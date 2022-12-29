16 фильмов, которые просто разорвали кинопрокат во времена молодости наших родителей

Мы привыкли, что у каждого фильма есть свой рейтинг, опираясь на который можно сориентироваться в вечной дилемме «смотреть или нет». Но раньше не было возможности поставить лайк через интернет. Поэтому киновед Сергей Кудрявцев попытался восстановить данные из архива и составить список кинокартин, основанный на количестве зрителей. Многие из этих фильмов всем нам хорошо знакомы, а некоторые мы даже будем смотреть в новогодние праздники.

Невероятные приключения итальянцев в России (1974)

Рейтинг — 8,1 Девушка Ольга узнает, что ее покойная бабушка оставила ей в наследство сокровища. Вот только спрятала их где-то в Ленинграде «подо львом». Разумеется, внучка отправляется на поиски. Но об огромном богатстве узнали и другие: санитары Антонио и Джузеппе, мафиози Розарио, да еще и приставучий туристический гид привязался. Итальянцам будет очень нелегко в поисках, но скучать не придется — это точно. Количество зрителей — 49,2 млн.

Человек с бульвара Капуцинов (1987)

Рейтинг — 8 В тихий захолустный городок на Диком Западе приезжает миссионер Джонни Фест в надежде открыть в этом местечке синематограф. Истинный джентльмен оказывается в центре внимания, ведь местные жители не блещут умом и добродушием. Однако кое-кто решается помочь страннику с идеей кино, разумеется, в каких-то корыстных целях. Количество зрителей — 50,6 млн.

Служебный роман (1977)

Рейтинг — 8,3 Застенчивый работник одного из московских учреждений Анатолий Новосельцев мечтает о повышении и всячески пытается себя показать, но директор Людмила Калугина явно против его кандидатуры. Неспроста сотрудники за глаза называют ее «наша Мымра». Но по совету друга Новосельцев решается приударить за бесчувственной начальницей, чтобы растопить лед в ее сердце. Да вот только ситуация начинает закручиваться посильнее любого водоворота. Ох уж эти служебные романы. Количество зрителей — 58,4 млн.

Мачеха (1973)

Рейтинг — 8,1 Павел Олеванцев, любящий муж и отец 2 детей, внезапно узнает, что женщина, которую он когда-то любил, умерла. Еще больше неожиданностью оказывается 8-летняя девочка, которая осталась сиротой, и новость о том, что он ее отец. Жизнь всех членов семьи переворачивается с ног на голову: им предстоит принять девочку в свою семью. Количество зрителей — 59,4 млн.

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Рейтинг — 8,8 Фантастическая комедия об инженере-изобретателе, которому удается создать машину времени. Легким движением руки он «убирает» стену и вместе со своим соседом по дому и разыскиваемым мошенником попадает в палаты к самому Ивану Грозному. В большой суматохе путешественники во времени становятся заложниками ситуации и им приходится взять на себя ответственность по управлению государством в XVI веке. Количество зрителей — 60,7 млн.

Афоня (1975)

Рейтинг — 8,1 Жизнерадостный слесарь-сантехник Афанасий ведет беззаботную жизнь: где-то найдет легкую шабашку, где-то весело посидит с другом или потанцует с очередной дамой. Но вскоре Афанасий встречает молодую медсестру Катю, которая круто изменит его жизнь, хоть он и не догадывается об этом. Количество зрителей — 62,2 млн.

Калина красная (1974)

Рейтинг — 8,1 Когда Егор Прокудин выходит из тюрьмы, первым делом он направляется к незнакомке Любе, с которой переписывался во время отбывания срока. Отношения с ее родней складываются не лучшим образом, да и криминальное прошлое никак не отпускает Егора. Однако ради любви он готов все бросить и начать жизнь с чистого листа. Количество зрителей — 62,5 млн.

Табор уходит в небо (1976)

Рейтинг — 7,6 Действие фильма происходит в одном из цыганских таборов. Здесь любовь тесно переплетается с интригами. Картина снята по ранним произведениям Максима Горького. Количество зрителей — 64,9 млн.

Джентльмены удачи (1971)

Рейтинг — 8,5 Заведующему детского сада не очень повезло: его перепутали с известным бандитом по кличке Доцент. И теперь, чтобы помочь в поимке опасного преступника, придется не только основательно вжиться в роль беззаконника, но и взять под крыло подельников. Количество зрителей — 65 млн.

Человек-амфибия (1962)

Рейтинг — 7,6 Гениальный ученый спасает маленького мальчика, пересадив ему жабры акулы. Теперь паренек может спокойно дышать под водой, да вот только на суше долго находиться не может. Несмотря на это, он встречает красивую девушку и влюбляется в нее без памяти. Количество зрителей — 65,4 млн.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

Рейтинг — 8,7 Студент Шурик вновь оказывается в центре истории и помогает предотвратить кражу века, которую «исполняют» мастера своего дела — Трус, Балбес и Бывалый. Вряд ли найдется человек, которому надоело пересматривать эту гениальную комедию. Количество зрителей — 69,6 млн.

Экипаж (1980)

Рейтинг — 8 Сценарий фильма мог бы смело потягаться с современными голливудскими блокбастерами. Экипаж и пассажиры самолета столкнулись лицом к лицу с ситуацией, которую даже представить себе сложно, — землетрясение в аэропорту. Но даже природные катаклизмы не способны смутить членов экипажа, они уж точно не робкого десятка. Количество зрителей — 71,1 млн.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Рейтинг — 8,5 Простой студент Шурик приезжает на Кавказ, чтобы собрать местный фольклор. Здесь он влюбляется в Нину — спортсменку, отличницу, комсомолку и просто красавицу. По местным обычаям девушку крадут, чтобы выдать замуж, а наш герой отправляется ее спасать. Шикарная комедия на все времена. Количество зрителей — 76,5 млн.

Бриллиантовая рука (1969)

Рейтинг — 8,5 Сюжет разворачивается вокруг простого семьянина Семена Горбункова, которому по воле случая пришлось столкнуться с зарубежными контрабандистами. Картина от начала до конца удерживает планку юмора и интриги, а великолепная игра актеров уверенно записывает фильм в разряд шедевров. Количество зрителей — 76,7 млн.

Москва слезам не верит (1980)

Рейтинг — 8,4 Три провинциальные девушки приезжают в Москву, чтобы найти свое счастье и реализовать себя. Но жизнь непредсказуема: одним она сразу открывает двери, а других просит подождать каких-то 20 лет. Фильм удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Количество зрителей — 84,4 млн.

Пираты ХХ века (1980)

Рейтинг — 7,4 Один из первых боевиков того времени, в котором присутствует все: погони и даже сцены единоборств. Сюжет разворачивается вокруг грузового судна, которое захватывают современные пираты. Этот фильм по праву можно считать фаворитом рейтинга. Количество зрителей — 87,6 млн.