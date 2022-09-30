15+ актеров из сериала «Аббатство Даунтон», которые в реальной жизни выглядят так же круто, как и на съемочной площадке

За жизнью аристократической семьи Кроули в вымышленном поместье Даунтон Эбби телезрители пристально наблюдали более 10 лет. Многие фанаты сериала и фильмов о жителях аббатства, скорее всего, получают большое эстетическое наслаждение, когда наблюдают за игрой актеров в роскошных костюмах и интерьерах постэдвардианской эпохи. И не каждый телезритель сможет легко узнать любимую актрису из сериала «Аббатство Даунтон», когда она выходит в свет в современных платьях и макияже.