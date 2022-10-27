14 звезд, которые родились в провинции, а умудрились прославиться на весь мир

Хотя в большом городе всегда можно найти массу возможностей, жизнь в каменных джунглях по вкусу далеко не всем. Более того, многие современные знаменитости на личном примере доказали: чтобы достигнуть вершин успеха, вовсе не обязательно родиться в мегаполисе.

Меган Фокс

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Несмотря на то что красавица Меган родилась далеко от Голливуда — в городке Ок-Ридж, штат Теннесси, — в семье надзирателя, любовь к танцам привела будущую актрису сначала на телевидение, а затем и в кино. Одной из первых ролей юной провинциалки стала работа в подростковом фильме «Солнечные каникулы», где Меган снималась вместе с сестрами Олсен.

Бритни Спирс

face to face / FaceToFace / Reporter / East News

Главная звезда нулевых может похвастаться личным музеем в крошечном Кентвуде, куда поклонники творчества Бритни стекаются со всего мира. Все дело в том, что именно в этом месте певица провела свое детство и начала свое восхождение к вершинам музыкального Олимпа.

Крис Пратт

Wiese / face to face / FaceToFace / Reporter / East News

Крис Пратт — сын простой кассирши в супермаркете, а стал настоящей звездой, которой на пути к славе пришлось не только поработать официантом и пожить в фургоне, но и какое-то время и вовсе побыть бездомным. Несмотря на грустное прошлое, которое актер провел в провинциальном городке Вирджиния, сегодня он одна из самых многообещающих голливудских звезд.

Мерил Стрип

Photo by John Barrett-PHOTOlink.net / PHOTOlink / Everett Collection / East News

Легендарная Мерил Стрип родилась в городке под названием Саммит в штате Нью-Джерси в семье художницы и фармацевта. Впоследствии она не раз переезжала, однако именно детство, проведенное в глубинке, оскароносная знаменитость называет лучшим временем в своей жизни.

Тейлор Свифт

face to face / FaceToFace / Reporter / East News

Тейлор Свифт выросла на ферме, где выращивали рождественские елки, в провинциальном городке Вайомиссинг в Пенсильвании. Именно там, прямо посреди бескрайних еловых лесов, будущая вокалистка начала писать свои песни и затем исполнять их на местных площадках.

Лейтон Мистер

CW Network / Courtesy Everett Collection / East News

Звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер родилась в федеральной тюрьме в Техасе, где отбывала наказание ее мать. Большую часть своего детства будущая актриса провела на острове Марко в штате Флорида — там ее воспитывали бабушка с дедушкой. И лишь в 11 лет она оказалась в Нью-Йорке, где и началась ее звездная карьера.

Ченнинг Татум

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До того как стать голливудской суперзвездой, Ченнинг Татум провел детство, колеся вместе со своей семьей по всему югу Америки. Однако родился будущий покоритель женских сердец всего мира в самой настоящей глубинке — в городке Калмен штата Алабама, где жил вплоть до 6-летнего возраста.

Пинк

Enrique RC, PacificCoastNews.com / East News

Бунтарка Пинк выросла в маленьком городе Дойлстауне в штате Пенсильвания в семье страховщика и простой медсестры. Алисия Мур — именно так звали исполнительницу в детстве — была настолько стеснительным ребенком, что одноклассники прозвали ее Розовая (Pink), так как девочка постоянно краснела и смущалась.

Томми Ли Джонс

Invision / Invision / East News

Крошечный город Сан-Саба, расположенный в самом центре засушливого Техаса, — родина известного актера Томми Ли Джонса. Несмотря на скромное происхождение, Томми не только стал голливудской знаменитостью, но и успешно окончил Гарвард, получив степень бакалавра искусств в области английского языка.

Вайнона Райдер

John Shearer / Invision / AP / East News

Звезда популярных боевиков 90-х и фантастических сериалов 2010-х обязана своим именем небольшому городу Уинона, рядом с которым она родилась. Столь необычный выбор имени — заслуга родителей Вайноны, которые в молодости были приверженцами культуры хиппи и проживали в удаленной от больших городов коммуне с еще 7 семьями.

Деми Мур

Sebastien Courdji / KCS / East News

45-тысячный городок Розуэлл знаменит на весь мир не только своей городской легендой об упавшей неподалеку летающей тарелке, но и тем, что именно в нем родилась звезда культового фильма «Привидение». Сама актриса уверена, что детство в столь колоритном месте оказало сильнейшее влияние на все ее будущее: именно там Деми закалила свой характер и научилась противостоять жизненным трудностям.

Жизель Бюндхен

DIGITAL / EROTEME.CO.UK / East News

Супермодель Жизель Бюндхен родилась в маленьком бразильском городе Оризонтина, где она прожила вплоть до своего 15-летия. Впрочем, несмотря на всю кажущуюся провинциальность своего места рождения, именно там Жизель научилась говорить не только на родном португальском языке, но и свободно овладела немецким. А все потому, что когда-то родной город модели был основан и заселен выходцами из Германии.

Шарлиз Терон

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Звезда культового фильма «Адвокат дьявола» родилась и выросла на южноафриканской ферме. Общаясь с работниками своих родителей, будущая голливудская звезда овладела не только английским языком, но и зачатками 26 различных африканских диалектов. Деревенское же прошлое актрисы, которое прошло среди дикой природы, впоследствии оказало большое влияние на ее желание стать активисткой по защите прав животных.

Зак Галифианакис

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Зак Галифианакис родился в провинциальном городе Уилкисборо в Северной Каролине. Даже сумев покорить Голливуд, актер до сих пор живет в глубинке: Галифианакисы — гордые владельцы самой настоящей фермы неподалеку от своего нового дома в небольшом городе Спарта.

Как вы думаете, сильно ли отличается жизнь в глубинке от проживания в мегаполисе? Приходилось ли вам на собственном опыте сравнивать образ жизни в провинции с пребыванием в большом городе?