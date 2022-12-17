Как выглядят 16 голливудских гримеров, которых мы знаем исключительно по их работам

От картины к картине создатели не перестают удивлять зрителей своими талантами. Одни из самых поразительных специалистов этой индустрии — гримеры. С помощью простого макияжа и сложного грима они не просто создают некую внешность, но и передают чувства, настроение героев. И если мы почти со стопроцентной вероятностью знаем актеров и режиссеров, то мастера макияжа почти всегда остаются в тени. Так что мы решили узнать, кто же стоит за внешностью героев в фильмах.

Рик Бейкер

Рик — известный голливудский гример, он работал в индустрии до 2015 года. С самого детства его завораживали монстры в фильмах. Тогда у него и появилась мечта — сделать их создание своей работой. И у него получилось: в 1982 году Бейкеру вручили первый «Оскар», а всего за карьеру у него накопилось 7 статуэток. Рик, как и планировал, в основном помогал режиссерам в создании образов разнообразных злодеев, чудищ и других диковинных существ. Один из самых известных образов, над которыми работал Бейкер, — Малефисента. Для Джоли разработали протезы, которые каждый съемочный день гримеры приклеивали к ее скулам, а легендарные рога крепили с помощью магнита к головному убору. Специально для Анджелины были разработаны линзы, на которые, как рассказал сам Рик, его вдохновили глаза козы.

Дженни Ширкор

Дженни — мастер с многолетним стажем. Каждый раз, перед тем как приступить к созданию образа, она внимательно и очень глубоко исследует жизненный путь героя. Ширкор разрабатывала грим для многих фильмов. Например, кинолент «Макбет», «Невидимая женщина», «Большие надежды», «7 дней и ночей с Мэрилин», «МЫ. Верим в любовь», «Битва титанов», «Две королевы», «Пиноккио» и т. д. Довольно большую работу ей пришлось проделать, когда она превращала Марго Робби в королеву Елизавету в фильме «Две королевы». Каждый съемочный день актрисе наносили макияж и приклеивали протезы, имитирующие шрамы от оспы, так что в итоге она проводила в кресле гримера долгие 2–3 часа.

Марк Кулир

Марк — художник по гриму и специалист по протезному макияжу. Он не раз становился лауреатом премий «Оскар», «Эмми» и BAFTA. Кулир за свою карьеру в буквальном смысле приложил руку к более чем полусотне фильмов. Марк работал над образами героев в серии фильмов о Гарри Поттере, лентах «Фантастические твари и где они обитают», «Мумия возвращается», «Железная леди», «Отель „Гранд Будапешт“», «Суспирия», «Богемская рапсодия» и др. Пожалуй, одна из его самых удивительных работ — персонаж Тильды Суинтон в фильме «Отель „Гранд Будапешт“». 54-летняя актриса с помощью грима превратилась в 84-летнюю старуху. За эту работу Кулир и его напарница Фрэнсис Хэннон получили номинацию на «Оскар». Для создания образа использовали лицевые протезы и соответствующий макияж.

Стэнли Уинстон

Изначально Стэнли мечтал стать актером, но в результате стечения обстоятельств устроился в студию Уолта Диснея и начал обучаться гриму. Его карьера пошла вверх, что подтолкнуло его к созданию собственной компании, занимающейся созданием пластического грима. Уинстон занимался разработкой образов для многих громких фильмов: «Терминатор», «Эдвард Руки-ножницы», «Хищник», «Бэтмен возвращается» и др. На создание образа пингвина в фильме «Бэтмен возвращается» Уинстона вдохновили совсем не антарктические птицы, а вороны. Прежде чем наложить грим на лицо Дэнни Де Вито, Стэнли набивал руку на глине, корректировал, и только после этого вместе с командой они «воспроизвели» этот образ на актере. А одной из последних работ Уинстона стала лента «Железный Человек».

