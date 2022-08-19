Мы сравнили, как 12 актеров состарили для фильмов и как они реально изменились с возрастом

Еще десятилетия назад, до появления мощных компьютерных технологий, создатели фильмов вовсю экспериментировали с гримом актеров. Состарить человека всегда казалось не такой уж и непосильной задачей, но результат порой получался неожиданным.

Мы в ADME решили сравнить работу гримеров с тем, как актеры изменились с возрастом в реальной жизни.

Элизабет Тейлор

Элизабет было всего 34, когда она сыграла женщину в возрасте около 50 лет в ленте «Кто боится Вирджинии Вулф?». Немного по-другому актриса состарилась в реальной жизни: на фото справа ей 51 год.

Энтони Хопкинс



Действие фильма «Легенды осени» разворачивается в первой половине 1900-х годов. В самом начале Хопкинс появляется в роли полковника в отставке. Последняя сцена драмы происходит в 1963 году. Учитывая внешний вид персонажа и наличие у него троих взрослых сыновей, можно предположить, что в финальной сцене бывшему полковнику уже за 80. В коллаже на фото справа можно увидеть, как актер выглядел в свои 83 года, когда снимался в фильме «Отец».

Хэлли Берри

В романтической драме «Почему дураки влюбляются» Хэлли Берри играет реального исторического персонажа — Золу Тейлор. Повествование фильма нелинейно, и герои предстают перед нами в разных возрастах. В коллаже на фото слева мы видим попытку гримеров сделать из актрисы женщину в возрасте около 50 лет. А если мы посмотрим на кадр справа (он взят из картины «Короли»), то увидим, как Хэлли реально выглядела в 51 год.

Кристофер Ллойд

На момент первой встречи Дока с Марти Макфлаем в «Назад в будущее» ученому, предположительно, было за 60. Хотя актеру тогда было всего 47. Сейчас мы можем сравнить киношного персонажа с тем, как выглядел актер в свои 66 лет.

Дэвид Боуи

В мрачном фильме «Голод» персонаж Боуи — человек, которому обещали вечную жизнь. Однако спустя 200 лет он начинает резко стареть и понимает, что вечная молодость не входила в это обещание. В определенный момент истории персонаж выглядит как на фото слева, а потом превращается в дряхлого старика. Совсем иначе выглядит Боуи клипе «Blackstar», кадр из которого расположен в коллаже справа. Там певцу 68 лет.

Джим Керри

Создатели злодея Графа Олафа из фильма «Лемони Сникет: 33 несчастья» утверждают, что выглядит он так, как дети обычно представляют себе старых людей. Поэтому наверняка сказать, сколько лет персонажу, мы не можем. Зато можем его сравнить с 60-летним Джимом Керри.

Наоми Уоттс

События драмы «Дж. Эдгар» разворачиваются в промежутке между 1919 и 1970 годами. Героиню Наоми Уоттс нам показывают и молодой, и в возрасте за 50. На фото справа мы видим, как актриса выглядит сейчас, в 53 года.

Эмбет Дэвидц

Фильм «Двухсотлетний человек» рассказывает историю робота, который с течением времени становится настоящим человеком. Кроме того, он находит возлюбленную — ее играет Эмбет Дэвидц. С возрастом ее персонаж начинает принимать препараты, которые замедляют старение. На первом фото видно, как выглядит женщина в один из моментов своей долгой жизни. А на втором кадре мы видим актрису в 56 лет в фильме «Время».

Хью Грант

«Облачный атлас» пестрит знаменитыми актерами, которые появлялись на экране под слоем шедеврального грима. К примеру, одной из эпизодических ролей Хью Гранта стал образ немолодого владельца отеля. Спустя 10 лет мы можем посмотреть на актера в 61 год.

Аль Пачино

На первом фото в коллаже Аль Пачино запечатлен в гриме: он играет Майкла Корлеоне в «Крестном отце — 3». По ходу фильма персонаж переходит рубеж из 59 лет в 60. В спортивной драме «Каждое воскресенье» мы видим, как на самом деле Аль Пачино выглядел в 59 лет.

Макс фон Сюдов

В мистическом фильме «Изгоняющий дьявола» 44-летнего Макса фон Сюдова состарили до 79 лет. На втором фото — актер в приключенческом фильме «Робин Гуд», здесь ему 81 год.

Дженнифер Эль

В исторической драме «Король говорит!» Дженнифер сыграла жену одного из главных персонажей. Предполагалось, что героине должно быть около 50 лет. А вот актрисе на момент выхода фильма был 41 год. На втором кадре видно, как выглядит Дженнифер Эль в свои настоящие 50.