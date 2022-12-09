17 кумиров нашей юности, которые в 2023 году разменяют седьмой десяток. А мы и глазом моргнуть не успели

Любимые фильмы прошлых десятилетий мы пересматривали столько раз, что можем дословно воспроизводить реплики героев. Также в нашей памяти сохранились ранние образы актеров и актрис. Потому мы, когда узнаем, что эти кинозвезды вот-вот разменяют седьмой десяток, выпадаем в осадок. А ведь в грядущем 2023 году многим нашим фаворитам стукнет 60 лет.