Ве Нилл

Ве Нилл прославилась благодаря своему многолетнему сотрудничеству с Тимом Бертоном и Джонни Деппом. Еще будучи ребенком, она мечтала стать визажистом и создавать на экране монстров, а уже в 18 лет Нилл сделала первые шаги в карьере. Она работала над такими фильмами, как «Битлджус», «Голодные игры», «Звезда родилась», «Новый Человек-паук», «В погоне за Бонни и Клайдом», а также многими другими кинопроектами. За образ Битлджуса Нилл получила «Оскар». Но сложился он не сразу: первоначальная задумка выглядела в реальности слишком жуткой, поэтому работу пришлось переделывать. В итоге образ создали с помощью протезов ужасных зубов, поролона в волосах и смеси зеленой и фиолетовой красок.

Ники Ледерманн

Ники начинала с грима для независимого кино. Но однажды ей посчастливилось поработать на съемках сериала «Секс в большом городе», который и открыл ей путь в мировое кино. Свои лица доверяли ей исполнители главных ролей в фильмах «Дьявол носит Prada», «Напряги извилины», «Внутри Льюина Дэвиса», «Другая женщина», «Величайший шоумен», «Ирландец» и др. А вот свою первую и пока единственную номинацию на «Оскар» Ники Ледерманн получила за Джокера в исполнении Хоакина Феникса. На создание образа этого героя уходило рекордно малое количество времени: 20 минут. Ники рассказала, что Феникс очень активный и ему сложно усидеть на месте, поэтому одновременно актеру делали и прическу, и макияж.

Грег Кэнном

Грег Кэнном работает в киноиндустрии с 1977 года, и в списке его достижений несколько статуэток «Оскар». В общей сложности Кэнном участвовал в создании около 70 фильмов. Среди них «Кокон», «Бэтмен навсегда», «Дракула», «Ван Хельсинг» и многие другие известные киноленты. Одной из его работ стал фильм «Власть». Чтобы Кристиан Бейл смог перевоплотиться в Дика Чейни, Грег продумывал грим всего лишь 2 недели. На время съемок на лицо актера приклеивали множество накладок, а еще каждый день он брил голову, чтобы долго не мучиться с надеванием «лысого» парика.

Мишель Берк

Мишель Берк начала карьеру гримера в 1980 году. Все произошло случайно: однажды Мишель просто помогла своей подруге с макияжем на показе мод. В тот момент она даже не подозревала о том, что это станет ее профессией. Но уже в 1983 году Мишель получила свой первый «Оскар» — за фильм «Борьба за огонь». Еще одну статуэтку Мишель вручили в 1993 году — за ленту «Дракула». Сейчас ее имя на слуху в мире большого кино, и она довольно часто работает с Томом Крузом. Одна из легендарных работ двух знаменитостей — сумасшедший кинопродюсер в фильме «Солдаты неудачи». На актера надели «лысину», а также протезы, имитирующие толстые руки и волосатую грудь. Берк отметила, что этот грим стал для нее настоящим испытанием. В отличие, к слову, от актера: легендарный танец его героя и зрители, и съемочная площадка запомнили надолго.

Дониэлла Дэви

Дониэлла Дэви отвечала за грим актрис в сериале «Эйфория». И за данную работу она в 2020 году получила премию «Эмми». В частности, Дэви работала над гримом Алексы Деми, Сидни Суини и других героинь. Задачей девушки было с помощью косметики показывать характер, настроение и изменения в жизни главных героинь. Помимо «Эйфории», она также работала над фильмами «Под Сильвер-Лэйк», «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Арьен Туйтен

Арьен перенимал опыт у знаменитых гримеров: Стэнли Уинстона, Дика Смита и Рика Бейкера. Свою карьеру Туйтен начал с фильма «Терминатор — 3: Восстание машин», затем последовали «Лабиринт Фавна», «Железный Человек — 2», «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1», «Чудо», «Удивительный мир Марвена» и др. За грим в фильме «Чудо» Арьен получил «Оскар». И эта работа заслуживает уважения, ведь Арьен — один из немногих, кто согласился и, что немаловажно, кому удалось реалистично воплотить на экране образ ребенка с синдромом Тричера Коллинза. Режиссер фильма Стивен Чбоски даже расплакался, когда впервые увидел загримированного мальчика. Еще одна сложность была в том, что ребенку разрешено работать не более 9 часов в сутки, поэтому грим каждый раз наносили очень быстро, в то же время стараясь не причинить никакого дискомфорта мальчику.

