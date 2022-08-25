12 деталей из наших любимых фильмов, которые мы взяли и проворонили. А в них, оказывается, есть скрытый смысл

При просмотре кино многие порой упускают из виду детали, которые имеют важное значение для сюжета. Частенько даже бывает так, что мы смотрим свой любимый фильм в сотый раз и все равно не понимаем, зачем те или иные вещи появились в кадре, как, например, садовый гном в картине «Амели».

Мы в ADME решили разобраться, что таят в себе предметы в популярных кинолентах. А в конце статьи вы узнаете, какую неожиданную деталь, связанную с Беллой Свон, обнаружили поклонники серии фильмов «Сумерки».

Лапша рамдон («Паразиты»)

На самом деле лапша рамдон в Южной Корее называется чапагури. Ее обычно едят в семьях с небольшим доходом. В фильме миссис Пак, хозяйка роскошного особняка, просит свою домработницу приготовить такую лапшу с мраморной говядиной — очень дорогим мясом. Смесь простой лапши и изысканного деликатеса символизирует разницу между людьми с разным уровнем достатка.

Садовый гном («Амели»)

Гном, принадлежавший отцу главной героини, символизирует мечту всей его жизни — путешествовать по миру. Когда его жена убрала гнома подальше в сарай, папа Амели тоже отложил свои мечтания. Он принес их в жертву заботе о дочке, потому что думал, что у ребенка были проблемы с сердцем. Позже Амели тайком забрала гнома из дома, отправила его в путешествие и организовала отправку папе фотографий его любимца на фоне разных достопримечательностей. Лишь тогда отец героини понял, что его мечта о том, чтобы увидеть мир, должна стать реальностью.

Ретроавтомобиль («Бэтмен»)

В одной из сцен Брюс Уэйн выходит из винтажного автомобиля Chevrolet, который заметно отличается от других, более современных машин. Это многое говорит о характере Бэтмена. Герой выделяется из толпы и не старается приспособиться к окружающему его обществу. Брюс никогда не пытается стать своим и, по сути, является изгоем. Все, что его интересует, — восстановление справедливости в родном Готэме.

Кулон («Красавица и Чудовище»)

Образ Белль в сцене бала отражает скрытую красоту замка Чудовища. Так, цветочный узор на желтом платье повторяет орнамент на полу и потолке бального зала. Украшение на Белль тоже неординарно, и оно связано с обителью Чудовища. Вместо банального бриллиантового колье героиня надевает кулон с подвеской в виде ветки на тонкой шелковой ленте цвета ириски. Этот кулон отображает причудливую архитектуру замка и волшебное очарование леса вокруг. А разветвленная форма символизирует трудный извилистый путь к настоящей любви.

Фотографии молодой главной героини («Титаник»)

На протяжении всего фильма мы видим Роуз элегантной дамой в изящных платьях. А когда Джек предлагает девушке в будущем покататься на лошадях, причем как настоящий ковбой: без седла и перекинув ногу, — ей это кажется диким для женщины. Однако в финальной сцене мы видим на прикроватном столике героини фотографии, на которых запечатлена совсем другая Роуз — раскрепостившаяся благодаря Джеку. Так, на одном кадре она ловит рыбу, на другом — стоит в форме пилота. И везде она в брючных костюмах.

Но самый примечательный кадр — тот, где Роуз сидит верхом на лошади, так, как когда-то ей предлагал Джек. А позади виднеются американские горки, на которых возлюбленный героини мечтал покататься с ней.

