13 секретов создания романтических фильмов, которые покорили зрителей искренними историями любви

Многие романтические фильмы хочется пересматривать снова и снова, ведь они так согревают сердца. Но даже в тех картинах, которые мы видели десятки раз, скрываются незаметные для зрителей детали. А в истории создания нескольких ромкомов и мелодрам нашлись повороты не менее крутые, чем в их сюжете.

Мамма Mia!

Фильм «Мамма Mia!» славится своими музыкально-танцевальными номерами. Некоторые движения в них появились благодаря импровизации. Например, в одной из сцен героиня Мерил Стрип прыгала на кровати и вдруг сделала шпагат в воздухе.

Тогда актрисе было 59 лет, и она утверждает, что для съемок этого момента ей не понадобились дублеры. Она просто инстинктивно решила сделать шпагат.

Грязные танцы

Патрик Суэйзи занимался танцами, так что с ролью Джонни Кастла у него не должно было возникнуть трудностей. Но актер сам бросил себе вызов и нарочно танцевал хуже, чем умел. Ведь его персонаж был скорее уличным танцором, а не виртуозом. Суэйзи говорил, что ему было интересно работать над этим героем и сдерживать свое эго.

Вечное сияние чистого разума

Съемка сцены, в которой персонажи Кейт Уинслет и Джима Керри плескались в раковине, заняла несколько часов и оказалась изнурительной для Кейт. Актриса почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Это не смутило режиссера, и он хотел продолжать съемки. Такой подход не устроил Джима Керри, так что он защитил Кейт Уинслет и даже поскандалил с режиссером.

Телохранитель

Члены съемочной группы рисковали, когда снимали поцелуй главных героев. В этой сцене камера двигалась вокруг актеров. Она крутилась так быстро, что в какой-то момент оператор свалился на землю, а установка с камерой продолжила движение. Оператор сумел сориентироваться, запрыгнуть обратно и закончить съемку. Именно этот дубль и вошел в фильм.

Ла Ла Ленд

В сцене в планетарии герои Эммы Стоун и Райана Гослинга парят в воздухе, затем опускаются в кресла и целуются, после чего камера отъезжает назад. Сделать такое точное приземление было бы непросто, поэтому создатели обхитрили зрителей и сняли эту сцену в обратном порядке: приблизили камеру, засняли поцелуй актеров и подняли их в воздух.

Сорокалетний девственник

После первой же недели съемок выход романтической комедии оказался под вопросом. Представители студии посмотрели отснятые материалы и не увидели в них ничего смешного. Напротив, им показалось, что главный герой в исполнении Стива Карелла был уж слишком жутким. В тех сценах даже не было диалогов. Такое впечатление на студию произвели моменты, в которых Стив Карелл просто катался на велосипеде. Однако съемки все же продолжились, и итоговый вариант оказался достаточно смешным, чтобы завоевать звание лучшей комедии года по версии нескольких премий.

Когда Гарри встретил Салли

В фильме есть несколько вставок, в которых женатые пары делятся историями своих отношений. И хотя в этих сценах снимались актеры, они рассказывали истории реальных людей. Режиссер специально собирал их для фильма.

Красотка

Джулию Робертс разыграли на съемках «Красотки». В одной из сцен она окунулась в ванну с головой, а когда вынырнула, увидела, что осталась одна на площадке. Оказалось, что члены съемочной группы специально быстро покинули помещение, пока актриса была под водой.

Бестолковые

В фильме Шер в исполнении Алисии Сильверстоун неправильно произносила слово «гаитяне». Но этот момент не был прописан в сценарии. Когда актриса произносила реплику на съемках, она действительно не могла сделать это верно. Как только режиссер скомандовал: «Снято», — члены съемочной группы бросились к Сильверстоун и собирались объяснить ей ошибку. Но режиссер закричал: «Не приближайтесь к актрисе!» Он не хотел, чтобы Алисия поняла, что допустила смешную промашку, ведь это бы повлияло на то, как она играла в сцене.

Неспящие в Сиэтле

В одной из сцен героиня Мег Райан, находящаяся в Балтиморе, выходит из офиса своего брата. Затем этот момент обрывается, и мы видим, как в Сиэтле персонаж Тома Хэнкса покидает другое здание. При этом в обеих сценах использовалась одна и та же дверь. Ради этой едва заметной детали создатели действительно доставили дверь из одного города в другой.

Шестнадцать свечей

Роль возлюбленного главной героини сыграл Майкл Шоффлинг. Но пробовался на нее еще и известный теперь Вигго Мортенсен. На прослушивании Молли Рингуолд, исполнившая в фильме роль Саманты, и Мортенсен даже поцеловались. Рингуолд признавалась, что из-за Вигго у нее дрожали колени и она хотела, чтобы роль досталась ему. Но кастинг-директор посчитал, что актер на эту роль не подходил.

Зачарованная

Когда принцесса Жизель попала из сказочного мира в реальный, она выбралась на поверхность через канализационный люк. Для съемки этой сцены не использовали компьютерную графику или декорации. Сыгравшей принцессу Эми Адамс пришлось облачиться в пышное платье и самой спуститься в настоящую канализацию. На заднем плане в этой сцене собралась толпа. Лишь часть из них входила в массовку. А остальные были обычными прохожими, которым повезло стать свидетелями этой комичной ситуации.

Лучше не бывает

Герой Джека Николсона вообще не должен был целовать героиню Хелен Хант. Просто режиссер фильма вдруг закричал: «Поцелуй же ее!» Да и по изначальной задумке фильм не планировали делать романтической комедией. Но после съемок стало ясно, что он попадает в эту категорию.