Кадзухиро Цудзи

Кадзухиро Цудзи свои навыки развивал самостоятельно, методом проб и ошибок. В 2018 году художник получил свой первый «Оскар» в категории «Лучший грим и прически» — за фильм «Темные времена». В 2020 году Кадзухиро вновь удостоился «Оскара» — на этот раз за работу в картине «Скандал». Художнику-гримеру удалось буквально превратить Шарлиз Терон в другого человека: актриса сыграла реально существующую телеведущую Мегин Келли. С помощью специальных протезов гример сделал лицо актрисы более квадратным, а чтобы ноздри выглядели крупнее, в них вставляли специальные затычки (которых, к слову, за все время съемок было изготовлено свыше 40 пар).

Ричард Тейлор

Без Ричарда Тейлора и созданной им же компании Weta Workshop легендарная трилогия Питера Джексона «Властелин колец», скорее всего, была бы совсем другой. За работу над этими 3 фильмами Тейлор получил 4 премии «Оскар». Одна из сложностей, с которыми пришлось столкнуться, — это создание ног хоббитов. Актеров обклеивали специальным губчатым материалом, который быстро становился холодным и тяжелым из-за впитываемой воды. А из-за специального клея, на который все крепилось, актеры постоянно мерзли. Ко всему прочему, эти искусственные ноги оказались очень непрочными, поэтому за все время съемок было создано более полутора тысяч пар.

Мораг Росс

Мораг Росс работает в индустрии кино и телевидения с середины 1980-х годов. На ее счету 2 премии BAFTA за лучший грим и более 70 работ, среди которых такие фильмы, как «Трудности перевода», «Авиатор», «Кэрол», «Прибытие», «Золотой век», «Манифесто», сериал «Тюдоры». Довольно часто Росс сотрудничает с актрисой Кейт Бланшетт. Они встречались на съемках почти 2 десятков фильмов. Росс признается, что больше всего ей нравится работать над образами исторических персонажей.

Шейн Махан

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Шейн, как и многие другие художники по гриму, с детства мечтал создавать на экране образы необычных существ. Еще в школе он начал тренировать свои навыки по различным книгам, затем поступил в школу профессионального макияжа, а еще позже стал работать у легендарного Стэнли Уинстона. «Мстители», «Отряд самоубийц», «Форма воды», «Мандалорец», «Оби-Ван Кеноби» и предстоящие ленты «Аватар: Путь воды», «Стражи Галактики. Часть 3» — вот всего лишь некоторые фильмы из послужного списка Шейна. Шейн принимал участие в создании образа человека-амфибии в фильме «Форма воды». На одно лишь продумывание этого образа ушло несколько месяцев. Что удивительно, компьютерные технологии при съемках использовали по минимуму. К их помощи прибегали лишь тогда, когда нужно было показать некоторые особенности мимики.

Майкл Уэстмор

Этот специалист по гриму работал даже с ЦРУ: помогал создавать макияжные наборы для шпионов. Уэстмор отметился и в истории телевидения. Так, он получил 9 премий «Эмми» за грим в сериале «Звездный путь». Его самая заметная работа в кино — фильм «Маска» 1985 года. Уэстмору удалось воплотить на экране образ героя с редким заболеванием костей, существенно искажавшим его лицо. Высокое мастерство помогло сохранить и особенности мимики актера, исполнявшего эту роль.

Дебора Ла Миа Денавер

Дебора — специалист с более чем 30-летним стажем. За свою карьеру она успела поработать почти в 100 фильмах. Помимо прочего, Дебора создавала образы для таких актрис, как Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Рейчел Макадамс, Дженнифер Гарнер. Одна из последних известных работ Денавер — фильм «Тоня против всех». Деборе пришлось хорошенько потрудиться над образом героини Марго Робби, хотя на первый взгляд может показаться, что существенных изменений нет. Актрисе опускали уголки глаз, наносили «возрастной» макияж и даже сделали специальные протезы для подбородка, щек, носа, шеи и области под глазами.