17 кумиров нашей юности, которые в 2023 году разменяют седьмой десяток. А мы и глазом моргнуть не успели
Любимые фильмы прошлых десятилетий мы пересматривали столько раз, что можем дословно воспроизводить реплики героев. Также в нашей памяти сохранились ранние образы актеров и актрис. Потому мы, когда узнаем, что эти кинозвезды вот-вот разменяют седьмой десяток, выпадаем в осадок. А ведь в грядущем 2023 году многим нашим фаворитам стукнет 60 лет.
На фото слева звезде сериала «Друзья» Лизе Кудроу около 31 года. А сейчас ей почти 60
Кажется, еще вчера мы смотрели «Секрет тропиканки» с 30-летней Глорией Пирес. И вот она готовится разменять седьмой десяток
Работа в картине «Легенды осени» для 31-летнего Брэда Питта стала одной из первых знаковых ролей. Не верится, что актер вот-вот справит 60-летний юбилей
Включая в очередной раз ленту «Достучаться до небес», мы любуемся 34-летним Тилем Швайгером
© Knockin' on Heaven's Door / Mr. Brown Entertainment and co-producers, IMAGO / Christopher Tamcke / Imago Stock and People / East News
Слева — кадр из фильма «Чего хотят женщины», в котором Хелен Хант снялась в 37-летнем возрасте
Дженнифер Билз прославилась благодаря картине «Танец-вспышка». На момент съемок ей было около 20 лет
Дебютировала Джинн Трипплхорн в фильме «Основной инстинкт». 29-летняя актриса сыграла психолога
Одной из первых знаковых работ Дэвида Тьюлиса стала роль в ленте «Семь лет в Тибете». Актеру было около 34 лет
Эмманюэль Беар прославилась, когда сыграла в ленте «Манон с источника». Девушке было около 23 лет
© Manon des sources / RAI Radiotelevisione Italiana and co-producers, Dave Bedrosian via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News
Роба Шнайдера можно назвать гением комедии. Чего только стоит его работа в картине «Цыпочка». В кадре мы наблюдали 39-летнего актера
© The Hot Chick / Touchstone Pictures and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
Турецкая актриса Айдан Шенер влюбила в себя весь мир, появившись в сериале «Королек — птичка певчая». Ей было около 23 лет
Кажется, не так давно мы наблюдали женитьбу героя 34-летнего Дермота Малруни в фильме «Свадьба лучшего друга». И раз — актеру почти 60
© My Best Friend's Wedding / TriStar Pictures and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News
Джейсон Айзекс сыграл своего первого культового злодея, когда ему было 37 лет. Речь идет о ленте «Патриот»
Кристиана Оливейра блестяще исполнила роль коварной Алисиньи в сериале «Клон». Ей было 39 лет
В 41 год Джеймс Дентон свел с ума зрительниц сериала «Отчаянные домохозяйки», появившись в роли Майка Дельфино
© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Hallmark Entertainment / Courtesy Everett Collection / East News
Столько же лет было в начале съемок другой звезде «Отчаянных домохозяек» — Николлетт Шеридан. Она играла Иди Бритт
В одном из своих первых культовых фильмов Джонни Депп снялся, когда ему было 27 лет. Речь идет о картине «Плакса» 1990 года
А так актер выглядит сейчас, на пороге 60-летия:
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Фото на превью Invision / Invision / East News, AA / ABACA / Abaca / East News
AdMe/Кино/17 кумиров нашей юности, которые в 2023 году разменяют седьмой десяток. А мы и глазом моргнуть не успели
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