8 примеров нелепого и неудачного грима в высокобюджетных фильмах

Порой даже в фильмах с огромными бюджетами и командой профессионалов случаются небольшие казусы, особенно когда за дело берутся гримеры. Некоторые актеры и актрисы выглядят на экране не совсем правдоподобно: неестественный цвет лица или откровенный перебор с пластикой. А ведь зрители хорошо замечают такие недоработки.

Джонни Депп, «Черная Месса»

В этом фильме Джонни Депп исполнил роль криминального босса. За основу взята реальная история преступника. Зрители и критики высоко оценили и сюжет, и игру актеров, но неудачный грим Деппа подпортил впечатление. Основная проблема в том, что лицо было похоже на маску. Макияж и другие гримерские хитрости, не смогли обмануть зрителей. Действительно ужасный грим и парик. Джонни Деппу раньше как-то удавалось изображать гангстера, но в этот раз что-то пошло не по плану. © Troy_Campbell / IMDb

Актер проделал фантастическую работу. Да вот только его грим немного отвлекает внимание, делая образ почти неузнаваемым. © Screen_Blitz / IMDb

Дженнифер Коннелли, «Игры разума»

Биографическая драма Рона Ховарда о жизни Джона Нэша, — лауреата Нобелевской премии по экономике. Несмотря на то что фильм получил четыре премии «Оскар» и кучу других наград, зрители нашли к чему придраться. Дело в том, что грим, используемый для «состаривания» Дженнифер Коннелли и Рассела Кроу, выглядел неестественно. Как же мне повезло, что пришлось выйти из кинотеатра пораньше, и я не застал сцену с убогим «старческим гримом». © bliss66 / IMDb

Скарлетт Йоханссон, «Первый мститель: Другая война»

Роль Черной Вдовы Скарлетт Йоханссон сыграла превосходно, да вот только зрителям не особо понравился ее макияж — уж больно он был неестественным. Возможно, такое впечатление создалось из-за освещения на съемочной площадке. Вероятнее всего, дело в выборе цветовых оттенков макияжа, ведь в жизни Скарлетт выглядит безупречно. Макияж Скарлетт Йоханссон просто ужасен. Он какой-то оранжевый и неестественный. Сцена, где она идет по торговому центру и пытается спрятаться от преследователей, выглядит бредово: с таким макияжем она сильно выделялась среди прохожих, поэтому выглядела как клоун. © rainman21043 / Reddit

Джозеф Гордон-Левитт, «Петля времени»

, © Looper / TriStar Pictures and co-producers Dennis Van Tine / starmaxinc.com / East News

Научно-фантастический фильм режиссера Райана Джонсона о путешествиях во времени. Джозеф Гордон-Левитт играет 25-летнего парня, а Брюс Уиллис — его же, но в будущем. Некоторые зрители отметили, что гримеры не смогли сделать актеров хоть чуточку похожими, да еще и накинули возраста Джозефу. Джозеф Гордон-Левитт и эти его брови, ха-ха. © ConorJay25 / Reddit

Фильм очень понравился, но грим ужасен. Я знаю, как выглядит молодой Брюс Уиллис, этот чувак с фальшивым подбородком и бровями — не он. © PaperJamDipper7 / Reddit

Было много грима, который выглядел чересчур очевидно. Даже сам Брюса Уиллис выглядел так, будто на нем вообще не было ни капли грима. © Embracing_the_Pain / Reddit

Хью Грант, «Облачный атлас»

, © Cloud Atlas / Cloud Atlas Productions and co-producers Phil Loftus / Capital Pictures / EAST NEWS

Фильм состоит из 6 историй, где одни и те же актеры играют нескольких героев в разных сюжетных линиях. Хью Гранту довелось воплотить образ старика Денхольма Кавендиша. Однако некоторые зрители посчитали, что не обошлось без казусов из-за неправдоподобности лица пожилого мужчины. Какой-то ужасный грим, заставляющий меня съеживаться. Как же бесит грим Хью Гранта в образе старика. Какая-то ​​любительская работа гримера. © staomeel / Reddit



Гай Пирс, «Прометей»

В этом фильме Гай Пирс играет роль старика Питера Вейланда — миллиардера и основателя крупной корпорации. Несмотря на то, что мужчина уже немолод, его внешний вид вызвал много вопросов у зрителей. Если посмотреть на кадр из фильма, сразу станет понятно, о чем идет речь. Старик Вейланд в «Прометее» выглядел ну совсем неестественно. © mtx / Reddit



Вайнона Райдер, «Эдвард руки-ножницы»

Романтический фэнтези-фильм Тима Бертона с участием Джонни Деппа и Вайноны Райдер. Несмотря на положительные отзывы о фильме в целом, некоторые посчитали, что одной сцене фильма актриса была похожа на молодую девушку, которую очень быстро и слишком заметно состарили.

Лиа Томпсон, «Назад в будущее 2»

Вторая часть научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса. По сюжету главные герои на машине времени перемещаются в будущее, где встречают сами себя в старости. Зрители заметили, что актер Майкл Джей Фокс и актриса Лиа Томпсон выглядели на экране не совсем правдоподобно. Я бы сказал, что возрастной грим в «Назад в будущее 2» был намного хуже , чем в других фильмах. © Skissored / Reddit

Порой даже в высокобюджетных фильмах грим у актеров может быть несовершенным. Это выглядит нелепо и отвлекает зрителя от сюжета. Однако важно помнить, что это лишь мелкие недоработки, которые не должны влиять на восприятие фильма.