18 знаменитостей, которые, кажется, могут менять свою внешность лучше хамелеонов

Многие девушки подтвердят, что, накрасившись по-новому, сменив прическу или цвет волос, начинаешь чувствовать себя другим человеком. Не понаслышке знают об этом и звезды, ведь они меняют свои образы чаще остальных. Одним знаменитостям нравится быть разными, а другим приходится это делать для фотосессий и съемок в кино и клипах.