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18 знаменитостей, которые, кажется, могут менять свою внешность лучше хамелеонов

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Многие девушки подтвердят, что, накрасившись по-новому, сменив прическу или цвет волос, начинаешь чувствовать себя другим человеком. Не понаслышке знают об этом и звезды, ведь они меняют свои образы чаще остальных. Одним знаменитостям нравится быть разными, а другим приходится это делать для фотосессий и съемок в кино и клипах.

Наталия Орейро

Белла Хадид

Ариана Гранде

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News, Faye Sadou / Associated Press / East News

Пэрис Хилтон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Ванесса Хадженс

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Оливия Колман

Richard Shotwell / Invision / East News, zz / Galaxy / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Роберт Дауни — младший

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Никола Кохлан

Invision / Invision / East News

Джоуи Кинг

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News, AP / Associated Press / East News

Карли Клосс

Invision / Invision / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Элизабет Макговерн

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Джессика Честейн

RB / Associated Press / East News, © George & Tammy / 101 Studios and co-producers

Милли Бобби Браун

TOLGA AKMEN / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Лили Джеймс

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Люси Бойнтон

Allison Dinner / Associated Press / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дженна Ортега

Зендея

А на какое самое кардинальное изменение решались вы сами?

Фото на превью RB / Associated Press / East News, George & Tammy / 101 Studios and co-producers
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AdMe/Кино/18 знаменитостей, которые, кажется, могут менять свою внешность лучше хамелеонов
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