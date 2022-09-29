18 деталей и пасхалок в фильмах и мультфильмах, которые сложно заметить при первом просмотре
Многие создатели кинокартин не могут удержаться от того, чтобы не добавить в свою работу занятную деталь или отсылку. Иногда это просто дань уважения культовым образам, а иногда такие, казалось бы, незаметные мелочи скрывают особый смысл. Например, это может быть подсказка зрителям для раскрытия сюжета или тонкий намек на истинные мысли и мотивацию героя.
В фильме «Джон Уик — 2» можно заметить тот же телефон, который был в «Матрице»
В «Торе: Любовь и гром» на рисунке, который сделал Миек, изображен весь сюжет фильма
В фильме «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» появляется очень узнаваемый свитер из «Большого Лебовски»
В «Темной башне», когда Джейк посещает своего доктора, можно заметить фотографию отеля «Оверлук» из фильма «Сияние». Обе кинокартины основаны на произведениях Стивена Кинга
Во второй части «Детей шпионов» Кармен находит в пиратской пещере золотого идола, такого же, какой был и в первой части «Индианы Джонса»
В фильме «Паразиты» сразу после напряженной сцены нам как бы намекают на то, сколько людей на самом деле живет, показывая количество мест за столом
В мультике «Тачки 2» можно рассмотреть гобелен на стене, который очень похож на гобелен из мультфильма «Храбрая сердцем»
В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» можно увидеть Мистерио, который наблюдает за Питером Паркером, и это до их официальной встречи
Синее платье в «Чудо-женщине» 2017 года — дань уважения к образу героини из сериала «Чудо-женщина» 1975 года
У Немо из «В поисках Немо» есть камео в мультике «Братец медвежонок»
В «Джуманджи: Зов джунглей» ближе к концу камера отдаляется, чтобы показать джунгли. И тут можно заметить такой же узор, как и у настольной игры в оригинальном фильме 1995 года
И еще раз «Человек-паук: Возвращение домой». Там есть сцена, где Майкл Китон в роли Стервятника летит на фоне луны, воссоздавая кадр из фильма «Бэтмен», где так же играл Майкл Китон
В фильме «Человек-муравей и Оса» за героем Лоренса Фишберна, который сыграл Морфеуса, можно заметить слово «матрица»
В «Докторе Стрэндже» на финал истории есть намек в самом начале фильма. Когда герой берет в руки часы, на циферблате написано «2 февраля» — это День сурка. В одноименном фильме герой так же застревает в петле времени, как и Стрэндж в конце
В «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» капитан Джек Воробей встречает своего дядю Джека, которого играет Пол Маккартни
Дядя Джек поет «Maggie Mae», традиционную ливерпульскую народную песню начала 1700-х годов, которая была записана «Битлз» для их альбома 1970 года
В мультике «Похождения императора» когда Изма выливает напиток в кактус, он постепенно приобретает форму ламы, как бы предвещая судьбу Куско
В фильме «Нет» костюм Джупа Парка сшит на заказ и намекает нам на то, каким будет финал
В конце сериала «Ход королевы» Бет надевает белое пальто с белыми брюками и шапочкой. Идея, конечно, в том, чтобы передать, что она теперь королева на шахматной доске, а сама шахматная доска — это мир
А какие любопытные детали в кино заметили вы?
AdMe/Кино/18 деталей и пасхалок в фильмах и мультфильмах, которые сложно заметить при первом просмотре
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