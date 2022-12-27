18 знаменитостей, которые, кажется, могут менять свою внешность лучше хамелеонов
Многие девушки подтвердят, что, накрасившись по-новому, сменив прическу или цвет волос, начинаешь чувствовать себя другим человеком. Не понаслышке знают об этом и звезды, ведь они меняют свои образы чаще остальных. Одним знаменитостям нравится быть разными, а другим приходится это делать для фотосессий и съемок в кино и клипах.
Наталия Орейро
Белла Хадид
Ариана Гранде
Дженнифер Гарнер
Пэрис Хилтон
Ванесса Хадженс
Оливия Колман
Роберт Дауни — младший
Никола Кохлан
Джоуи Кинг
Карли Клосс
Элизабет Макговерн
Джессика Честейн
Милли Бобби Браун
Лили Джеймс
Люси Бойнтон
Дженна Ортега
Зендея
А на какое самое кардинальное изменение решались вы сами?
Фото на превью RB / Associated Press / East News, George & Tammy / 101 Studios and co-producers
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