Леди Гага вышла на сцену в простой одежде, без косметики и своей естественностью покорила наши сердечки

Поп-дива не раз и не два эпатировала публику нарядами и выступлениями. За годы ее карьеры мы повидали Леди Гагу в самых разных образах. Все помнят «мясной» костюм и множество других кричащих образов с сумасшедшими каблуками и яркими прическами. Однако со временем певица начала выходить в свет в более простых костюмах и с менее броским макияжем.

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На «Оскаре» 2023 года Леди Гага поразила публику совсем не экстравагантным нарядом. Она появилась в последнюю минуту и исполнила песню «Hold My Hand», номинированную в категории «Лучшая песня». Это саундтрек к фильму «Топ Ган: Мэверик». До самого дня церемонии было неясно, появится ли певица, ведь она была занята съемками продолжения фильма о Джокере: «Джокер: Безумие на двоих».

На ковровой дорожке дива сияла в новом платье от Versace и с ярким макияжем. Однако для выступления звезда сняла с себя все это великолепие и смыла косметику. На сцену певица вышла, облаченная в черную футболку, рваные джинсы и кеды. Визажистка Леди Гага поделилась, что та намеренно хотела подняться к людям без грамма косметики на лице, чтобы все увидели каждую ее пору и несовершенства, потому что это естественно.



Chris Pizzello/Invision/East News

Перед тем как начать петь, суперзвезда произнесла короткую речь о том, почему эта песня так много значит для нее: «Песня глубоко личная. Я думаю, люди нужны друг другу, и всем нам требуется много любви, чтобы двигаться вперед по жизни. Можно искать поддержки извне, но порой силы находятся и внутри вас самих, даже если когда-то вы были сломлены». Обычно Леди Гага устраивает грандиозное зрелище на сцене, но это эмоциональное выступление было сосредоточено исключительно на невероятных вокальных данных певицы под акустику.

Мы отметили естественную красоту и голос певицы, который звучал ярко и искренне без лишних отвлекающих деталей. Выступление Леди Гага способно вдохновить, особенно тех, кто сталкивается с комплексами и неуверенностью. Это хороший пример того, что настоящая красота и талант проявляются не только во внешнем виде, но и во внутренней силе и уверенности в себе.