Звезды, которым в 2023 году стукнет 50 лет. Так и хочется переспросить: «Сколько-сколько?»

Бывает так: сидишь в детстве у телевизора и смотришь подростковый сериал, где вроде бы снимаются твои ровесники-актеры. А потом — бац! — читаешь в интернете про их 50-летний юбилей. Кажется, прошло всего-то несколько лет... Да уж, время несется вперед со скоростью гоночного болида. Предлагаем вам убедиться в этом лично: в сегодняшней статье мы собрали знаменитостей, которые в 2023-м отметят юбилей.

Тори Спеллинг

Тори Спеллинг — звезда культового сериала «Беверли Хилз, 90210», который выходил на экраны с 1990 по 2000 годы. Первое фото сделано приблизительно в 1990 году, когда актрисе было 17 лет. Такой юной она и осталась в нашей памяти. Впрочем, и 32 года спустя она чудо как хороша.

Отмечает день рождения 16 мая.

Кейт Бекинсейл

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Кейт сыграла роль Эвелин Джонсон в фильме «Перл-Харбор», когда ей было 28 лет. И к своим почти 50 годам актриса, как нам кажется, стала еще роскошнее, а ее фильмография пополнилась десятками успешных кинолент. Родилась 26 июля 1973 года.

Эдриан Броуди

На фото слева Эдриану Броуди 29 лет. В это время он блистал в роли Владислава Шпильмана из культового фильма «Пианист». А на фото справа мы видим 49-летнего артиста, попавшего в разряд голливудских актеров первой величины. Появился на свет 14 апреля 1973 года.

Роуз Макгоуэн



Миллионы девочек мечтали быть похожими на красавицу Пейдж из сериала «Зачарованные». 20 лет спустя Роуз Макгоуэн, за плечами которой были роли в десятках фильмов и сериалов, решила порвать с Голливудом, сменить имидж и сосредоточиться на музыкальной карьере. Устроит вечеринку по случаю дня рождения 5 сентября.

Холли Мари Комбс



Также готовится отмечать свое 50-летие еще одна «зачарованная» — актриса Холли Мари Комбс, навсегда запомнившаяся нам как Пайпер. Родилась 3 декабря 1973 года.

Тайра Бэнкс

Супермодель и создательница реалити-шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс знает, как выглядеть эффектно в любом возрасте. Между этими снимками 15 лет, но кто в это поверит? Тайра появилась на свет 4 декабря 1973 года.

Джульетт Льюис



Актриса Джульетт Льюис с детства снималась на телевидении и в кино. Широкую известность она получила в 16 лет благодаря роли Одри Грисуолд в фильме «Рождественские каникулы». К своему 50-летию она подходит в статусе успешной актрисы, на счету которой множество известных фильмов, и весьма популярной рок-певицы. Джульетт отмечает день рождения 21 июня.

Адам Скотт



MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News , Avalon/Photoshot/East News

Адам Скотт снялся во многих успешных голливудских фильмах. Слева он запечатлен в возрасте 36 лет. А на фото справа ему 49 лет. Актер явно их тех людей, которые с годами лишь хорошеют. Родился 3 апреля 1973 года.

Брайан Остин Грин



20thCentFox/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

На фото слева молодой Брайан Остин Грин в образе героя сериала «Беверли Хиллз, 90210» Дэвида Сильвера. Эту роль он получил в возрасте 17 лет. Дальше было несколько крупных ролей в телесериалах и фильмах, запись 3 музыкальных альбомов, романы с актрисами и брак с Меган Фокс. А наступающий полувековой юбилей актер встречает в статусе холостяка. Будет распаковывать подарки 15 июля.

Хайди Клум

EAST NEWS , Willy Sanjuan/Invision/East News

В 90-х Хайди Клум называли одной из самых известных моделей в мире. Она была «ангелом» Victoria’s Secret, активно снималась в рекламе, работала в качестве ведущей ТВ-шоу и играла эпизодические роли в кино. Сейчас она состоит в браке с музыкантом Томом Каулитцем и на пороге 50-летия продолжает радовать поклонников своей красотой. Появилась на свет 1 июня 1973 года.

Нив Кэмпбелл



На фото слева актриса Нив Кэмпбелл в образе Сидни Прескотт из фильма «Крик». Нив начала сниматься в культовом кино, когда ей было 23 года. На фото справа актрисе 45 лет, а будущей осенью она отметит полувековой юбилей. Отмечает день рождения 3 октября.

Йоан Гриффит

Sony Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East , VALERY HACHE/AFP/East News

Валийский актер Йоан Гриффит тоже вот-вот разменяет шестой десяток. В его фильмографии числятся десятки известнейших фильмов, в том числе «Фантастическая четверка», «Титаник» и «Король Артур». А его первыми ролями стали роль морского офицера Хорнблоуэра в одноименном многосерийном телесериале и главная роль в драме «Соломон и Гейнор» 1999 года. Родился 6 октября 1973 года.

Стивен Дорфф

Стивен Дорфф снимается в кино с 9 лет, и его фильмография очень объемна. Вы наверняка помните актера по фильмам «Пятый в квартале», «Японский городовой», «Неудержимые» или по сериалу «Настоящий детектив». На фото слева ему примерно 20 лет, справа — 47 лет, а летом ему стукнет 50. Будет отмечать юбилей 29 июля.

Эндрю Линкольн



Слева кадр из фильма «Реальная любовь», где английский актер Эндрю Линкольн исполнил роль Марка. Большая слава настигла его после выхода на экраны сериала «Ходячие мертвецы». Родился 14 сентября 1973 года.

Шеннон Элизабет

Слева кадр из американской комедии «Американский пирог», в которой снялась Шеннон Элизабет. А фото справа — это кадр из фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» 2019 года. Шеннон созовет друзей 7 сентября.

Лина Хиди



Британская актриса Лина Хиди запомнилась нам как Серсея Ланнистер из телесериала «Игра престолов». Она получила эту роль, когда ей было 38 лет. А скоро, как вы уже догадываетесь, ей исполнится 50. Родилась 3 октября 1973 года.

Джеймс Марсден



Джеймс Марсден прославился благодаря своим ролям в фильмах «Трасса 60», «Дневник памяти», «Люди Икс» и «Возвращение Супермена». На фото слева актеру 34 лет, а на фото справа — почти 50. Не перепутайте! Будет отмечать день рождения 18 сентября.