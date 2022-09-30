15+ актеров из сериала «Аббатство Даунтон», которые в реальной жизни выглядят так же круто, как и на съемочной площадке
За жизнью аристократической семьи Кроули в вымышленном поместье Даунтон Эбби телезрители пристально наблюдали более 10 лет. Многие фанаты сериала и фильмов о жителях аббатства, скорее всего, получают большое эстетическое наслаждение, когда наблюдают за игрой актеров в роскошных костюмах и интерьерах постэдвардианской эпохи. И не каждый телезритель сможет легко узнать любимую актрису из сериала «Аббатство Даунтон», когда она выходит в свет в современных платьях и макияже.
1. Лили Джеймс (леди Роуз Макклер)
© Downton Abbey / Carnival Film & Television and co-producers, gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News
2. Роб Джеймс-Колльер (Томас Барроу)
3. Лора Кармайкл (леди Эдит Кроули)
4. Хью Бонневилль (Роберт Кроули)
5. Мишель Докери (леди Мэри Кроули)
6. Джим Картер (Чарльз «Чарли» Карсон)
7. Имельда Стонтон (леди Мод Бэгшоу)
8. Филлис Логан (миссис Хьюс)
9. Аллен Лич (Том Бренсон)
10. Джоан Фроггатт (Анна Смит)
11. Пенелопа Уилтон (Изабель Кроули)
12. Майкл Фокс (Эндрю Паркер)
13. Лесли Никол (Берил Патмор)
14. Кевин Дойл (Джозеф Мозли)
15. Софи Макшера (Дейзи)
16. Элизабет Макговерн (Кора Кроули)
А кто был вашим любимым персонажем в сериале?
Фото на превью Downton Abbey / Carnival Film & Television and co-producers, gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News
AdMe/Кино/15+ актеров из сериала «Аббатство Даунтон», которые в реальной жизни выглядят так же круто, как и на съемочной площадке
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