодых людей и ни на секунду не дает им усомниться в собственной гениальности. Герои стараются получить максимум от учебы, но развлекаться и радоваться жизни они тоже не забывают. Однако не далек тот час, когда придется снять розовые очки. Вот как характеризуют фильм критики: «Если нужно было бы описать кино одним словом, это было бы слово „великодушно“». По их словам, волшебство, что творится перед камерой, погружает зрителя с головой в происходящее.

Таинственное убийство (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанры: детектив, драма, фэнтези, триллер Детектив Йохан берет в работу дело о гибели 21-летней красавицы Клары. Ее постигла такая же страшная участь, что и обвиненных в колдовстве женщин во времена Средневековья. По мере развития расследования Йохан выясняет, что девушка вела осуждаемый многими образ жизни. Но беседы с потенциальными подозреваемыми запутывают детектива все больше и больше. Когда ознакомился с трейлером, ожидал увидеть ну совсем типичный триллер. Но я ошибался. Этому фильму удалось меня удивить. © guy_from_may_98 / IMDb

Дети других людей (2022)

Рейтинг IMDb — 6,8

Жанры: комедия, драма Рашель 40 лет, и познать материнство ей не довелось. Женщина мучится вопросом, не упустила ли она в своей жизни что-то очень важное. Но приходит день, когда героиня знакомится с интересным для себя мужчиной, который в одиночку воспитывает маленькую дочь. И Рашель намерена найти путь не только к сердцу возлюбленного, но и к сердцу его ребенка, а заодно понять, по силам ли ей роль матери. Этот фильм может оказаться полезным для бездетных женщин, которые беспокоятся о «тикающих часиках». © LyceeM16 / IMDb

Пришелец из будущего (2022)

Рейтинг IMDb — 6,2

Жанры: комедия, научная фантастика В 2555 году человечество вынуждено соседствовать с полчищами зомби. А виной тому — техногенная катастрофа, произошедшая в XXI веке. Но главный герой, чьего имени зритель так и не узнает, не желает мириться с незавидной действительностью. Он отправляется в прошлое, чтобы изменить ход событий. Таких эмоций от просмотра я не испытывал, наверное, с самого детства, когда практически каждый фильм так волшебно воспринимался. © Bagl / Kinopoisk

Больше чем никогда (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанры: драма, мелодрама Роль в этом фильме является одной из последних работ выдающего французского актера Гаспара Ульеля, который погиб в 2022 году. Он сыграл возлюбленного молодой женщины Элен, которая вдруг узнала, что тяжело больна. Она решает предпринять путешествие в Норвегию, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Этой поездке суждено проверить на прочность отношения героев. Сюжет развивается неторопливо, но ни секунды не было скучно. Отличная актерская игра и сценарий на высоте. © tacom / IMDb

Лили и море (2022)

Рейтинг IMDb — 6,4

Жанр: драма Экранизация одноименного романа Катрин Пулэн. В центре сюжета — молодая женщина Лили, которая решает бросить все и отправиться на Аляску, чтобы обрести свое счастье в единении с морем. Для этого она устраивается на рыболовное судно, на котором работают лишь мужчины. Лили намерена доказать всем, включая себя, что за видимой женской хрупкостью может скрываться несгибаемая воля. Со слов критиков: «Режиссер со всей искренностью демонстрирует триумфальное путешествие человека по враждебно настроенному миру. Художественное мастерство создателя наблюдается в каждом кадре этой продуманной до мелочей драмы».

Новая игрушка (2022)

Рейтинг IMDb — 6,2

Жанр: комедия Фильм является ремейком культовой киноленты 1976 года «Игрушка» с Пьером Ришаром. Избалованный ребенок влиятельного человека в качестве подарка для себя выбирает... сторожа торгового центра. Тот, боясь потерять работу, соглашается временно стать марионеткой капризного мальчика. Ох и несладко ему придется. В целом «Новая игрушка» совсем не уступает старому фильму. Кино получилось таким же душевным и трогательным, таким же забавным и с глубоким смыслом. Но новые повороты сюжета, современные актеры и забавные конфликты между главными героями делают этот фильм более свежим, ярким и интересным. © DinoMike17 / Kinopoisk

Невиновный (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанр: комедия Молодой мужчина Абель узнает крайне неприятные для себя новости: его мама, работающая в местах не столь отдаленных, собирается выйти замуж за одного из своих «подопечных». Герой намерен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить их бракосочетания. Но, как это часто бывает во французских комедиях, ситуация оборачивается совсем уж неожиданным образом. История интересна напряженными моментами, когда невозможно отвести взгляд, а также трогательными кадрами, которые заставляют улыбнуться. © guy_from_may_98 / IMDb

Воспоминания о Париже (2022)

Рейтинг IMDb — 6,9

Жанр: драма Переводчица Миа подверглась нападению в одном из ресторанов Парижа. Шок от пережитого был настолько силен, что девушка плохо запомнила обстоятельства рокового вечера. Со временем Миа осознает, что ей не суждено вернуть душевный покой, пока она по крупицам не восстановит картину из прошлого. По словам критиков, фильм лишь маскируется под стереотипную историю об амнезии, но на деле является отнюдь не мелодраматичной историей, поднимающей ряд важных тем, но не пренебрегающей даже юмором и задором.