Оранжевая толстовка («Вечное сияние чистого разума»)

Впервые возлюбленная главного героя появляется в кадре в оранжевой толстовке, и на протяжении всего фильма не раз на ней можно увидеть эту вещь. И неспроста. Во-первых, именно в этом худи Клементина была, когда они с Джоэлом познакомились наяву. Причем ликвидировать кофту из воспоминаний героя было трудно. Ведь Клементина не хранила ее дома у Джоэла, а значит, он не запоминал толстовку специально. Также худи имеет прямую ассоциацию с именем героини: клементины — это цитрусы оранжевого цвета. Наконец, толстовка символизирует отношения возлюбленных. В одной из сцен Джоэл рассказывает девушке, с каким любопытством он впервые смотрел на эту вещь, какой крутой она казалась ему поначалу и как он возненавидел ее потом. Отношения героев развивались так же: от взаимного интереса и влюбленности до претензий друг к другу и страданий.

Ярко-желтая машина («Великий Гэтсби»)

Машина для Джея Гэтсби — не просто средство передвижения, а символ богатства и статуса, которые когда-то были для него недостижимы и к которым он так стремился. А желтый цвет автомобиля выбран неспроста. Именно этот оттенок символизирует благосостояние, а конкретно золото — то, что является высшим показателем богатства.

Каминные часы («Великий Гэтсби»)

Когда Джей Гэтсби приходит в дом Ника и ожидает первой встречи с Дэйзи, он то и дело поглядывает на часы, стоящие на камине. Оно и понятно: он с нетерпением ждет, когда наконец-то увидит возлюбленную после долгой разлуки. Но есть в этой детали и особый символизм. Так, по одной из версий, часы непосредственно связаны с надеждами Гэтсби на то, что он сможет вернуть Дэйзи. Но все его попытки оказываются тщетными. На это намекает сцена, в которой Джей случайно роняет и ломает часы.

Некоторые рассматривают часы и как символ неспособности героя отпустить время. Он продолжает цепляться за отношения с Дэйзи и все время твердит, что их любовь можно вернуть. Поэтому, когда Джей роняет часы, он аккуратно ставит их обратно, словно драгоценность, и говорит, что обязательно починит их.

Красный шар («Оно»)

Алые шарики, делающие Пеннивайза еще более страшным, кажутся просто приманкой для детей. И в целом они хорошо сочетаются с образом клоуна. Но, согласно одной теории, эти шары могут быть огоньками, символизирующими души детей, которые стали жертвами Пеннивайза.

Красные и синие вещи («Довод»)

Ход времени в фильме постоянно меняется. Чтобы зритель не запутался, создатели картины оставили маленькие подсказки. Предметы красного цвета означают, что действие происходит в настоящем и время идет вперед. Синие вещи в кадре — свидетельства обратного хода времени и движения в прошлое.

Например, знаками этих цветов помечаются двери в помещения, где Нил и Протагонист впервые видят временные турникеты. Красные и синие лампочки освещают комнаты, когда Сатор, взяв свою жену Кэтрин в заложницы, допрашивает главного героя.

В том же эпизоде, кстати, Кэт одета в красный костюм. Это свидетельство того, что она не инвертирована. Наконец, в финальной сцене 2 команды, пытающиеся найти алгоритм и спасти мир одновременно в прошлом и настоящем, можно различить по синим и красным нашивкам на одежде соответственно.

Картина с изображением волка (сага «Сумерки»)

Уже в самом начале 1-й части саги внимательный зритель может заметить пасхалку. Когда Белла приезжает в дом отца и входит в комнату, которую папа подготовил ей, мельком в кадр попадает изображение волка возле двери. Это явный намек на будущее появление в жизни героини оборотня Джейкоба.

Бонус: исчезнувший кактус (сага «Сумерки»)

На память о городе Финикс Белла Свон привезла с собой в Форкс кактус. Фанаты саги заметили одну любопытную деталь. Кактус был рядом с Беллой в дороге. Она держала его в руках, когда приехала к отцу и вошла в дом. И в первых 3 фильмах растение все время стояло в комнате Беллы. Но в последней части, когда героиня стала вампиром и переехала в их с Эдвардом отдельный коттедж, кактус уже не появлялся в кадре. Похоже, что Белла просто не взяла его с собой в новую жизнь и таким образом попрощалась со старой.